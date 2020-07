Valkoisen puuportin takana vierailijoita tervehtii metallinen orava. Pionit ojentautuvat aurinkoa kohti. Niiden vieressä kasvaa japanilainen koristekirsikka, nietospensas ja japanilainen verivaahtera.

Punaiseen pellavamekkoon pukeutunut Kati Orava esittelee siirtolapuutarhamökkinsä puutarhaa. Oravan neljätoistaneliöinen mökki ja siihen kuuluva 250-neliöinen palsta sijaitsevat vuonna 1927 perustetussa Kumpulan siirtolapuutarhassa, joka on Helsingin siirtolapuutarhoista toiseksi vanhin.

Puistoalue sijaitsee aivan Käpylän Kisakylän ja Kumpulan maauimalan naapurissa.

Kati Orava yhdistelee siirtolapuutarhamökkinsä sisustuksessa vanhaa ja uutta.

Orava osti pienen kermanvärisen mökkinsä ja sitä ympäröivän palstan vuokraoikeuden heinäkuussa 2011.

”Tämä on jo yhdeksäs kesäni täällä”, Orava kertoo.

Helsingin siirtolapuutarhoissa palstan vuokraamisen ehtona on se, että ostajalla on vakituinen osoite Helsingissä, sillä siirtolapuutarhat ovat kaupungin vuokramailla. Nykyään Orava asuu lähistöllä, melko lyhyen kävelymatkan päässä mökistään.

”Käyn täällä yleensä joka ilta vähintään iltakävelyllä. En pahemmin matkustele kesäisin, vaan vietän kesät täällä.”

Mökin portin vieressä kasvaa syreeni, jonka juurella on vanha polkupyörä.

Kun Orava osti mökin, oli palstalla valmiina kolme omenapuuta ja luumupuu.

Palstalla oli myös runsaasti villiintymään päässyttä vadelmaa, jota Orava kertoo kitkeneensä runsaasti pois. Lisäksi hän on istuttanut pihalle kirsikka- ja päärynäpuut.

Pihan viljelylaatikoissa kasvaa kesäruokaa – perunaa, mansikoita, salaattia ja valkosipulia.

”Parasta on, kun saa työntää kädet multaan. Saan pihaltani valkosipulit koko vuodeksi.”

Oravan seurana mökillä on yleensä Siiri-kissa. Siiri oli aikaisemmin kulkukissa, mutta Oravan luona Siiri on viihtynyt jo kolmetoista vuotta.

Oravan kastellessa raparperipenkkiä, Siiri-kissa tulee tekemään tuttavuutta. Pian kissa löytää mukavan loikoilupaikan puutarhasta.

”Siinä kasvaa kissanminttua.”

Kati Orava kirjoittaa blogissaan Oravankesäpesä puutarhanhoidosta.

Puutarhassa riittää aina tekemistä, Orava sanoo.

”Vaikka tämä onkin loputon työleiri, niin osaan olla täällä myös tekemättä mitään.”

Oravan päivä siirtolapuutarhassa alkaa usein niin, että hän syö aamupalaa omenapuun alla. Pöydällä on punavalkoraidallinen pöytäliina ja sen päällä ruukku, jossa kasvaa orvokkeja.

Puutarha on täynnä erilaisia oleskelusoppia. Kissa- ja oravateemat toistuvat mökin ja palstan sisustuksessa. Esimerkiksi mökin edustan valkoisella puupenkillä on oravakoristeinen sisustustyyny. Siinä Orava kertoo istuvansa iltaisin, nauttivansa ilta-auringosta ja lukevansa kirjaa.

Hillopurkit säilyvät vitriinin päällä.

Mökin vesipiste on ulkona. Vaaleanpunaista letkua varten Oravan isä nikkaroi kissa-aiheisen pidikkeen.

Pienen mökin kuistilla on punaisia räsymattoja ja vanha peili, jonka Orava löysi roskalavalta. Peilipöydällä on maljakossa kieloja.

Kati Oravan isä on auttanut häntä mökin remontoinnissa.

Mökin ainoassa varsinaisessa huoneessa on punainen kukkatapetti. Sängyllä on valkoinen päiväpeitto ja värikkäitä koristetyynyjä. Sängyn vieressä on vanha rottinkituoli, joka on sekin roskalavalta pelastettu.

”Suurin osa huonekaluista on löytynyt roskalavoilta tai kierrätyskeskuksen ilmaisosastolta. Osan olen ostanut kirpputoreilta tai puutarhamessuilta.”

Puutarhamökissä voi kesäisin myös yöpyä, mutta talvella siellä on liian kylmä. Lisäksi vesi suljetaan alueella talveksi, koska siirtolapuutarhamökkejä ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen.

Kuistin verhot ovat Japanista. Pärekorit ja laatikot ovat kierrätystavaraa.

