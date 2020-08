Tuuli pullistelee maisemakuvioisissa verhoissa Mika Alastalon, 42, ja Antti Lampisen, 44, kaksiossa.

”Tuulet tuntuvat etenkin pohjoispuolen parvekkeella ja täällä Kalasatamassa tuulee usein ja kovaa”, toteaa Mika Alastalo vuokra-asuntonsa olohuoneessa.

Muutto neljä vuotta sitten 44 neliöisestä kaupungin vuokra-asunnosta lähes uuteen, 55 neliön Lumo-kotiin tapahtui kahdessa päivässä.

”Kaupungin asunto oli vanha ja epäkäytännöllinen. Tämä oli lähes uusi asunto, vain vuoden verran asuttu. Tykätään etenkin kahdesta parvekkeesta, joista toinen on aamuauringon, toinen ilta-auringon puolella sekä leveistä ikkunalaudoista. Päästiin vielä sattumalta tuttavapariskunnan kanssa samaan taloon”, Alastalo toteaa.

”Vuokralla asumisessa viehättää sen huolettomuus.”

Pariskuntaa viehättää vuokralla asumisessa sen huolettomuus. Alastalo asui aikoinaan omistusasunnossa, mutta myi asunnon pois tulossa olevan ison ja kalliin putkiremontin vuoksi. Nyt ylimääräinen raha käytetään matkustamiseen sekä omaan hyvinvointiin.

Mika Alastalon ja Antti Lampisen talossa on asukkaiden käytössä iso kuntosali sekä hulppea kattoterassi grillaukseen ja yhdessäoloon. Yhteiset terassi-piknikit ja grilli-illat lisäävät yhteisöllisyyttä.

Alastalo kuuluu talon Lumo-tiimiin, joka huolehtii yhteisten tilojen varauksista ja kunnossa pidosta. Taloa vuokraava Kojamo kustansi keväällä asukkaille terassikukat ja talon väki oli yhdessä niitä sinne istuttamassa.

”Meillä on myös Kojamon kustantama oma valmentaja. Keväällä koronan aikaan se oli kullanarvoinen. Ohjaaja vetää pihalla asukkaille tunnin mittaisen treenin kerran viikossa. Mukana on kymmenisen talon asukasta, satoi tai paistoi, Alastalo kertoo.

Upea kattoterassi grilleineen on kaikkien talon asukkaiden käytössä. Mika Alastalo kuuluu talonsa Lumo-tiimiin ja huolehtii yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Uusiin vuokra-asuntoihin pyritään liittämään erilaisia palveluja helpottamaan kaikenikäisten asukkaiden elämää. Asukkaan on mahdollista tilata muun muassa siivous- ja muuttopalvelua tai erilaisia asennuspalveluita, kuten vaikka pesukoneen asennus tai taulujen kiinnittäminen seiniin. Taloyhtiöllä saattaa olla yhteinen auto tai polkupyöriä asukkaiden käytössä, tai asukas saa maksutta haluamansa maalit ja voi itse maalata asunnon seinät mieleisekseen.

Nyt pariskunnan asunto on sisustettu etätöitä ajatellen. Molemmilla on oma työtuoli ja palavereita on pidetty yhtä aikaa sekä olohuoneesta että makuuhuoneesta. Lämpimillä säillä isompi parvekeista toimii myös hyvänä työtilana.

”Jotain sisustuksellista tänne voisi harkita, kun noista työtuoleista päästään eroon. Voisi maalata vaikka seiniä”, Alastalo toteaa.

Vuokralla asumisen suosio on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Suomessa etenkin suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat ovat kivunneet niin korkealle, että vuokraaminen on monille ainoa keino päästä halutuimmille asuinalueille. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on ollut yhtä korkealla viimeksi 1970-luvulla. Suosituinta vuokralla asuminen on alle 40-vuotiaiden keskuudessa, mutta on lisääntynyt myös yli 60-vuotiailla.

