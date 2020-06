Kesän trendi ovat luonnonmukaiset pihat hyönteishotelleineen ja perhosbaareineen. Helsingin Kumpulassa asukkaat avasivat kerrostalon pihalle kokonaisen hotelliketjun.

Yöpyjistä ei näy jälkeäkään.

Helsinkiläisen vuokrakerrostalon asukkaat ovat perustaneet hotelliketjun takapihalleen Helsingin Kumpulassa, mutta tilat ovat tyhjillään.

Talotoimikunnan jäsenet ovat silti luottavaisia, sillä hotellin asiakkaat ovat hieman arvaamattomia: ampiaisia, mehiläisiä ja muita myrkkypistiäisiä. Ne eivät juuri tulostaan ilmoittele etukäteen.

Oikeasti kyse on vakavasta asiasta. Pölyttäjien kannat ovat heikentyneet maailmanlaajuisesti muun muassa maataloudessa käytettävien kemikaalien ja sopivien pesäpaikkojen puutteen takia.

Vaikka osa ihmisistä kokee pörrääjät kiusallisina, luonnon monimuotoisuudelle ne ovat elintärkeitä.

Kaija Saarela kurkistaa, onko pihalle tuodussa hyönteishotellissa vielä asukkaita.

Hyönteishotellit eli keinopesät ovat yksi tapa elvyttää kantoja. Ne tarjoavat majapaikkoja pölyttäjille ja mukavaa puuhaa koko perheelle.

Kaikki voittavat.

Luonnonmukaisuudesta on tullut todellinen pihojen trendi. Vahvassa nousussa ovat luomupihat, joita ei suunnitella pelkästään ihmisten ehdoilla.

”Ennen ajateltiin, että pihat ovat visuaalisia tiloja, jotka miellyttävät asukkaita. Nyt hyönteisiä vastaan ei taistella vaan rakennetaan kasvuympäristöjä, joissa huomioidaan muutkin kuin ihmiset”, sanoo Euroopan viherrakentajien yhdistyksen puheenjohtaja Henrik Bos.

Hänen mukaansa julkiset viheralueet eivät yksin riitä pitämään yllä ekologista monimuotoisuutta.

”Ihmiset voivat omilla pihoillaan tukea luonnon monimuotoisuutta. Ei hyönteinen tiedä, onko se kunnan metsässä vai jonkun pihassa.”

Maa- ja metsätalousministeriö kampanjoi tänä vuonna pörriäisten pesien puolesta ja kannustaa ihmisiä sijoittamaan niitä pihoilleen.

Linnunpönttöä muistuttavia hyönteishotelleja myydään monissa kaupoissa, ja sellaisen pystyy väsäämään helposti myös itse. Keväällä niitä on nikkaroitu osassa päiväkodeistakin.

”Kollegani teki sellaisen puisesta viinilaatikosta. Sanoi, että juokaa nyt, että saa tehdä lisää”, kertoo talotoimikunnan puheenjohtaja Anne Vartio.

Oman kotitalonsa viisi hotellia hän hankki rautakaupasta. Kumpulan puutalojen naapurissa saattaa siis surinaa kuulua kesän aikana mukavasti.

Osa pörriäisistä pysyttelee pesänsä lähettyvillä. Siinä missä lapintiira tekee meno-paluumatkan Helsingistä Etelämantereelle, erakkomehiläisen lentosäde kantaa muutamia satoja metrejä.

Se on ihan hyvä: pysyvät pihan marjapensaat voimissaan.

Pelätä ei tarvitse. Hyönteishotelleissa viihtyvät erakkoampiaiset ja -mehiläiset eivät puolusta pesäänsä aggressiivisesti, toisin kuin yhteiskunnissa elävät lajitoverinsa. Mutta kyllä nekin pistävät, jos nokkansa työntää liian lähelle.

Keinopesistä väitöskirjaa tekevä tutkija Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta kertoo, ettei kannata murehtia, vaikka oman hyönteishotellin varauskirja pysyisi alkuun tyhjänä.

Hänen mukaansa pesinnässä voi olla runsasta vaihtelua eri vuosina: joskus pesät saattavat olla koko vuoden tyhjillään, toisinaan täyteen buukattuja.

Herkkuja Kumpulassa ainakin riittää – sekä hyönteisille että ihmisille.

Timo Ylönen istuttaa uusia yrttejä asukkaiden hyötykäyttöön kerrostalon pihalla Kumpulassa.

