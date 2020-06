Kysy asumisesta

Isännöintialan yritykset tuottavat hyvin, mutta taloyhtiöissä asuvat eivät ole niihin aina tyytyväisiä. Helsingin Sanomissa on julkaistu viime vuosina lukuisia uutisia alan ongelmista ja suhmuroinnista.

HS:n lukija kertoo, että hänen rivitaloyhtiössään hallituksen puheenjohtaja on muutama vuosi sitten kouluttautunut isännöitsijäksi ja tämä on saanut junailtua yhtiön isännöintitoimistoksi nykyisen työnantajansa.

Taloyhtiön isännöitsijä on siis hallituksen puheenjohtajan esimies.

Osakkaan mukaan isännöitsijä on delegoinut taloyhtiön hankintoja samassa työpaikassa työskentelevälle puheenjohtajalle ja virhehankintojakin on tullut ilmi.

Saako taloyhtiön isännöitsijänä olla hallituksen puheenjohtajan pomo?

HS:n haastattelemat kiinteistöjuristit sanovat, että periaatteessa kyllä.

Asianajaja Annika Luhtasen mukaan kiellettyä ei ole, että taloyhtiön isännöintitoimistona on yritys, jossa hallituksen puheenjohtaja työskentelee.

Kiellettyä ei ole myöskään se, että hallituksen puheenjohtajan esimies toimii taloyhtiön isännöitsijänä.

”Isännöitsijästä säädetään ainoastaan, että hänen täytyy olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Lisäksi isännöitsijän tulee olla esteetön toimissaan”, Luhtanen sanoo.

Vaikka muodollista virhettä tällaisessa asetelmassa ei ole, asianajaja Marina Furuhjelm pitää sitä kyseenalaisena ja hyvin poikkeuksellisena. Hallituksen tehtävänä on kuitenkin ajaa taloyhtiön etua ja valvoa isännöitsijää.

”Laki on rakennettu siten, että hallitus on isännöitsijän yläpuolella. Jos puheenjohtaja on isännöitsijän alainen, toteutuuko lain tavoite? Voiko puheenjohtaja valvoa isännöitsijää puolueettomasti? Pystyykö hän valvomaan oman esimiehensä toimintaa?” Furuhjelm sanoo.

Hänen mukaansa ongelmallista on myös päätöksenteko.

”Joka kerta, kun hallitus tekee päätöksiä, pitää miettiä, onko joku hallituksen jäsenistä esteellinen”, Furuhjelm sanoo.

”Tämä ei ole missään nimessä suositeltava asetelma.”

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan hyvä käytäntö on, ettei isännöitsijä ole hallituksen jäsen, koska se vaikeuttaisi hallitukselle kuuluvaa isännöitsijän valvontaa.

Mutta onko osakas esteetön esittämään tai äänestämään henkilöitä hallitukseen, jos hän itse toimii taloyhtiönsä isännöitsijänä?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas ei saa äänestää yhtiön ja kolmannen välisestä asiasta, josta hänelle on odotettavissa olennaista etua ja joka voisi olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Luhtasen mielestä hallituksen jäsenen valinta ei tällaista etua muodosta.

”Se, että osakas toimii yhtiön isännöitsijänä, ei ole lähtökohtaisesti esteellisyysperuste äänestykselle”, Luhtanen sanoo.

”Vaikka osakas, joka on samalla isännöitsijä, äänestäisi sukulaistaan hallitukseen, ei se muodosta esteellisyyttä. Osakkaat saavat äänestää hallitukseen ketä haluavat.”

Lain mukaan hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut esimerkiksi yhtiölle tai osakkaalle.

Luhtanen sanoo, että taloyhtiön johdon tekemät asianmukaiset, harkintaan ja selvityksiin perustuvat hankinnat eivät yleensä ole vahingonkorvausvastuun peruste, vaikka ne jälkikäteen osoittautuisivat epäonnistuneiksi.

”On vaikea nähdä, että yksittäisestä hallituksen puheenjohtajan virhehankinnasta vastaisi sen enempää taloyhtiö, isännöintitoimisto kuin näiden johtokaan.”

Furuhjelmin mielestä tällaiset tilanteet pitää arvioida tapauskohtaisesti. Merkitystä voi olla jälleen kerran sillä, onko hallituksen jäsen tai puheenjohtaja esteellisenä osallistunut päätöksentekoon.

”Tai jos hanke on jätetty kilpailuttamatta ja siitä on yhtiölle aiheutunut vahinkoa, kyllä johto voi olla vahingosta vastuussa.”

