Palmut huojuvat tuulessa, juomat viilenevät coolerissa baaritiskillä. Esa Santamäki sihauttaa auki yhden pulloista ja kaataa kuplavettä laseihin.

Kuplia on myös baaritiskin vieressä kuuden hengen porealtaassa Santamäen, hänen vaimonsa Reetta Mailan sekä heidän lastensa Frans ja Inga Santamäen paratiisissa Jätkäsaaressa, kerrostalon kahdessa ylimmässä kerroksessa.

Näkymä naapuritalojen kattojen yli kuljettaa Clarionin tornihotellille, joka vei valmistuttuaan perheeltä pilkahduksen merestä. Se ei silti tunnelmaa latista.

”Kavereilla on uikkarit ja pyyhkeet mukana, kun he tulevat”, Santamäki sanoo.

”Tämä on meidän mökkisimulaattori ja Lanzaroten-lomakokemus. Ei tarvitse lähteä matkalle. Riittää, että on täällä. Terassi ja parvekkeet ovat olleet ylenpalttista luksusta nyt koronan aikana.”

50 neliön kattoterassin lisäksi asuntoon nimittäin kuuluu kaksi parveketta.

Esa Santamäki kokkailee perheelleen kesäkeittiössä.

Aiemmin samalla paikalla oli konttisatama. Kun taloa katsoo ulkoa, se muistuttaakin etäisesti konttikasaa. Sisäpihan puolelta talo on täynnä parvekkeita, jotka on ryhmitelty päällekkäin kuin merikontit.

Perheen jättihuoneisto on eräänlainen moderni kerrostalon katolle nostettu omakotitalo. Vain oma piha puuttuu. Mistä tällaisia oikein saa?

Haaveista. Naapurit ovat rakennuttaneet talonsa ryhmärakentamisena, ja jokainen huoneisto on uniikki.

”Arkkitehdit vertasivat projektia 50 omakotitalon suunnitteluun. Tässä on toteutettu ihmisten unelmia, ja niin sen pitäisi olla. Kyse on kuitenkin elämän suurimmasta hankinnasta”, Santamäki sanoo.

Lapset leikkivät Legoilla omalla lastenhuoneparvekkeellaan, jossa on paitsi leikkiteltta myös taulutelevisio ja pallotuoli. Kylään tulevia leikkikavereita kiinnostaa kuitenkin enemmän kattoterassi, tarkemmin poreallas.

Santamäen perheessä lastenhuone laajenee kesällä parvekkeelle.

Talvikaan ei menoa hidasta. Grilli käy kuumana ja poreallas vaahtoaa vuoden ympäri.

”Käymme siinä lämmittelemässä ja katsomassa tähtitaivasta ja uudenvuoden raketteja”, Maila kertoo.

Mutta nyt perhe valmistautuu iltapalalle. Esa Santamäki kattaa terassipöydälle meksikolaista tomaattisalaattia, grillattua kaalia ja kesäkurpitsaa.

Joogaa tekopalmun katveessa

27-vuotias nelivarvaskilpikonna Mooses on pahalla päällä. Se on juuri herätetty päiväunilta. Omistaja Kati Saarinen sen sijaan ottaa rennon asennon parveketuolillaan ja imaisee lasistaan alkoholitonta mojitoa. On kuuma, lämpömittarin mukaan 30 astetta.

Kati Saarinen on sisustanut perheensä parvekkeen trooppiseksi viidakoksi.

Saarinen asuu Kauppalantiellä Etelä-Haagassa vuonna 1956 valmistuneessa kerrostalossa. Talo on rakennettu entisen pellon, nykyisen Kauppalanpuiston reunaan, vanhojen huvilatonttien kylkeen.

Puutalojen tilalle tulleet kerrostalot pilkistävät puiden takaa. Parvekkeen suojana on muun muassa suuri syreeni, jonka oksien alla kilpikonna Mooses tykkää kaivella kuoppia ja herkutella voikukilla.

Mooses-kilpikonna ujostelee valokuvaajaa rahapuun oksien alla.

Kuumuus on Saarisen mieleen ja sopii tilan teemaan. Hän on sisustanut perheensä parvekkeen trooppiseksi viidakoksi. Se on täytetty kukilla ja viherkasveilla. Parvekkeen perällä solisee vesiputous. Melkein kuin olisi Balilla.

”Kun otan aurinkoa, panen silmät kiinni ja kuvittelen olevani merenrannalla”, Saarinen sanoo.

Päivän hämärtyessä syttyvät aurinkokennolyhdyt ja vesiputouksen valaistus.

”Varsinkin jos on lämmintä, on vähän sellainen etelän tunnelma.”

