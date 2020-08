Ahaa-elämys syntyi suihkussa Itä-Helsingin Myllypurossa sijaitsevassa kolmiossa.

Hiilijalanjälkiä laskevassa yrityksessä data-analyytikkona työskentelevä Jari Kolehmainen mietti, miten hän saisi säästettyä vettä ja voisi olla myöhästymättä töistä.

”Suihkussa käynti on minulle meditatiivinen kokemus, ja sinne unohtuu helposti. Ajattelin, ettei suihkusta selviä kymmenessä minuutissa”, Kolehmainen sanoo.

”Mutta kyllä siitä selviää.”

Ratkaisuksi veden lotraamisen vähentämiseksi Kolehmainen keksi suihkuajastimen, joka on kytketty kylpyhuoneen valaistukseen: suihkussa käydessä peilikaapin valo muuttuu hiljalleen vihertävästä punertavaksi. Kuuden minuutin jälkeen punainen valo alkaa välähdellä häiritsevästi.

”Pohtiessani asiaa olen kuluttanut vettä ja myöhästynyt töistä, mutta ehkä valmis toiminto on jo säästänyt kulutetut litrat. Ainakin olen tietoinen siitä, kauanko suihkussa käynti nyt kestää: noin viisi minuuttia.”

Nälkä on kasvanut syödessä ja suihkuajastin laajentunut koko kodintekniikan kattavaksi kotiautomaatiojärjestelmäksi. Sen koodaamiseen Kolehmainen on käyttänyt satoja tunteja.

Katso videolta, miten Jari Kolehmaisen ohjaa kotinsa pimennysverhoja ja kylpyhuoneen valaistusta:

Järjestelmä sisältää muiden muassa kirkasvaloherätyksen, tunnelmaa vuorokaudenajan mukaan muuttavan yleisvalaistuksen, auringonvaloon reagoivat verhot, unen likimääräisen mittauksen, liiketunnistimia yöllisiä vessareissuja varten ja viihdelaitteiden hallinnan.

Ja sitten on vielä saunashow, mutta siitä lisää myöhemmin.

Kotiautomaatiojärjestelmää voi ohjailla netti- ja mobiilikäyttöliittymillä sekä älykellolla.

Kaikkea tätä voi ohjailla mobiililaitteilla, älykellolla tai tietokoneelta käsin. Näyttöruutuja Kolehmaisen komentokeskuksessa olohuoneen nurkassa on tosin hieman enemmän kuin perusperheenisällä: kuusi kappaletta.

Yhtenä pontimena valaistuksella sisustamiseen on ollut hyvinvoinnin parantaminen.

Seinälle sängyn viereen ruuvattu tietokone kertoo päivän ohjelman ja sääennusteen.

Kolehmainen haluaa herätä kellon ärsyttävän pirinän sijasta valoon. Mutta sen sijaan että hän olisi hankkinut tavallisen kirkasvalolampun marketista, hän rakensi sellaisen itse työmaavalaisimesta ja asensi katonrajaan vaatekaapin päälle.

”Se on kahelein viritys, mitä meillä on.”

Viisi minuuttia kirkasvalon syttymisestä käynnistyy aamuradio. Seinään sängyn viereen ruuvattu kannettava tietokone puolestaan tiedottaa päivän sään ja kalenteriohjelman.

”Se on kahelein viritys, mitä meillä on”, sanoo puoliso Sini Kolehmainen.

Miehellä on kuitenkin pätevät perusteet: ”Jos kalenteri on tyhjä, ei ole pakko nousta heti ylös.”

Väittely lastenhoitoon käytettävästä ajasta on tuttua myös tässä perheessä. Jari Kolehmainen kertoo käyttäneensä aikaa vastasyntyneen tyttärensä viihdyttämiseen virittämällä vauvakeinun. Keinu alkaa nytkyä, kun isä painaa tietokoneelta nappia.

