Kysy asumisesta

Yhä useampi uudiskohde valmistuu vuokratontille, jolloin asunto ja tontti myydään erikseen. Monesti asunnonostaja voi lunastaa tonttiosuutensa.

Ilmiö sinänsä ei ole uusi. Taloyhtiöitä on rakennettu vuokratonteille kautta aikojen. Tontin lunastamiseen liittyvät maksujärjestelyt saattavat kuitenkin sotkea taloyhtiön taloutta.

Helsingin Sanomien lukija kertoo 1960-luvulla valmistuneesta taloyhtiöstään, jossa osa osakkaista on maksanut osuutensa pois tontin lunastamista varten otetusta yhtiölainasta.

Toiset maksavat kuukausittain rahoitusvastiketta, joka rahastoidaan lainanlyhennystä varten.

Osakkaan mukaan taloyhtiön hoitovastike on liian pieni eikä se riitä kattamaan juoksevia kuluja.

Tämän vuoksi isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja ovat päättäneet käyttää tonttilainan lyhennykseen kerättyjä varoja laskujen maksuun.

”Tämä siitä huolimatta, että yhtiökokous on myöntänyt oikeuden periä tarvittaessa ylimääräisen hoitovastikkeen, jos rahoitustilanne sen vaatisi. Tätä mahdollisuutta ei ole käytetty”, osakas kertoo.

Voiko tontin lunastamiseen kerättyjä vastikkeita käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty?

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneen asianajaja Marina Furuhjelmin mukaan on tärkeää, ettei eri vastikelajeja sekoiteta. Rahoitusvastike tulee pitää erillään muusta hoitotalouden rahoituksesta.

Hän sanoo, että eri vastikkeilla saattaa olla omat vastikeperusteensa ja tietyt osakkaat voivat olla jopa vapautettuja joistakin vastikelajista.

”Eri vastikkeita kerätään yleensä eri tarkoituksiin yhtiöjärjestyksen mukaan: hoitovastiketta juokseviin kuluihin ja rahoitusvastiketta investointeihin tai hankintoihin, kuten remonttiin tai tontin lunastamiseen.”

Koska osakkailla on yleensä oikeus maksaa lainaosuutensa pois, eri vastikelajien sekoittaminen keskenään saattaa vaikuttaa osakkaiden keskinäisiin maksuvelvoitteisiin.

”Yhtiöjärjestyksen vastaisesti on selvästi toimittu.”

Furuhjelm tietää taloyhtiöitä, joissa on päässyt syntymään usean sadantuhannen euron hoitotalousvaje. Yhtiöissä hoitotaloutta on pyöritetty pitkään lainarahalla, jota on nostettu perusparannushankkeita varten.

Hän kehottaa osakkaita ottamaan epäkohdan esille yhtiökokouksessa. Alijäämätilanne pitäisi korjata korottamalla hoitovastiketta niin paljon, että se kattaa normaalit kulut.

”Tilintarkastajankin pitäisi tällaiseen puuttua. Tärkeintä on, että saadaan hoitotalous nostettua sellaiselle tasolle, että jatkossa ei tällaista pääse tapahtumaan.”

Viime kädessä taloyhtiön johto voi olla vahingonkorvausvastuussa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla.

Onko sinulla kysymys tai juttuvinkki asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.