Kolibri kerää päivällä aurinkoenergiaa ja sytyttää tunnelmavalaistuksen parvekkeelle hämärän tultua.

Perhe on ollut joka kesä Kreikassa tai muualla ulkomailla ruskettumassa, mutta tänä kesänä perinne ei toteudu – paitsi parvekkeella.

”Tuon tekopalmun hankin ihan ex tempore, koska halusin päästä tänäkin vuonna lomalla palmun alle.”

Kuluneena keväänä Saarinen on viettänyt parvekkeellaan aiempaa enemmän aikaa. Koronan vuoksi ulkoilu on jäänyt vähemmälle, ja parvekkeesta on tullut seura- ja kuntohuone.

”Poikani sai liikunnanopettajalta tehtäväksi joogaharjoituksia etäkoulun aikana. Katsoimme videolta mallia ja joogailimme täällä kaikkien kukkien keskellä.”

Kati Saarinen kertoo, että Koronan takia ulkoilu jäi koronan takia keväällä vähemmälle, ja parvekkeesta tuli seura- ja kuntohuone.

Saarinen osoittaa pusikkoa, joka on parvekkeen nurkassa vesiputouksen vieressä. Se on tomaatti ja saanut alkunsa pienen pienestä kirsikkatomaatin siemenestä.

”Se kasvaa tosi nopeasti ja menee kattoon asti, jos sitä ei leikkaa.”

Rapujuhlat Kampissa

Helan går kaikuu Kampissa, kun Ulla ja Paul Modeen kutsuvat ystävänsä vuotuisiin rapujuhliin Eerikinkadulle.

Pariskunta muutti Kivenlahdesta Kamppiin vuonna 2006 ja menetti samalla parvekkeensa. Vajaat kymmenen vuotta he ehtivät viettää parvekkeetonta elämää, kunnes taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja esitti yhtiökokouksessa yllättävän kysymyksen.

”Hyppäsin kattoon, kun hän ehdotti parveketta”, Ulla Modeen sanoo.

Kampissa asuvat Paul ja Ulla Modeen eivät ole olleet koronan takia neljän seinän sisällä, kiitos parvekkeen. Pian on taas rapuaika, ja parveke täyttyy laulavista ystävistä. ”Nostamme maljan kesälle.”

Lupaprosessi kesti puolisen vuotta ja itse remontti koko kesän. Taloyhtiön osakkaat olisivat halunneet isommat parvekkeet, mutta Helsingin lupaviranomainen ei lämmennyt ajatukselle ja piirustuksia piti muuttaa.

”Vanhoihin taloihin ei noin vain saa rakentaa mitä tahansa”, Modeen sanoo.

Liki puolimetrisen tiiliseinän moukarointi oviaukkoa varten vuonna 1928 rakennetussa talossa ei ollut mikään yksinkertainen temppu sekään.

”Kyllä me sitä siunailtiin, mutta lopputulos on loistava. Olemme tyytyväisiä. Parveke on meille hyvin tärkeä. Kannatti maksaa parikymmentätuhatta euroa.”

Modeenien parveke on kooltaan noin viisi neliötä.

Nyt Modeenit nauttivat parveke-elämästä suurimman osan ajastaan. Päivä parvekkeella alkaa tuulettamalla vuodevaatteet ja jatkuu lounaalla ja iltapäiväkahveilla.

Välissä he lueskelevat kirjoja aurinkovarjon alla ja sotkevat sormensa multaan minipuutarhassa – Helsingin ytimessä.

”Parvekkeen tekee erityisen ihanaksi se, että talo on Kampissa. Eihän tässä kivikylässä ole juurikaan parvekkeita.”

Vaikka uudiskohteissa parveke alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus, vanhoissa taloissa ne ovat harvinaisia. Modeenienkin kotitalossa parveke on vain kuudessa asunnossa.

”Olen yrittänyt laittaa kasveja niin, että on vihreää ja vehreää ja miellyttävä istua. Vaihtelen vähän joka vuosi.”

Paul ja Ulla Modeen nauttivat parveke-elämästä suurimman osan ajastaan.

Parvekkeesta on ollut hyötyä eläkeläispariskunnalle varsinkin korona-aikaan, kun riskiryhmään kuuluvien on pitänyt pysytellä kotona.

”On ollut aikaa nauttia keitaasta ja täytynyt oikein nykäistä itseään lähtemään kaupungille tai torille.”

Noin viiden neliön tilaan mahtuu pieni pöytä ja kolme tuolia. Tiivistäen pöydän ympärillä on istumapaikat kuudelle. Loppukesästä on taas tarkoitus pitää ystäville juhlat, jolloin snapsilaulut raikaavat sisäpihalla.

