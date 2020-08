Annaleena ja Tuomas Hakolan kotia ei ole remonteilla pilattu. 1960-luvun asunto edustaa ajatonta designia ja sisustus on toteutettu ajan henkeä kunnioittaen.

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Annaleena ja Tuomas Hakola olivat etsineet uutta kotia parisen vuotta kunnes se oikea tuli vastaan.

Ennen oman unelmakodin ostamista pariskunta oli asunut vuokralla Helsingin Punavuoressa kymmenisen vuotta. He rakastivat ylimmän kerroksen asuntoaan, josta oli näkymät Sinebrychoffin puistoon. Kun ensimmäinen lapsi syntyi, ei Punavuoren houkutuksista päässyt enää samalla tavalla nauttimaan. Lisäksi he alkoivat kaivata omaa pihaa.

Aluksi he katselivat kotia Helsingin alueelta, mutta laajensivat etsintöjä lopulta Espooseen.

”Tosi moni ihanista 60-luvun asunnoista oli maalattu valkoiseksi.”

He ravasivat kymmenissä näytöissä, ja kodin metsästyksestä muodostui mukava harrastus. Mikä tahansa koti ei kelvannut. Molemmilla oli yksi selkeä kriteeri – mahdollisimman autenttisessa kunnossa oleva asunto, mielellään 1960-luvulta.

”Tosi moni ihanista 60-luvun asunnoista oli maalattu valkoiseksi”, Annaleena Hakola sanoo.

”Eli meidän mielestä pilattu, modernisoitu joskus 90-luvulla”, hänen miehensä täsmentää.

Sitten he näkivät kuvia vuonna 1963 rakennetusta asunnosta, ja totesivat että sitä oli pakko käydä katsomassa.

Hakolan perheen uutta keittiötä on moni luullut vanhaksi, ja se oli pariskunnan tavoitekin.

Kun asuntonäytössä muut kauhistelivat, että kaikki pitäisi remontoida ja uusia, Hakolat huokailivat ihastuksesta: täydellinen.

Ainut mikä puuttui, oli uima-allas. Se oli ollut Tuomas Hakolan haavelistalla lapsuudesta saakka. Sen sijaan saunan puolelta löytyi puukiuas – se sinetöi ostopäätöksen.

Kylpyhuoneen ja wc:n pariskunta uusi, kun he olivat asuneet uudessa kodissaan vuoden verran. Juuri muuhun he eivät koskeneet.

”Meille oli tärkeää asua rauhassa ensin. Aika usein ihmiset ostavat asunnon ja remppaavat sen ennen muuttoa. Sitten harmitellaan, kun jotain olisikin pitänyt säästää”, Annaleena Hakola sanoo.

”Kaikessa mitä täällä rempataan, tai mitä tänne ostetaan, on tärkeää se, ettei heti näe onko se uusi vai vanha.”

Alakerran lipaston päällä on Bumling-valaisin sekä Beogram 400 -levysoitin.

Alakerran tilan he ovat juuri remontoineet pesämäiseksi viihdetilaksi, jossa on tarkoitus viettää elokuvailtoja ja kuunnella musiikkia. Valkoinen paneelikatto vaihtui tummanruskealla sävyllä maalattuun rimakattoon. Inspiraation pariskunta sai vierailtuaan Alvar ja Aino Aallon suunnittelemassa Villa Mairean kesähuvilassa Noormarkussa.

Keittiö uusittiin vuosi sitten. Suunnittelun lähtökohta oli se, ettei siitä välttämättä huomaisi, että se on uusi. Sen tuli sulautua alkuperäisiin tiikkiviilutettuihin oviin, jotka jatkuvat keittiöstä pitkään käytävään.

”Kaikessa mitä täällä rempataan, tai mitä tänne ostetaan, on tärkeää se, ettei heti näe onko se uusi tai vanha. Uusissa verhoissakin oli lähtökohtana se, että ne olisivat voineet roikkua siinä 60-luvulta asti”, Annaleena Hakola kertoo.

Kaiken ei tarvitse olla 1960-luvulta. Tärkeämpää on, että esineillä on tarina – ja suurimmalla osalla on.

”Tykkäämme nostalgisista esineistä, sellaisista, joita moni nykysisustaja ehkä kammoksuisi.”

Artekin pöytä ja tuolit ovat Annaleena Hakolan lapsuuden kodista.

Vanhimpien huonekalujen, Alvar Aallon suunnittelemien ruokailupöydän tuolien ja lastenpöytäryhmän, tarina ulottuu Annaleena Hakolan lapsuuteen. Ne ovat klassikkoja, ja sellaisiin pariskunta haluaa panostaa. Myös uudet hankintaan sillä ajatuksella, että ne ovat tulevaisuuden klassikkoja.

Annaleena Hakolan mielestä tulevaisuuden design-klassikon tunnistaa siitä, että se on niin hyvin muotoiltu, että siinä on jotain tuttua, mutta myös jotain uutta ja oivaltavaa.

Erimielisyyksiä sisustuksen suhteen avioparilla ei juuri ole. Molemmat pitävät 60-luvun hengen lisäksi kodikkuudesta, lämpimistä sävyistä sekä tunnelmallisista kohdevalaisuista.

