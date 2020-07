Parveke-elämään liittyy erilaisia sääntöjä: Laki ei esimerkiksi kiellä grillaamista parvekkeella, mutta taloyhtiöiden omissa järjestyssäännöissä se on saatettu kieltää.

Moni viettää nyt paljon aikaa parvekkeella. Jotta sopu säilyy, kannattaa muistaa naapurit. Äänet kantautuvat ulkoa naapureihin helpommin kuin sisältä.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius sanoo, että taloyhtiön määrittelemä hiljaisuusaika koskee myös ulkotiloja. Kun se alkaa, tulee äänitasoa hiljentää parvekkeellakin.

”Järjestyssäännöillä ei voi kieltää normaalia elämää, mutta parveke-elämästä ei saa aiheutua häiriötä.”

Litheniuksen mukaan koko kesän jatkuva naapureita häiritsevä parvekebiletys on peruste taloyhtiölle ottaa huoneisto hallintaan.

Saako parvekkeella grillata?

Laki ei kiellä grillaamista parvekkeella, mutta taloyhtiöiden omissa järjestyssäännöissä se on saatettu kieltää.

Kiinteistöliiton mukaan parvekegrillaamista ei kannata kieltää, vaikka tirisevästä grillistä leviävät tuoksut herättelevät ruokahalun lisäksi muitakin tunteita.

Kiellot ovat turhia, koska taloyhtiöt eivät voi puuttua grillauskiellon rikkomiseen tehokkaasti: grillaaminenkin kuuluu normaaliin elämään.

Jos parvekkeella grillaa, on tärkeää huolehtia tuuletuksesta ja paloturvallisuudesta. Grillin on oltava tarpeeksi kaukana syttyvistä materiaaleista, eikä sitä saa jättää vahtimatta niin kauan kuin se on kuuma.

Litheniuksen mukaan parvekkeelle sopii parhaiten kaasu- tai sähkögrilli. Avotulta parvekkeella ei saa tehdä, joten kertakäyttögrillien sytyttäminen on kielletty. Hiiligrillit eivät taas savun takia sovellu parvekkeelle.

Tulipalon varalta grillin lähettyvillä on hyvä olla käsisammutin tai muita alkusammutusvälineitä.

Miten parvekkeen saa sisustaa?

Parvekkeen saa sisustaa omaan tyyliinsä, kunhan sisustusratkaisut eivät vaikuta rakennuksen julkisivuun. Muuten taloyhtiöllä saattaa olla sanansa sanottavanaan.

Jos haluaa esimerkiksi maalata parvekkeen seinät itse valitsemallaan värillä, on ensin pyydettävä lupa taloyhtiöltä. Litheniuksen mukaan ilman lupaa saa maalata ainoastaan parvekkeen kaiderakenteen sisäpinnan, joka ei näy ulos.

Lupa on tarpeen myös silloin, kun parvekkeen rakenteita porataan.

”Nyt näkee tosi paljon kattoon kiinnitettäviä korituoleja. Niistä pitää tehdä muutostyöilmoitus. Jopa amppelin kiinnittäminen parvekkeen kattoon poraamalla edellyttää lupaa”, Lithenius sanoo.

Infrapunalämmittimen saa hankkia parvekkeelle ilman taloyhtiön hyväksyntää, ellei sitä tarvitse porata kiinni mihinkään eikä se vaadi sähköasennuksia. Markiiseista päättää taloyhtiö.

Saako parvekkeella olla palju tai poreallas?

Paljut ja porealtaat parvekkeella ovat haastavia. Taloyhtiön tulee selvittää asiantuntijan avustuksella, riittääkö parvekkeen kantavuus ja miten altaiden vesi poistetaan.

Litheniuksen mukaan parvekkeiden vedenpoistojärjestelmät on tarkoitettu lähinnä sadevedelle.

”Veden suuri määrä aiheuttaa myös vahinkoriskejä rakenteille. Mieluiten tällaiset pidetään pihalla eikä parvekkeella.”

Lithenius sanoo, että parvekkeen kantavuus ei yleensä muodostu ongelmaksi esineistä ja tavaroista, jotka asukas pystyy itse kantamaan.

Saako parvekkeella tupakoida?

Parveketupakointi ei ole laitonta. Taloyhtiöt ovat kuitenkin voineet kieltää tupakoinnin yhtiöjärjestyksessään.

Lisäksi yhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa terveyden­suojelu­viranomaiselta, ja kieltoja onkin viime vuosina haettu.

”Hakemuksia on tullut nyt runsaat kaksi vuotta tasaiseen tahtiin”, kertoo tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksiköstä.

Helsingissä tupakointikielto on määrätty vajaaseen 90 taloyhtiöön, Espoossa noin 40:een ja Vantaalla pariinkymmeneen.