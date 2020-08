HS kokosi yhteen sisustus- ja rakennustrendejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota asuntomessujen 50. juhlavuotena.

Tuusulassa pidettävät asuntomessut alkavat maanantaina 3. elokuuta, koronavirusepidemian takia kuukauden aiottua myöhemmin.

50-vuotisjuhlamessuilla Rykmentinpuiston alueella on näytteillä yhteensä 41 asuntomessukotia, jotka esittelevät monimuotoista kaupunkiasumista tiiviissä, kylämäisessä yhteisössä.

Alue vanhan kulttuurimaiseman läheisyydessä tulee kasvamaan lähes 15 000 asukkaan taajamaksi.

Asuntomessut ovat jo kolmannet Tuusulassa. Ensimmäiset järjestettiin vuonna 1970 Lahelassa ja 30 vuotta myöhemmin Nummenharjussa.

Jos aikaa on tarpeeksi, voi siis ensin kiertää aikaisemmat Tuusulan messualueet ja näin verrata eri aikakausien rakennustyyliä sekä alueiden toimivuutta.

Messualueella Rykmentinpuistossa toimi vuoteen 2006 Helsingin ilmatorjuntarykmentti.

Nyt alueelle on noussut koko kirjo erilaisia asumismuotoja townhouse -tyyppisistä taloista ja rivitaloista perinteisiin omakotitaloihin. Myöhemmin alueen laidalle valmistuu kerrostaloja.

Tuusulassa BoKlok-konseptin Tähtipolku-taloyhtiön (kohde 9–11) yhteispiha. Sinisessä rakennuksessa on asukkaiden yhteissauna.

Tuusulassa on paljon pientaloja, mutta uuden messualueen tontit ovat vielä tavallista pienempiä, 438–819 neliömetrin kokoisia. Niillä on kuitenkin paljon rakennusoikeutta, joten alue on tiivis ja talot lähekkäin.

Valtaosasta pientaloja puuttuu katseilta suojattu sisäpiha. Vain muutamaan, kuten kohteeseen 38, on suunniteltu atrium-tyylinen piha.

Kohteessa 38 on clt-seinärakenne ja sisäpiha.

Tänä vuonna asuntomessujen teemoja ovat asuminen tänään ja huomenna, sisustus- ja rakentaminen, taide ja hyvinvointi sekä vastuullisuus.

Hyvinvointi ja vastuullisuus näkyvät esimerkiksi keskelle pientaloaluetta sijoittuvassa Toiveiden korttelissa, jonka pääsuunnittelija on UKI Arkkitehdit Oy.

Toiveiden korttelissa tulee toimimaan ympärivuorokautista tukea tarvitsevien hoivakoti, päiväkoti sekä ikäihmisille suunniteltu, yksittäisiä asuntoja käsittävä palvelutalo.

Kortteliin tulee myös koirien päiväkoti. Taide näkyy alueen veistoksissa ja asuntojen sisustuksessa.

Trä Kronorin townhouse-talot, kohteet 28–29, eivät olleet kuvauspäivänä täysin valmiita.

Asuntomessujen alueen yleisilme on tänä vuonna yhtenäinen.

Poissa ovat pastellinväriset romanttiset pientalot, kartanotyyliset ökytalot ja hätkähdyttävät, niin sanottua wau-arkkitehtuuria edustavat talot.

Pääosin arkkitehtien suunnittelemien rakennusten moderni, selkeä arkkitehtuuri ja tummahko, yhtenäinen värimaailma tekevät alueesta rauhallisen ja tasapainoisen.

Asuntojen sisustuksissa näkyy tämän hetken asumisen trendit, mutta myös ekologisuus. Sisustus on harkittua, vailla ylilyöntejä.

Messualueelle sisääntulo on porrastettu ja vierailijat ohjataan liikkumaan ennalta suunniteltuja reittejä.

Toimenpiteillä pyritään turvaamaan messuilla sujuva liikkuminen, välttämään ruuhkautumiset alueella ja pitämään vierailijamäärät yksittäisissä kohteissa turvallisen kokoisina koronaviruksen takia.

Messualueella on runsaasti puutaloja

Yksi näkyvimpiä trendejä messuilla on puun runsas käyttö, niin rakentamisessa kuin sisustamisessa.

Puurakenteisia omakotitaloja on alueella 22, ja niistä on hirsitaloja seitsemän. Kohteissa 4 ja 38 on esillä uusi clt-seinärakenne, mikä on Suomessa vielä melko tuntematon rakennustapa.

