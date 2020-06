Olli Lehtovuori on suunnitellut vuosikymmeniä sitten oman kotitalonsa Paloheinään. Kulmatontilla on lisäksi kaksi pientä pihataloa, toisessa asuu lapsenlapsi ja toisessa vuokralainen.

Kolmisen vuotta sitten arkkitehti Olli Lehtovuori, 87, ulkoili kotikulmillaan Paloheinän pohjoispäässä. Hän huomasi puiston laidalla laajan, tyhjän paikan. Asuntosuunnittelijaa mietitytti, miksi se oli unohdettu, vaikka naapurustossa on pientaloja. Miksi siihen ei ole rakennettu mitään?

Samaa kummastelivat muutkin lähikulmien asukkaat. Etenkin ikääntyvien omakotiasukkaiden puheissa vilahteli toiveita löytää pienempi ja helppohoitoisempi asunto lähistöltä. Ja mielellään pikkupihan kera.

Entinen ympäristöministeriön rakennusneuvos selvitti, että parin hehtaarin suuruisen Sysiniityn omistaa Helsingin kaupunki. ”Mielessä alkoi kehkeytyä unelma, että tänne olisi mahdollisuus rakentaa urbaani kaupunkikylä!”

Ideoita asumisen vaihtoehdoista konkarilla oli kosolti, olihan hän suunnitellut niitä vuosikymmeniä esimerkiksi Lahden, Porin, Tuusulan ja Forssan asuntomessuille.

Välillä tulvivat mieleen lapsuus ja nuoruus syntymäkaupungissa Kuopiossa. ”Kotini oli Niiralan esikaupungin puukortteleissa. Siellä lähes kaikki olivat hyvän päivän tuttuja.”

Niiralan yksikerroksisissa kortteleissa asui kaikenlaista väkeä – lapsia, nuoria, työikäisiä ja vanhuksia. Naapureissa käytiin kylässä, ja ihmiset pitivät toinen toisistaan huolta.

Tarinoita lasten, perheiden ja vanhusten yhteisestä arjesta löytyy kuopiolaisen Simo Puupposen eli Aapelin kirjoittamasta Pikku Pietarin pihasta, johon Lehtovuori kehottaa tutustumaan. Samanlaista oli elämänmeno Helsingissäkin sata vuotta sitten.

Nyt korona-aikana hän on havainnut myös merkkejä uudenlaisesta muiden huomioimisesta siellä täällä. ”Näin syntyy aitoa yhteisöllisyyttä.”

Vaikka suomalainen, matala ja tiivis urbanismi on nuorta verrattuna Keski-Eurooppaan, Lehtovuoren mielestä perinteen pohjalle on silti hyvä rakentaa.

”Pohjoisen metsäisen maan väki ei ole pohjimmiltaan paljon muuttunut. Monet haluavat elää yhä mieluummin maanpinnan tuntumassa vierekkäin kuin päällekkäin tornitaloissa.”

Sitäkään ei pidä unohtaa, että vieläkin monet työikäisistä helsinkiläisistä ovat kotoisin pieniltä paikkakunnilta, ja ovat tottuneet asumaan omakoti- tai rivitaloissa.

”On aika selvää, että hekin saattavat kaivata sitä, että voi avata oven pihalle.”

Villiintyneessä Sysiniityssä valtoimenaan kukkivat voikukat ilahduttavat Olli Lehtovuorta.

Minkälainen voisi olla 2000-luvun yhteisöllinen kaupunkikylä – paikka, josta puuhailua rakastaville eri-ikäisille löytyisi kotoisaa oleilua ja tekemistä?

Ensimmäiseksi Lehtovuori pohti vanhusten tarpeita. Pohjoisilla pientaloalueilla asuu kymmeniätuhansia ikääntyviä helsinkiläisiä. Harva heistä tuskin haluaa jättikerrostaloihin, joiden pikkuasunnot moni saattaa kokea vankilaksi.

”Monelle vanhukselle pieni oma pihan pläntti luonnon ihmeineen saattaa tuoda paljon enemmän elämän sisältöä kuin television tuijottaminen. Pandemia on osoittanut, että pienikin kukka- tai porkkanapenkki tuo iloa – samoin kuin yksi puu.”

Juuri Sysiniitty on asuntosuunnittelun Lehtovuoren mielestä ideaalinen paikka kaupunkikylälle. Bussipysäkki on jo valmiina. Muutaman sadan metrin päästä löytyy ruokakauppa, terveysasema ja kirjasto. Vieläkin lähempänä on peruskoulu, päiväkoti, leikkipuisto, lentopallokenttä sekä skeittirata. Vähän kauempana on tarjolla golf-kenttä ja Keskuspuiston Haltialan metsä ja pellot.

Nykyisessä asemakaavassa Sysiniitty on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi.

”Näitä palveluja on Pohjois-Paloheinässä jo yllin kyllin”, arkkitehti muistuttaa.