Pihalla kasvaa muun muassa mansikkaa, raparperia, viinimarjoja, oreganoa, persiljaa, ruohosipulia, suolaheinää ja timjamia. Tuossa on lehmusta, lemmikkiä, pionia, voikukkaa ja vaahteraa. Kunnon buffet.

”Tämä on meidän keidas ja hätäapu.”

”Tämä on meidän keidas ja hätäapu. Jos tulee vieraita, täältä voi tulla hakemaan”, Vartio sanoo.

Piha on säilynyt vuosikymmenet pitkälti alkuperäisessä asussaan. Ensi vuonna talo peruskorjataan, ja samalla remontoidaan piha. Asukkaat toivovat, ettei suuria muutoksia tule.

”Tämä ei ole liian suunniteltu”, perustelee Jonna Virtanen ja napsii mintunlehtiä istutusaltaasta.

Kaija Saarela (edessä vas.), Liisa Kilkki, Anne Vartio ja Timo Ylönen pitivät taukoa pihatöistä. Piha täyttää tänä vuonna 60 vuotta.

Tänä kesänä pihalla pidetään talon 60-vuotisjuhlat, jonne kutsutaan vanhoja asukkaita. Talo oli alkujaan vastapäisen Kätilöopiston henkilöstön käytössä.

”Täällä on asunut moni sairaalan työntekijä ylilääkäristä lähtien”, Vartio kertoo.

Itse hän on viihtynyt talossa 35 vuotta. Yhteisöllinen ilmapiiri on säilynyt, ja talotoimikunta on aktivoinut asukkaita esimerkiksi elokuvailloin. Silloin pyykkinarulle kiinnitetään lakana ja viereisessä kojussa tarjoillaan popcornia, nakkisämpylöitä ja limonadia.

Perinteen aloitti kokoperheen Oscar-palkittu animaatioelokuva Nemoa etsimässä.

Asukkaat hoitavat pihaansa yhdessä. Piha- ja maisemasuunnittelija Hanna Hentisen mielestä näin sen pitäisi kerrostaloissa ollakin.

”Se ei ole vain kerrostalopiha. Se on jokaisen asukkaan piha, johon voi mennä yhdessä möyhimään. Ei tarvitse katsoa, kun huoltoyhtiö tekee kaiken.”

Hän on huomannut, että kerrostaloissa asuvat ovat alkaneet kaivata omakoti- tai mummonmökkifiilistä.

”Rönsyilevät vanhan ajan perennat ja syötävät kasvit istutuksissa ovat nouseva trendi. Koristekasveina voi käyttää marjapensaita, hedelmäpuita ja raparperia. Ahomansikka on ihan superhyvä maanpeittoperenna”, Hentinen sanoo.

Kumpulassa tavoite on saavutettu.

”Tuntuu kuin olisi landella”, Vartio sanoo.

Luonnonmukaisuutta saa pihalle hyönteishotellien lisäksi esimerkiksi perhosbaareilla sekä heinä- ja niittykasveilla.

Perhosbaarin voi tehdä vaikka jogurttipurkista. Luonto-Liiton nektarireseptiin tulee kotikaljaa, siirappia tai fariinisokeria ja hiivaa, halutessaan myös omenahilloa tai hunajaa. Cocktailin tulee antaa käydä muutama päivä lämpimässä ennen tarjoilua.

Ihmisiä pihalle saa puolestaan houkuteltua toiminnallisuudella.

Kaupunkiviljelystä on tullut monen kaupunkilaisen suosima harrastus, ja viljelypalstoilta tuttuja istutustusaltaita voi tuoda myös taloyhtiön pihalle asukkaiden yhteiseen käyttöön.

”Pihan pitäisi olla kohtaamispaikka. Pihaviljely ja kaikenlainen pihan hyötykäyttö ovat alkaneet kiinnostaa. Ruoan syöminen ja sen kasvattaminen ovat mainio tapa tuoda ihmisiä yhteen”, Bos sanoo.

Piha- ja vihersuunnittelija Heidi Hannus suosittelee rytmittämään istutusaltaita eri korkeustasoille, jotta niistä hyötyvät kaikki: lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ja muut.

Jos tilaa on vähän, pihalla voi hyödyntää viherseiniä. Pergolalla taas saa huonemaista tilaa ja varjoisia paikkoja. Viherkatot tarjoavat ravintoa hyönteisille ja eläimille ja sitovat sade- ja sulamisvettä.