Kohteessa 38 on clt-seinärakenne.

Clt:llä (Cross Laminated Timber) tarkoitetaan ristiinliimattua massiivipuuta. Se on massiivipuuelementti, joka muodostaa talon rungon.

Talon ulko- ja väliseinät sekä yläpohja tuodaan työmaalle tehdasvalmisteisina kookkaina levyinä. Ikkuna- ja oviaukot sekä tarvittavat läpiviennit on tehty valmiiksi tehtaalla.

Puuelementit ovat pinnoiltaan kauniita ja sopivat sellaisenaan sisäpinnoiksi.

Puuelementit sopivat sellaisenaan myös sisäpinnoiksi, kuten kohteessa 38.

Puupintaa katoissa ja seinissä

Lattiossa on rouheat lankkuparketit ja suuret laatat

Lattioihin on valittu huippuleveitä, rustiikkisia lankkuparketteja. Kohteissa 3 ja 7 laudan leveys on jopa 270 milliä.

Kohteessa 7 on leveät, rustiikkiset lankkuparketit.

Myös oksankohdat saavat näkyä ja lattiat on pinnoitettu päästöttömällä öljyvahaseoksella kohteissa 2, 27B ja 41.

Kohteen 27B lattiassa oksankohdat ovat näkyvillä.

Kohteessa 27B lattiat on pinnoitettu päästömättömällä öljyvahaseoksella.

Monissa taloissa lattiamateriaaliksi on valittu keskieurooppalaiseen tyyliin suuri porcelanato eli kuivapuristelaatta. Samaa laattaa on käytetty niin oleskelutiloissa kuin pesutiloissa.

Suurten, lattiasta alkavien ikkunoiden kanssa ei voi käyttää perinteisiä pattereita. Kohteissa 6A, 13 ja 25 asia on ratkaistu lattialämmityksellä ja sen kanssa lämpöä sitovalla laatalla. Pientaloissa on pääosin vesikiertoinen lattialämmitys.

Portaikko toimii katseenvangitsijana

Kaksikerroksisessa talossa portaikosta voi tehdä tilan katseenvangitsijan.

Kohteessa 27B raskaat mäntyportaat on korvattu keveän leijuvilla portailla ja kohteessa 23 veistoksellisella mustalla metalliportaalla.

Kevyt portaikko toimii katseenvangitsijana kohteessa 27B.

Jossain kohteissa osasta portaikkoa on tehty esimerkiksi kukkahylly.

Kohteessa 7 betonista valettu portaikon alaosa yhdistyy puiseen rimaseinään ja ylempiin puuaskelmiin.

Kohteessa 7 betonista valettu portaikon alaosa yhdistyy puiseen rimaseinään.

Pesutiloissa näkyy ylellisyys

Kohteessa 38 on sävyiltään tumma sauna.

Kompaktin kokoiset keittiöt

Avoimet keittiö-olohuonetilat pitävät edelleen pintansa, mutta sen sijaan yläkaapittomuus näyttää olleen ohimenevä ilmiö. Nyt avoimissa keittiöissä on tarkkaan rajattu kalustekokonaisuus.

Kohteessa 7 tumman kaapiston edessä on leveä saareke.

Korkeat kaapit on sijoitettu symmetrisesti molemmille reunoille takaseinälle, ala- ja yläkaapit tiiviisti keskelle. Kohteessa 7 ja 38 niiden edessä on leveä saareke.

Keittiöissä mustan värin suosio jatkuu, mutta varteenotettava kilpailija on kohteen 25 dramaattinen tumman ruskea.

Kohteen 25 keittiön kaapinovissa mustan on korvannut tumma ruskea.

Kohde 25 on kaksikerroksinen kaupunkihirsitalo, jossa suuriin, lattiasta alkaviin ikkunoihin on yhdistetty lattialämmitys ja lämpöä sitovat lattialaatat.

Kohteen 13 keittiökalusteiden ovissa näkyy myös kauniisti työstettyä puupintaa. Erilaiset kivi- ja komposiittitasot ovat näyttävän näköisiä ja huolettomat hoitaa.

Kohteen 13 keittiökalusteiden ovissa on työstettyä puupintaa.

Jossain tapauksissa on päädytty ratkaisuun asentaa tason materiaali myös kalusteiden välitilaan, kuten kohteissa 13, 23 ja 38.

Asuntomessut Tuusulassa 3.-30.8.2020. Ma-Pe 12:00-20:00 La-Su 10:00-18:00 Pidennetty ilta pe 21.8. klo 12:00-22:00