”Meille on tärkeää, että kodissa on valoa ja varjoja”, Tuomas Hakola sanoo.

Varinaista yleisvaloa ei ole ollenkaan, vaan valaisimia on siellä täällä ympäri asuntoa.

”Varsinkin tässä kämpässä epäsuora valaistus lämpimien puu- ja tiilipintojen kautta on todella toimiva”, Annaleena Hakola toteaa.

Annaleena Hakolan koti on sisustettu niin, että on vaikea erottaa mikä on uutta ja mikä vanhaa.

Pariskunnan makuuhuoneen vaatekomeroiden tiikkiovet ovat alkuperäiset.

Kauniit valaisimet ovat yksi hänen intohimoistaan. Olohuoneessa on Hans-Agne Jacobssonin suunnittelema jalkavalaisin 60-luvulta, harvinaisuus, jonka Annaleena Hakola löysi Facebook-kirpputorin kautta kulosaarelaiselta rouvalta. Lampun hapsut on tehty silkistä, ja valo siivilöityy kauniisti niiden läpi.

Useimmat kodin valaisimista ovat vanhoja. Ne antavat Annaleena Hakolan mielestä miellyttävämmän valon kuin uudet.

”Minulla on Bumling-mania.”

”Minulla on Bumling-mania, meillä on niitä viisi erilaista valaisinta. Vanhat valaisimet on tehty erittäin hyvin, niissä on käytetty aitoja materiaaleja ja valo on paljon kauniimpi.”

Kaikki huonekalut hankitaan sillä ajatuksella, että niistä ei koskaan luovuta. Perheen ajattomassa sisustuksessa juuri mikään ei vaihdu, paitsi sohva. Hakolan sohvat ja muut yrityksen huonekalut ovat perheen kodissa nimittäin testikäytössä.

Annaleena Hakola hyppäsi perheyritykseen mukaan viisi vuotta sitten, kun sen tarina oli loppumaisillaan. Kesäkuussa hänestä tuli Hakolan toimitusjohtaja.

”Kun tuontihuonekalut alkoivat tulla rytinällä Suomeen, kotimaassa käsintehty huonekalu ei enää pärjännytkään hintakilpailussa.”

Vuonna 2013 Annaleena Hakolan isä oli lopettamassa perheyritystä. Hän yritti myydä sitä, mutta ostajaa ei löytynyt.

”Olin juuri saanut ensimmäisen pojan ja valmistunut muotoilijaksi, ja pohdin mitä sitä oikeasti haluaa isona tehdä. En ollut ikinä ajatellut, että perheyrityksen jatkaminen olisi vaihtoehto, kun alalla näytti menevän niin huonosti, mutta en kestänyt katsoa vierestä, että isän ja isoisän, paapan elämäntyö olisi mennyt hukkaan.”

Annaleena Hakola iloinen siitä, että kertakäyttökulttuuri on nyt väistymässä. Etenkin viime aikoina hän on pistänyt merkille, että kotimaisuuden ja lähituotannon merkitys on kasvanut.

Alakerran vierashuoneessa on kesäisin viileää. Seinä on maalattu Tikkurilan Denim-sävyllä.

Annaleena ja Tuomas Hakolan kodin suunnitteli Osmo Lappo, joka otti mallia esikuvansa Le Corbusierin ajatuksesta siitä, miten valo kulkee koko asunnon läpi. Kodin kattopaneelit on asennettu tiettyyn suuntaan niin, että ne vievät katseen ulos ja tuovat ulkotilan osaksi sisätilaa. Myös huoneiden ja ovien yläpuoliset lasi-ikkunat noudattavat samaa ajatusta.

Olohuone- ja keittiötilan lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista näkyvät tuulessa huojuvat männyt. Luonnonmaiseman rikkoo vain kerrostalo, joka parhaillaan rakentuu hieman etäämmälle.

Asunnon pohja tuntuu jopa modernilta 60-luvulla suunnitelluksi.

”Samaa filosofiaa olen halunnut tuoda Hakolan kalusteisiin, että ne ovat niin ajattomasti muotoiltu, ettei heti näe, milloin ne on suunniteltu”, Annaleena Hakola toteaa.

Katto on matalampi kuin nykyasunnoissa, mutta Annaleena Hakolan mielestä se luo mukavan pesämäisen tunnelman.

”Nykyään kun tehdään valtavia ylös asti auki olevia olohuoneita, ihminen ei tavallaan viihdy niissä, koska ihmisellä on jokin sisäsyntyinen tarve tuntea olonsa turvalliseksi.”

Pariskunnalla on molemmilla hektinen elämä, ja koti on turvasatama ja rauhoittumisen paikka.

Talvella, kun he tulevat töistä kotiin, kaikki kodin lukuisat tunnelmavalot syttyvät. Ruokapöydän päällä riippuva valaisin tuo aivan omanlaisensa valon perheen yhteiseen päivällishetkeen.

”Tulee hyvällä tavalla samanlainen tunnelma kuin 70-luvun kellastuneissa valokuvissa”, Tuomas Hakola kuvailee.