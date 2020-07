Samaan aikaan kun moni kärvisteli alkukesän helteissä kotonaan kuumuudessa, Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan vuokralaista on häirinnyt kotinsa alhainen lämpötila ja ilmanvaihdon äänet.

Vuokralainen asuu Hyväntoivonkadulla Jätkäsaaressa, ja talo on valmistunut vuonna 2018. Kaikkiaan Hekalla on Jätkäsaaressa 11 kerrostaloa.

Ongelma ei vaivaa vain kesällä, vaan se on häirinnyt jo pitkään.

Vuokralaisen mukaan vuokranantaja perusteli asunnon tehokasta ilmanvaihtoa aluksi sillä, että ensimmäisenä vuonna uudessa talossa ilmanvaihdon täytyy käydä täysillä. Sen jälkeen asetukset säädettäisiin uudelleen.

”Ajattelin, että selvä, vuoden tätä kestää”, vuokralainen kertoo.

Tilanne ei ole kuitenkaan helpottanut. Vuokralainen kertoo, että asunto tuntuu yhä viileältä ja ilmanvaihto on ollut välillä niin äänekäs, että yöllä ei saa nukuttua.

”Lämpömittari näyttää 23–24 astetta, mutta kun ilmastointi on voimakkaalla ruoanlaittoaikoina ja illalla sekä viikonloppuisin, asunnossa on kylmä: lattia ja kaikki pinnat. Villasukat ja -pusero täytyy pukea päälle. Välillä tuntuu kuin asunnossa puhaltaisi tuuli.”

Vuokralaisen mukaan ensimmäiseen valitukseen vuokranantaja ei reagoinut mitenkään. Toisen valituksen jälkeen huoltomiehet kävivät asunnossa ilman mittareita. Kolmannen valituksen jälkeen vuokralaiselle ilmoitettiin, että lämpötila on kohdallaan eikä meluun oteta kantaa.

”Tällainen taistelu asioista, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, on asukkaalle uuvuttavaa.”

Mitä vuokralainen voi tilanteessa tehdä?

Hekan kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu sanoo, että ilmanvaihto puhututtaa monia. Lämpötiloihin liittyviä valituksia tulee useammin kuin äänihaitasta.

”Asiat pyritään selvittämään, ja joissakin Jätkäsaaren kohteissa on tehty myös desibelimittauksia. Silloin on todettu, ettei ole aihetta toimenpiteisiin. Ääni on ollut taustamelun luokkaa. Sellainenkin voi jotain herkkäunista häiritä.”

Jurmun mukaan ilmanvaihtolaitteissa on vuorokautisia tehostusaikoja, jolloin ilmanvaihto käy isommilla kierroksilla. Myös häiriöt ovat mahdollisia.

”Ajastimeen on voinut tulla näppäily- tai ohjelmointivirhe.”

Jurmu sanoo, että aina asukkaiden kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen.

”Asukas sanoo, että on kylmä tai muuta, mutta kun mitataan, todetaan, ettei ole mitään vikaa.”

Jurmun mukaan toimintaprosessissa on kuitenkin tapahtunut virhe, jos asukkaalle on jäänyt epäselväksi, tehdäänkö asialle jotain vai ei.

Terveydensuojelulaki edellyttää, että kiinteistön omistaja ryhtyy selvittämään haittaa viipymättä.

Haitta voi olla esimerkiksi melua, hajua, valoa, liiallista lämpöä tai kylmyyttä.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita muistuttaa, että ihmiset kokevat eri asiat eri tavalla ja laitteetkin voivat häiritä, vaikka ne toimisivat teknisesti moitteetta.

Jos vuokralainen ja vuokranantajat ovat haitasta eri mieltä, vuokralaisella on oikeus kutsua terveystarkastaja kylään. Tämä voi todeta, onko asunnossa terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon terveydellisistä olosuhteista linjaa, ettei keskiäänitaso asunnossa saa ylittää 35 desibeliä päivällä kello 7–22 eikä 30 desibeliä yöllä kello 22–7.

Lisäksi asunnon lämpötilan pitää pysyä lämmityskaudella 18–26 asteessa ja lämmityskauden ulkopuolella 18–32 asteessa.

Jos keskiäänitasot ja lämpötilat ylittyvät tai alittuvat asetuksen määrittelemistä toimenpiderajoista, vuokranantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi.

”Toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi laitteiden kotelointia, huoltoa tai äänieristyksen parantamista”, Viita sanoo.

Desibelimittareita on saatavilla myös kännyköihin. Viidan mukaan omat mittaukset eivät kuitenkaan ole luotettavimpia.

”Ne tuovat hyvää pohjaa keskustelulle, mutta itse en lähtisi oikeuteen kännykän desibelimittarin kanssa.”

Asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi ajalta, jolloin asuntoa ei voi käyttää tai asunto ei ole sovitussa kunnossa.

”Nukkuminen on terveydelle erittäin tärkeää. Jos asunnossa on toistuvaa terveyshaittaa, lähtisin vaatimaan 30–40 prosentin vuokranalennusta”, Viita sanoo.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, jos asunto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Tämä edellyttää, että puutteellisuudella on olennainen merkitys eikä vuokranantaja kehotuksesta huolimatta korjaa ongelmaa.

Vuokralaisella voi lisäksi olla oikeus korjata puutteellisuudet vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että korjauksesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Onko sinulla kysymys tai juttuvinkki asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.