Päivätyönään Orava tekee visuaalista suunnittelua. Esteettisyys näkyy mökin sisustusratkaisuissa ja puutarhan pienissä yksityiskohdissa.

Mökin kuistia koristavat valkoiset paperilyhdyt.

”Kuistin verhot ovat Japanista. Olen rakastunut Japaniin ja voisin sanoa, että se on intohimoni! Olen käynyt siellä jo seitsemän kertaa.”

Juuri Japani-innostuksestaan johtuen Orava haluaa omistaa palan puutarhastaan japanilaisille kasveille. Ulkoportin vieressä sijaitsevaa japanilaista puutarhaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa.

Kati Orava kertoo löytävänsä puutarhaansa ideoita sosiaalisesta mediasta ja blogeista. Käytävien kaarikoristeet on tilattu netistä.

Jos päättää hankkia kesäpaikaksi vanhan siirtolapuutarhamökin, on ehdottomasti hyötyä siitä, että osaa remontoida ja korjata paikkoja. Oravan mukaan Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistyksessä on muutamia ihmisiä, joilta voi pyytää apua mökkiremonttiin.

Orava kertoo saaneensa remontointiapua kuitenkin lähempää.

”Isäni on ollut suureksi avuksi mökin remontoimisessa.”

Mökissä on miniuuni keittolevyillä, jolla voi kokata tarvittaessa.

Alun perin ajatus omasta siirtolapuutarhamökistä alkoi kyteä Oravan mielessä hänen istuessaan kampaajalla ja lukiessaan aikakauslehdestä juttua Herttoniemen siirtolapuutarhasta.

”Olin pari vuotta aikaisemmin muuttanut asuntoon, jossa minulla oli parveke. Se alkoi käydä pieneksi yrteilleni ja kasveilleni. Jutun luettuani ajattelin heti, että tämä on minun juttuni.”

Mökissä on paljon erilaisia yksityiskohtia.

Sopivaa mökkiä Orava etsi noin kuukauden ajan. Hän kiersi Helsingin eri siirtolapuutarhoissa ja jätti muutamaan paikkaan ilmoitustaululle oman ostoilmoituksen.

”Sitten huomasin täällä Kumpulassa ruutupaperille kirjoitetun myynti-ilmoituksen, jossa myyjänä oli perikunta. Seuraavana päivänä kävin katsomassa mökkiä, ja päätin myös ostaa sen.”

Siirtolapuutarhamökin keskihinta Kumpulassa on nykyään 55 000 euron paikkeilla. Tonttien koko vaihtelee 200 neliöstä aina 500 neliöön. Orava on nykyään mukana Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistyksessä ja kertoo, että mökkejä tulee tarjolle vuosittain kymmenestä kahteenkymmeneen.

”Vanhempi väki on alkanut luopua mökeistään.”

Orava kertoo löytäneensä idean puutarhan suihkulähteeseen Pinterest-sovelluksesta.

Ennen kesäpaikan ostamista Oravalla oli oma blogi nimeltä Oravanpesä, jota hän on kirjoittanut jo neljäntoista vuoden ajan.

”Päätin ennen kuin edes olin löytänyt siirtolapuutarhamökkiä, että toisesta blogistani tulee Oravankesäpesä. Aloin kirjoittaa sitä heti ensimmäisenä kesänä.”

Uuden blogin myötä Orava on tutustunut muihin puutarhablogia kirjoittaviin ihmisiin.

”Tämä on elämäntapa. Siihen kuuluu kaikki puutarhaan ja mökkiin liittyvä. Rikkaruohojen kitkeminen puutarhassa, mökin sisustaminen sekä tiettyjen kasvien metsästäminen puutarhaan. Kaikkia kasveja ei aina nimittäin ole kovin helppo löytää.”

Oravan siirtolapuutarhamökissä on 14 neliötä. Palstan koko on 240 neliötä.

Orava kertoo, että hän tapaa muita puutarhablogia kirjoittavia tuttaviaan ainakin kerran vuodessa. Lisäksi blogituttuihin törmää puutarhamessuilla.

Ideoita sisustukseen Orava saa muista blogeista tai kuvapainotteisista Instagram- ja Pinterest-sovelluksista.

Esimerkiksi Pinterestistä Orava sai idean pihalla olevaan pieneen altaaseen. Altaassa pulputtaa pieni suihkulähde, ja vedessä on palloja, jotka muistuttavat isoja saippuakuplia. Suihkulähteen solina on rauhoittavaa, Orava sanoo.

Kati Oravalle siirtolapuutarhamökkeily on elämäntapa.

Iltaisin ja öisin Kumpulan siirtolapuutarhassa on rauhallista. Orava kertoo, että kahdessa hänen omenapuistaan on varpusten pesä. Ylipäänsä lintujen laulu erottuu Kumpulan siirtolapuutarhassa todella selkeästi, vaikka ollaankin keskellä kaupunkia.

”Suurin meteli täällä öisin on linnunlaulu.”