Vaimolleen hän osti lahjaksi automaattisen vaipparoskiksen, jonka kansi avautuu itsestään ohi kävellessä.

Kolehmaisten asunnon värimaailma muuttuu päivän edetessä kirkkaista ja viileistä sinisen sävyistä lämpimään keltaiseen, oranssiin ja punertavaan.

Värimaailma Kolehmaisten kolmiossa muuttuu kirkkaasta ja viileästä päivävalaistuksesta iltaa kohden pehmeäksi ja lämpimäksi. Sinertävien sävyjen tilalle tulee keltaisen, oranssin ja punaisen sävyjä.

”Hitaasti himmenevä ja pehmenevä valaistus helpottaa nukahtamista eikä pimeään vuodenaikaan enää nukuta päivisin”, Jari Kolehmainen sanoo.

Yksi komentokeskuksen ruuduista kertoo, että Kolehmainen nukkuu keskimäärin 7,91 tuntia vuorokaudessa.

Koska verhot ovat päivällä auringon porottaessa kiinni, komentokeskuksessa on myös sääkamera, joka välittää videokuvaa livenä kotikadulta.

”On kiva, että on jokin näköyhteys ulos.”

”Voi olla, ettei ole viikkoakaan samat systeemit.”

Ystävät ovat kuvailleet Kolehmaisten kotia avaruusalukseksi. Vaimollakin on ollut välillä vaikeuksia pysyä perässä, kun säädöt ovat muuttuneet.

”Voi olla, ettei ole viikkoakaan samat systeemit. Mutta tämä on meidän tyyli, ja on mukavaa, että Jarilla on hauskaa. Hän opettaa, kun tulee uusia juttuja ja näppäimiä”, Sini Kolehmainen sanoo.

Sitten mennään sinne saunaan, jossa maestro esittelee Päivän kierto -nimisen show’nsa.

Päivän kierto -niminen valoshow simuloi patikkaretkeä luonnossa. Kohokohta on nuotiotulta muistuttava liekkisimulaatio.

”Se simuloi patikkaretkeä luonnossa. Laitan sen tästä tulille”, Jari Kolehmainen sanoo.

Pesuhuoneen kellertävä kattolamppu jäljittelee auringon nousua, peilikaapin sininen valo sinistä taivasta. Hetken päästä valo muuttuu vihreäksi metsäksi, kunnes saunan lauteiden alle ilmestyy nuotiotulta muistuttava liekkisimulaatio.

Keinovalon avulla voidaan tutkitusti parantaa ihmisen vireystilaa, tukea luontaista vuorokausirytmiä ja sitä kautta ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia.

Valaistusta tutkiva yliopistonlehtori Paulo Pinho Aalto-yliopistosta sanoo, että huomion kiinnittäminen valaistukseen on tärkeää varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa Suomikin sijaitsee.

”Osa ihmisistä vähättelee valaistuksen merkitystä. Kodin valaistuksen laatuun pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota erityisesti Pohjoismaissa, joissa tarvitaan merkittävä määrä keinovaloa.”

Esimerkiksi valon sinisestä sävystä voi olla haittaa illalla, sillä se heikentää melatoniinin tuotantoa ja aktivoi ihmistä. Joidenkin tutkimusten mukaan valon värisävyt mahdollisesti vaikuttavat jopa siihen, miten ihminen tuntee lämpötilan.

Tämä saattaa selittää myös valaistustottumusten kulttuurisia eroja. Esimerkiksi monissa lämpimissä Aasian maissa kodeissa käytetään enemmän kylmää valkoista ja viileissä Pohjoismaissa lämmintä valkoista.

”Jos hypoteesi värin ja lämpötilan havainnoinnin yhteydestä voidaan lisätutkimuksilla vahvistaa, sitä voidaan hyödyntää parantamaan rakennusten energiatehokkuutta esimerkiksi älykkäillä led-valaisimilla”, Pinho sanoo.