Vuokrasäännöstelyn poistuttua vuonna 1995 vuokranantajat eli nykyisin asuntosijoittajat alkoivat kunnostaa vanhoja huonokuntoisia vuokra-asuntoja. Helsingin Kallion, Punavuoren tai Vallilan kaltaisten hipsterialueiden suosio alkoi kohota, samoin vuokrat. Vuokrat ovatkin kasvaneet selvästi muita hintoja ja elinkustannusindeksiä nopeammin, joten vuokralla asuu myös varakasta väkeä. Asuntosijoittamisesta tuli samalla kannattavaa toimintaa.

Asunnon omistaminen ei ole enää yhtä merkityksellistä kuin edellisille sukupolville. Urbaaniin elämäntyyliin sopii vuokra-asumisen helppous ja joustavuus. Rahaa jää muuhunkin kuluttamiseen, kuten ravintoloissa käyntiin, kuntosaliin ja ulkomaan matkoihin.

Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet vaikeuttavat asunnon ostoon tarvittavan pankkilainan saantia. Työkomennukset ulkomaille vaativat omistusasunnon vuokraamista, mutta vuokra-asunnosta pääsee nopeasti ja joustavasti eroon.

Korona-aika on tuonut esille ahtaiden asuntojen ongelmat. Monissa perheissä huomattiin keväällä, että tarvitaankin ylimääräisiä huoneita, jotta etätyöt ja -koulu sujuisivat joustavasti. Tämä huomattiin niin vuokra-asuntopuolella kuin asuntokaupassa. Kaksioiden sijaan haetaan nyt kolmioita ja suurempiakin asuntoja.

Ahtolan perhe viihtyy avarassa kodissaan, jossa keittiö ja olohuone ovat yhtenäistä tilaa. Taustalla touhuaa tytär Aada.

Ahtolan nelihenkinen perhe on ehtinyt asua kaikkiaan 11 eri asunnossa. On koettu eri kokoiset kerrostalo-asunnot, rivitalo ja isossa omakotitalossa asuminen. Osa on ollut vuokrattuina, osa omistusasuntoina.

Arto Ahtolan, 45, työ Puolustusvoimissa vei pariskunnan aikanaan Helsingistä Kouvolaan, jossa vierähti kaikkiaan 15 vuotta. Viimeisin asunto oli 177 neliön itse rakennutettu omakotitalo, jossa perhe asui 10 vuotta

”Se oli siinä elämäntilanteessa unelma-asunto, kun lapset olivat pieniä. Talo sijaitsi rauhallisella alueella lähellä luontoa, järven läheisyydessä. Saatiin itse suunnitella talo ja päättää materiaaleista”, Riina Ahtola,44, toteaa.

Arto Ahtola työhön liittyy velvollisuus siirtyä uusille asemapaikoille. Kouvolan jälkeen tuli Mikkeli, sitten Jyväskylä. Perhe ei ihan joka lähtöön tullut mukaan, etenkin lasten aloitettua koulun.

Kuusi vuotta sitten tuli mahdollisuus vaihtaa virkapaikkaa ja perhe päätti palata takaisin pääkaupunkiseudulle. Kouvolan isoa omakotitaloa oli vaikea myydä eikä samaa haluta kokea uudestaan. Arto Ahtola työn vuoksi saattaa paikkakunnan vaihto olla vielä edessä jossain vaiheessa, joten vuokralla asuminen joustaa paremmin vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Nykyiseen asuntoon vanhaan Munkkiniemeen Ahtolat muuttivat Suomenlinnasta.

”Suomenlinna oli ihana paikka asua, mutta liikkumisen kannalta hankala”, Riina Ahtola toteaa.

Vanhempien makuuhuone on sijoitettu alkoviin, jotta lapset saivat omat huoneet.

”Meillä ei tällä hetkellä ole varaa ostaa omistusasuntoa keskustasta.”

Perhe halusi keskustaan, mutta sopivan kokoista ja -hintaista vuokra-asuntoa oli vaikea löytää.