”Huleveden voi ohjata myös rännistä suoraan istutuksille tai altaisiin. Tämän voi toteuttaa tyylikkäästi esimerkiksi pienillä puroilla. Niiden ei tarvitse olla rumia betonisia kouruja”, Hannus sanoo.

Viime vuosina kerrostalojen pihalla ovat yleistyneet lisäksi liikuntapihat, joilla asukkaat heiluttelevat kahvakuulia, pomputtelevat koripalloa, polkevat kuntopyörää, ponnistelevat crosstrainerissa ja kiihdyttelevät juoksuradalla.

Pihakonsepteja on kehitelty muun muassa asukastutkimusten pohjalta. Tutkimustulokset kertovat tuttua tarinaa: asukkaat arvostavat pihoilla luonnonmukaisuutta.

”Piha houkuttelee ihmisiä tai karkottaa heidät.”

Osalla pihoista on istutusaltaita, saunarakennuksia ja verstaita.

Parhaassa tapauksessa hyvin hoidettu ja viihtyisä piha lisää kiinteistön arvoa. Hanna Hentinen muistuttaa, että se on ensimmäinen asia, jonka ihminen näkee.

”Piha houkuttelee ihmisiä tai karkottaa heidät.”

Heidi Hannus toivoisi, että ihmiset uskaltaisivat hassutella ja että pihoilla olisi enemmän hauskoja elementtejä. Sellainen voi olla vaikka erikoinen tuoli tai valaisin.

Yhden omakotitalon pihaan hän on suunnitellut kokonaisen taidepuiston.

”Enkä tarkoita betonisia raparperin lehtiä tai puutarhapatsaita. Suomessa on upeita taiteilijoita, jotka tekevät taidetta myös ulos. Suomalainen on arka ottamaan uusia ideoita, mutta ei meidän tarvitse olla niin jäykkiksiä.”

Liisa Kilkin talossa asukkaat vastaavat istutuksista, ja huoltoyhtiö hoitaa nurmikkoa.

Miten alkuun piharemontissa?

Taloyhtiössä yhtiökokous päättää piharemontista ja valtuuttaa hallituksen viemään hanketta eteenpäin. Ennen työn kilpailutusta ja suunnittelua kannattaa selvittää, mitä osakkaat ja asukkaat haluavat.

Piha- ja maisemasuunnittelija Hanna Hentisen mielestä pihasuunnittelun lähtökohdan tulisi olla rakennuksen aikakausi.

”Vanhan, alkuperäisen tyylin pitäisi säilyä.”

Piha- ja vihersuunnittelija Heidi Hannus kehottaa säästämään olemassa olevaa luontoa, kuten kallioita ja puita.

”Rakennetaan pihaa niiden ehdoilla eikä heti räjäytetä kaikkea.”

Maisema-arkkitehtiliiton puheenjohtaja Pia Kuusiniemen mukaan osassa taloyhtiöistä piharemontti kaatuu kuitenkin kustannuksiin.

Isossa taloyhtiössä perusteellinen piharemontti maksaa helposti 200 000 euroa, omakotitalossakin jopa 100 000 euroa. Kevyempään piharemonttiin saa budjetoida vähintään 5 000–10 000 euroa.

Taloyhtiön sijainnista riippuen piharemontista saattaa joutua maksamaan niin sanottua arvotalolisää.

”Esimerkiksi Helsingin keskustassa pitää noudattaa tiettyjä rakennustapaohjeita materiaalivalinnoissa. Betonikiven käyttö voi olla kiellettyä, ja on valittava kalliimpi graniitti”, sanoo maisemasuunnittelija Arja Paula.

Lisää kuluja voi tulla, jos remonttia varten joudutaan tekemään erikoisjärjestelyitä esimerkiksi kadulla.

Vastuullinen remontoija valitsee kestävää ja kierrätettävää materiaalia, kuten luonnonkiveä ja myrkytöntä puuta. Tällaisia ovat esimerkiksi liuskekivi ja graniitti, puista accoya, kebony ja lehtikuusi.

Jos asukkaat eivät itse innostu pihan hoidosta, viheralueiden tehostettu hoito voi olla järkevää.

”Jotta kasvit juurtuvat ja lähtevät kasvuun, kaksi ensimmäistä vuotta ovat tärkeitä. Jos pihaa ei hoideta, parin vuoden päästä kaikki tuhoutuu. Materiaalit kestävät, mutta kasvit eivät”, Hentinen sanoo.