”Meillä on iloiset rituaalit, ja laulamme lujaa.”

Parveke taipuu moneksi – Näin lukijat käyttävät kesäkeitaitaan

HS kysyi lukijoilta, mitä parveke heille merkitsee.

”Haaveilin pitkään omasta parvekkeesta, ja viisi vuotta sitten toteutin unelmani: muutin asuntoon, jossa sellainen on. Etelänpuoleinen parveke tulvii valoa aamusta iltaan.

Olen hyödyntänyt neliöt tarkkaan. Parvekkeella kukkivat kaikki värit sekaisin. Kukkien lisäksi kasvatan hyötykasveja, joita vaihtelen vuosittain: tänä vuonna kahdeksaa eri basilikaa, tomaatteja, avomaankurkkua, porkkanaa, retiisejä, kesäkurpitsaa ja mansikkaa.

Eksoottisempiakin lajeja, kuten viidakko- ja sitruunakurkkua, on ollut hauska kokeilla. Ja kokeilua kasvatus onkin, sillä kaikki ei onnistu ensi yrittämällä. Pienikin sato on iso ilo, kun se on itse kasvatettu.

Parveke on lähiökeitaani, jossa puuhastelu auttaa palautumaan työpäivän jälkeen.”

Tiina Monye

”Olen tanorektikko eli elän auringosta. Kun korona-aikaan ei pääse ulkomaille, iloitsen aurinkolomasta parvekkeellani. Otan siellä aurinkoa bikineissä maaliskuulta lokakuulle.

Ei muuta kuin sopiva rako parvekelaseista auki ja asemiin, vaikka porukka pökeltää pihalla pipot päässä.

Auringonoton lisäksi nukun päiväunia, jumppaan ja kahvittelen parvekkeella. Kavereiden kanssa siellä tulee harvemmin hengattua, sillä kesällä parveke lähentelee saunan lämpötiloja.

Syksyllä bikinit saavat kaveriksi villasukat, sitten tulevat collarit. Vielä marraskuussa parvekkeella voi lueskella vilttiin kääriytyneenä. Tämä on niin paras!”

Miia Vatka

”Emme ole mökki-ihmisiä mieheni kanssa, mutta lasitettu parvekkeemme on täydellinen: sinne on helppo mennä, ja sitä on helppo hoitaa.

Parveke on meille toinen olohuone. Mikä olisikaan ihanampaa kuin aloittaa päivä aamiaisella parvekkeella! Syömme siellä aina, kun se on mahdollista.

Parvekkeelta avautuu upeat merimaisemat, ja on mukava seurata, kun purjeveneet lipuvat ohi. Parveke on myös kasvihuoneeni, joka muuttuu loppukesästä viidakoksi, kun tomaatit ja kurkut kasvavat korkeiksi.

Meidän piti lähteä kesäksi Italiaan, mutta koronavirusepidemian takia matka peruuntui. Tänä kesänä nautimme elämästä meidän ’mökillämme’.”

Marienne Mäenmaa

”Muutimme omakotitalosta kerrostaloon ja samalla luovuimme pihastamme. Vaihdossa saimme jotain paljon parempaa: parvekkeen.

Sinne on kivaa aamulla nousta auringonnousua katsomaan kuppi täynnä kuumaa, ja töiden jälkeen köllähtää riippumattoon, kun avoimesta lasista puhaltaa hento kesätuuli.

Tila on jaettu kahtia. Toinen puoli on sisustettu hengailuun, toinen treenaamiseen. Katonrajassa on kiipeilijälle treenilauta, nurkassa kuntosalilaite, ja vielä jää tanssijallekin tilaa harjoitella liikkeitä.

Parveke on myös oiva paikka piknikille, jos sade yllättää.”

Wilma Törvi

”Harrastan parvekenukkumista. Minulle parveke on moderni aitta, ja nautin siellä vuoden makoisimmat yöunet.

Olen ammatiltani puutarhuri, mikä näkyy: parvekkeella kasvaa sekä hyötykasveja että kesäkukkia. Myös osa viherkasveista muuttaa sinne kesäksi.

Lasitukset pidentävät kasvukautta, mutta kasvit pitää valita tarkkaan, sillä kesällä lämpötila nousee korkeaksi. Laseja ei voi täysin avata kissan takia.

Parvekkeemme on monikäyttöinen puutarha minikoossa ilman tylsää nurmikon leikkuuta. Se on myös olohuoneen jatke räsymattoineen ja pellavaverhoineen.”

Elisa Lönnroth