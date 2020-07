Kysy asumisesta

Lähtökohta on, että hallinnanjakosopimus määrittelee, miten kustannukset jakautuvat.

Helsingin Sanomien lukija kokee maksavansa liikaa vedestä ja öljylämmityksestä. Hän asuu paritalossa, jonka molemmat puolikkaat ovat erillisiä asunto-osakeyhtiöitä ja pinta-alaltaan erikokoisia.

Tontin hallinta on jaettu hallinnanjakosopimuksella. Sopimuksen mukaan yhtiö, jonka tiloissa talotekniikka sijaitsee, määrittelee toiselle vastikkeen. Laskuttava naapuri ei kuitenkaan esitä tositteita öljyn- eikä vedenkulutuksesta, vaan ilmoitusluontoisesti nostaa vastiketta.

Saako näin toimia? Miten asian saa hoidettua niin, että maksut vastaavat todellista tilannetta ilman toisen osapuolen hyväksikäyttöä? Onko energialaskut näytettävä avoimesti?

Lähtökohta on, että hallinnanjakosopimus määrittelee, miten kustannukset jakautuvat, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Jaakko Kanerva.

Hän ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Energialaskut menevät yhdelle, joka perii kustannukset toiselta sen mukaan, mitä on sovittu. On voitu sopia, että kustannukset jaetaan esimerkiksi rakennusoikeuden määrän tai huoneistojen neliöiden mukaan tai puoliksi, jos ei ole erillistä mittausta.”

Kanervan mukaan hallinnanjakosopimuksissa on hyvin harvoin sovittu mistään tietystä kiinteästä summasta ja korotusprosentista. Jos kustannusjako olisi kuitenkin sovittu kiinteän summan ja korotusprosentin mukaan, laskuttajan ei tarvitsisi esittää laskuja.

”Tällöin tilannetta voisi verrata vuokrankorotukseen”, Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa hallinnanjakosopimuksissa pyritään yleensä siihen, että laskutettavat summat vastaavat todellisia kustannuksia. Tällaiseen sopimussuhteeseen kuuluu, että laskut näytetään.

”Tarkoitus on, että tosiasialliset kustannukset jaetaan sovitulla jakosuhteella.”

Joskus sopimuksissa on erikseen mainittu, että kulut jaetaan laskua tai tositteita vastaan.

Kanerva kehottaa neuvottelemaan tilanteesta naapurin kanssa ja pyytämään tositteita nähtäväksi. Laskujen näyttäminen tuo toimintaan avoimuutta ja ehkäisee riitoja.

Yksi mahdollisuus on yrittää muuttaa hallinnanjakosopimuksen ehtoja selvemmäksi ja läpinäkyvämmäksi.

”Mutta molemmilla osapuolilla täytyy olla halu muuttaa sopimusta”, Kanerva sanoo.

Vaikka sopimukset sitovat yleensä siten kuin on sovittu, kohtuutonta ehtoa voi yrittää kohtuullistaa vapaaehtoisella sovittelulla tai oikeudessa.

”Jos laskun korotus on erityisen suuri ja on olemassa epäilys, että toinen vedättää, voi olla järkevää pidättää osa laskusta, kunnes asia selvitetään. Tässä on toki riskinä se, että tilanne riitautuu pahemmin”, Kanerva sanoo.

