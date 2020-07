Rantasauna merinäköalalla, venesatama omalla sisäpihalla ja täysin varusteltu moderni koti lyhyen metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Onko tämä yhtälö edes mahdollinen?

Verkkosaarenrantaan on noussut kerrostaloasuntoja, joista osa on rakennettu meren päälle. Verkkosaari on oma pieni asuinalueensa Kalasataman ja Kulosaaren välissä, kävelymatkan päässä Redin kauppakeskuksesta.

Helsinkiläinen Tomi Sydänmaa osti asunnon Westpron rakennuttamasta kerrostalokokonaisuudesta Portuksesta.

HS pääsi kurkistamaan, miltä upouudessa asunnossa näyttää.

Myös Sydänmaan 8-vuotias borderterrieri Alma on viihtynyt uudessa asunnossa.

Oven takaa kuuluu haukkumista. Kun ovi avautuu, vierailijoita tervehtii innokkaasti hyppien pieni terrieri. Sydänmaa esittelee asuinkumppaninsa: hän on Alma, kahdeksanvuotias borderterrieri.

Sydänmaa kertoo ostaneensa upouuden kaksion näkemättä sitä etukäteen. Hän muutti taloon kesäkuun puolivälissä, ensimmäisten asukkaiden joukossa.

”Ostin asunnon sokkona, näin siitä ainoastaan muutaman kuvan. Mutta en ole katunut yhtään”, Sydänmaa kertoo.

Sydänmaa muutti Helsinkiin noin vuosi sitten Tampereelta. Hän asui ensin parissakin väliaikaisessa asunnossa, kunnes päätti alkaa etsiä omistusasuntoa kiinteistönvälittäjän avulla.

”Etsin asuntoa juuri Kalasataman alueelta. Minusta on kiinnostavaa asua kehittyvällä asuinalueella. Joka viikko näkee, että lähistölle on rakentunut jotain uutta.”

Muita alueen puolesta puhuvia puolia olivat palvelujen läheisyys ja tarpeeksi keskeinen sijainti.

”En tykkää asua ihan keskustassa, mutta tästä pääsee nopeasti autolla töihin ja kävellen Kallioon, jossa moni ystävistäni asuu. Lisäksi Teurastamolla on kivoja lounaspaikkoja.”

43-neliöisen kaksion keittiö-olohuonetilaan mahtuu helposti neljän hengen ruokapöytä.

43-neliöinen kaksio on avara ja neliöitään tilavamman oloinen. Yhtenä erikoisuutena Verkkosaaren Portus-asunnoissa on kaukolämpö ja kaukoviilennys, jonka avulla asunnon lämpötilaa saadaan laskettua lämpiminä päivinä. Asunnot pysyvät siis helteisinäkin päivinä viileinä.

Aluejohtajana pörssiyhtiössä työskentelevä Sydänmaa kertoo käyttäneensä asunnon sisustamiseen sisustussuunnittelijaa säästääkseen aikaa.

”Suunnittelija valitsi budjetin rajoissa huonekalut ja muut sisustuselementit. Sohva on vielä väliaikainen. Sen tilalle tulee musta, vähän isompi sohva.”

Tomi Sydänmaa käytti sisustussuunnittelijaa asuntonsa kalustamiseen säästääkseen aikaa.

Kaikki elementit asunnossa eivät kuitenkaan ole sisustussuunnittelijan käsialaa. Keittiötä koristaa Brooklyn Breweryn iso kyltti, joka lisää sisustuksen persoonallisuutta.

”Olin viimeksi New Yorkin reissulla pubikierroksella ja sellainen tuli hankittua.”

Sydänmaan parvekkeelta avautuu hieno näkymä merelle ja vielä rakenteilla olevaan rantasaunaan sekä Portuksen taloyhtiöiden tulevaan venesatamaan.

Parvekkeelta näkyy myös kokonaisuuden erikoisuus: asunnot, jotka on rakennettu meren päälle.

”Talon perustukset on paalutettu yli 30 metrin syvyyteen”, kertoo Westrpon asuntomyyjä Anna-Mari Donner.

Taloyhtiö Portus on suunniteltu hevosenkengän muotoon. Sitä reunustavat sakarat, jotka on rakennettu meren päälle.

Portus valmistuu kahdessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen kaksi asunto-osakeyhtiötä valmistuivat kesäkuussa ja kolmas syyskuussa. Toinen vaihe kokonaisuudesta valmistuu alkusyksystä 2021.

Kokonaisuuden on suunnitellut Arkkitehtiryhmä A6 pääarkkitehtinä Tapio Saarelainen. Asuntojen koot vaihtelevat 28 neliöstä 159 neliöön. Myyntihinnat ovat 230 000 euron ja 1 845 000 euron välillä.

Arvokkaimmat asunnot ovat meren ylle rakennettuja viiden huoneen, keittiön ja saunan asuntoja. Osassa isoimmista asunnoista on myös takka.

Portukseen tulee yhteensä 206 asuntoa ja neljä liiketilaa. Asunnot tulivat ennakkomyyntiin jo noin kolme vuotta sitten. Perustusten rakentaminen alkoi vuonna 2017.

Asukkaat pääsivät vaikuttamaan tulevan kotinsa pintamateriaaleihin. Valittavana oli kolme eri värimaailmaa.

Kylpyhuone on moderni ja neliöt on käytetty tehokkaasti.

Sydänmaa osti oman asuntonsa sen alunperin varanneelta ostajalta siirtosopimuksella, ja pääsi muuttamaan uuteen kotiin heti kesäkuun puolivälissä.

Siitä rapusta, jossa Sydänmaakin asuu, tuli asuntomyyjä Donnerin mukaan juuri nuorten kaupunkilaisten suosima talo. Talossa on enimmäkseen yksiöitä ja kaksioita.

”Ystäväni osti juuri kaksion elokuussa valmistuvasta asunnosta tästä naapurista”, Sydänmaa kertoo.

Kaikki tänä kesänä valmistuvat asunnot on jo myyty. Myös ensi vuonna valmistuvista asunnoista on Donnerin mukaan myyty jo yli 80 prosenttia.

Parvekkeelta avautuu hieno näkymä merelle ja Kulosaareen.

Asukkaiden oma kuntosali, rantasauna ja uimalaituri saadaan käyttöön loppukesästä ja pienvenesatama ensi vuonna. Venepaikat myydään erillisinä osakkeina Portuksen asukkaille ja niitä on yhteensä 26.

Sydänmaa kertoo, että hänellä ei ole tarvetta venepaikalle, ainakaan vielä.

”Parasta asunnossa on parvekkeelta avautuva näkymä. Iso parveke ja meren läheisyys olivat sellaisia asioita, joita erityisesti toivoin. Parvekkeelle mahtuu hyvin viisikin ystävää istumaan iltaa.”