”Halusimme teini-ikäisille Aadalle ja Aatulle omat huoneet ja olimme valmiit tinkimään neliöistä, mutta emme paikasta. Meillä ei tällä hetkellä ole varaa ostaa omistusasuntoa keskustasta. Tämä yksityiseltä vuokranantajalta vuokraamamme asunto tuntuu nyt hyvältä ja nautimme keskustan helposta liikkumisesta”, Riina Ahtola toteaa puolen vuoden asumisen jälkeen.

Asumisen joustavuus on Riina ja Arto Ahtolalle nykyisessä elämäntilanteessa tärkeää.

Riina Ahtola on ammatiltaan sisustussuunnittelija ja haaveilee oman asunnon sisustamisesta aina keittiötä ja pesutiloja myöten.

”Toki vuokra-asunnossakin seiniä voi maalata, mutta etenkin keittiö olisi kiva saada suunnitella itse, tällä hetkellä keittiösuunnittelijana työskentelevä Riina Ahtola pohtii.

”Kaikki asunnot olemme valinneet ensisijaisesti tunteella eivätkä kaikki vaihdot ole olleet taloudellisesti järkeviä. Mutta jokaisesta asunnosta on jäänyt meille kaikille hyvät muistot”, Arto Ahtola toteaa.

Vaihtoehtoja omistusasumiselle

Jos ei halua omistaa asuntoa, mutta haluaa kuitenkin vuokra-asuntoa pysyvämmän asumismuodon, voi valita myös asumisoikeusasunnon, asunto-osuuskunnassa asumisen tai osaomistusasunnon.

Asumisoikeusasunnot syntyivät laman myötä vuonna 1990. Asumisoikeusasuntoo pääsee asumaan maksamalla asumisoikeusmaksun, 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Kuukausittainen vastike on yleistä vuokratasoa hiukan edullisempi. Elämäntilanteen muuttuessa asunnon voi vaihtaa sopivampaan, mutta asunnossa voi halutessaan asua kuten omistusasunnossa, miten kauan tahansa. Asunnosta luopuessaan asukas saa takaisin maksamansa asumisoikeusmaksun, mutta ei hyvitystä maksetuista vastikkeista. Asumisoikeusasuntoa haetaan liittymällä ensin jonotuslistalle. Odotusaika mieleiseen asuntoon saattaa olla pitkä.

Osaomistusasuminen on 1980-luvulla syntynyt asumismuoto, jossa asukas lunastaa asunnon omakseen osissa. Sisään muutettassa maksetaan 10–15 prosentin osuus asunnon hinnasta ja siinä voi asua vuokralla määräaikaisella sopimuksella maksamalla sovittua kuukausimaksua. Asunnon voi lunastaa itselleen sovitun ajan kuluttua maksamalla loput asunnon hinnasta, sen voi myydä takaisin tai jäädä asumaan vuokralle. Maksettuja kuukausimaksuja ei hyvitetä lopullisessa asuntokaupassa. Osaomistusasumisen yksityiskohdat vaihtelevat rakennuttajayhtiöstä riippuen.

Asunto-osuuskuntamuotoisessa asumisessa asukas ei voi vuokrata asuntoa muille, eikä asuntoa voi myydä. Asunto ei ole perinteinen sijoituskohde vaan koti osuuskunnan jäsenelle ja mahdollinen asunnon arvonnousu koituu osuuskunnan hyväksi.

Asukas voi maksaa prosenttiosuuden asunnon kokonaiskustannuksista sekä asuntokuntakohtaista kuukausivastiketta ja saada siten elinikäisen asumisoikeuden osuuskunnassa. Osuuskunta voi myös vuokrata asuntoja yhteisesti sovitulla kuukausivuokralla. Suomessa asunto-osuuskuntamalli on ollut käytössä 1900-luvun alusta alkaen, mutta käyttö on ollut vähäistä. Sen sijaan muissa Pohjoismaissa sekä Euroopassa se on suosittu asumisen malli.

Lähteet: Juttuun on haastateltu Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viitaa, Kojamon markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantoria sekä Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtajaa Sanna Hughesia