Ekologisessa Sysiniityssä kuljetaan hiekkateillä. Lähipuistossa on viljelypalstoja komposteineen, kanala sekä koirapuisto. Ojasta on mahdollisuus kehittää arboretum-vesiallas, jonka tuntumassa on savusauna.

”Kaikki on lähellä. Silloinhan ei tarvitse ajaa satoja kilometrejä mökille”, painottaa Keskuspuiston aikoinaan suunnitellut Lehtovuori.

Arkkitehti piirsi käsin monentyyppisiä asuinrakennuksia Sysiniityn kaupunkikylään, joka on lähellä Paloheinän golfkenttää.

Kylän 13 rakennusta lämpiävät maalämmöllä, ja sisätiloissa on luonnollinen ilmanvaihto. Niiden keskelle nousee yhteinen kylätalo, jonka edessä on pieni tori leikkipaikkoineen ja penkkeineen. Sisällä on verstaita, pieni kierrätyspiste ja saunaosasto.

Vastapäätä kylätaloa tulee pienkerrostalo sisäpihoineen. Siinä on 32 asuntoon mennään sisäpihan kautta. 30 neliön yksiöt on tarkoitettu vanhuksille ja sinkuille, mutta talossa on myös muutama kolmio.

”Asunnot joustavat eri elämäntilanteissa.”

Muiden talojen suurempiin huoneistoihin ja kaupunkipientaloihin pitää arkkitehdin mielestä liittyä sivuasunto omalla sisäänkäynnillä.

”Näin asunnot joustavat eri elämäntilanteissa. Siellä voi asua apua tarvitseva isovanhempi tai aikuistuva nuori. Sitten kun hän lähtee omille teilleen, asunnon voi vaikka vuokrata. Joku taas voi tarvita rauhallisen työtilan, nyt kun etätyöstä voi tulla normaalia.”

”Tavoitteena on pitää silti hintataso kohtuullisena.”

Toinen Lehtovuoren kehittämä malli on niin sanottu seläkkäistalo, jossa on kaksi rivitaloa vastakkain. Yhteinen seinä säästää rakennusmateriaaleja. Yksiöihin mennään sisälle pikkupihan kautta. Päädyissä on vajaan 80 neliön asuntoja sekä parvellisia yksiöitä.

Erilaisten asuntojen kirjoa täydentää lisäksi neljä muuta talotyyppiä: kaksi ja puolikerroksisia, toisiinsa kytkettyä nelitaloja ja L:n muotoisia omakotitaloja. Keskikäytävä-talossa on kaksioita ja yksiöitä.

Sysiniityssä voisi olla yhteensä noin 80 asuntoa erilaisille kotitalouksille kuten ikääntyville, perheille ja sinkuille. Niinpä kylässä eläisi pari sataa asukasta.

Arkkitehdin viimeiseen unelmaan kuuluu, että tulevat asukkaat pääsisivät jo suunnitteluvaiheessa keskustelemaan ja tuomaan esiin tarpeensa ja toiveensa.

”Tavoitteena on pitää silti hintataso kohtuullisena. Ehkä Sysiniitty sopisi ryhmärakennuttajille.”

Arkkitehdin hahmotelma voisi toteutua, jos Helsingin kaupunki innostuisi kiireesti etsimään uusia asumisen vaihtoehtoja kerrostalojen ja omakotitalojen välille. Näin ehkä estettäisiin se, ettei koronavirus vauhdittaisi uudelleen Nurmijärvi-ilmiötä.

”Erilaisia matalan ja tiiviin asumisen ratkaisuja tarvitaan.”

”Helsingin kannattaisi selvittää, kuinka paljon tiivistämiseen löytyy mahdollisuuksia harvaan rakennetuista vanhoista kaupunginosista ja lähiöistä”, kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara antaa tukea Lehtovuoren näkemyksille.

Erilaisia matalan ja tiiviin asumisen ratkaisuja tarvitaan, hän sanoo ja viittaa opinnäytetutkimuksiin. Ne paljastavat, että pientalot ovat nousseet nuorempien suomalaisten asumismieltymyksissä eli halun päästä omasta ovesta ulos pihalle. Sama on huomattu Britanniassa, jossa isoissa kaupungeissa korkeita kerrostaloja on rakennettu liikaa, ja niitä on jäänyt jopa tyhjilleen.

Tämän ei tarvitse professorin mielestä merkitä isoa omakotitaloa isolla tontilla, vaan pienemmän mittakaavan ratkaisuja. Tiivistäminen on taitolaji, se vaatii paljon osaamista asemakaava- ja rakennussuunnittelijoilta. Lisäksi heidän pitäisi kyetä keskustelemaan naapuriston kanssa.

”Miksi Helsinki ei voisi olla edelläkävijä, joka murtaa vallalla olevan yksipuolisen ja ylitehokkaiden kerrostalojen trendin”, professori kysyy.