Anna Hammarénin kesäparatiisi löytyy yksityissaaresta Porkkalassa – seuraa pitävät kahdeksanvuotias tytär, kolme koiraa, kolme kissaa ja mökkinaapurit

Anna Hammarénin kesäparatiisi on yksityissaaressa Porkkalassa. Kolmen hehtaarin kokoisessa saaressa on yhteensä neljän perheen kesäpaikka.

Niemi on pitkä ja tie kiemurteleva. Auto ohittaa peltoja ja tiheämetsäisiä alueita. Kun pääsemme Porkkalanniemen päähän, avautuu näkymä keltaiselle omakotitalolle ja sen suureelle, vehreälle pihalle. Keltainen omakotitalo on Anna Hammarénin lapsuudenkoti, jossa hänen eläkkeellä olevat vanhempansa edelleen asuvat.

Laiturilla odottaa vene. Matka Hammarénin saareen taittuu nopealla veneellä muutamassa minuutissa. Kun vene lähestyy saaren laituria, erottuu laiturilla kolme pientä hahmoa.

”Ettehän te pelkää koiria?”, kysyy Hammerén siinä vaiheessa, kun vene jo kaartaa Porkkalassa sijaitsevan saaren laituriin. Laiturilla odottaa vastaanottokomitea – yksivuotias kultainennoutaja Björn, viisivuotias lancashirenkarjakoira Rune ja kahdeksanvuotias saksanpaimenkoira Ronya. Ystävykset tervehtivät vieraita innokkaasti haukkuen.

Hammarénin saaressa on pieni hiekkarantakaistale. Perheen koirat Ronya, Björn ja Rune ovat innokkaita uimareita.

Laiturilta pääsee rantamökin terassille. Vasemmalle jää pieni puuhun rakennettu maja ja rannan puolelle hiekkarantakaistale. Koirat juoksevat kilpaa uimaan.

Anna Hammarén kertoo, että Porkkalassa sijaitseva yksityissaari on ollut hänen perheensä omistuksessa vuodesta 1984 alkaen. Vuonna 1989 hänen vanhempansa ostivat saareen pakettitalon.

”Vietimme saaressa aikaa kun olin lapsi ja nuori, mutta taloa on laitettu kuntoon vähitellen. Vuodesta 2000 alkaen aloin laittaa mökkiä enemmän ja viettää saaressa aikaa. Nyt mökki alkaa olla jo aika kiva."

Mökissä on kaksi kerrosta. Neliöitä on yhteensä noin seitsemänkymmentä. Alhaalla on keittiö, olohuone ja makuuhuone. Yläkerrasta löytyy kahdeksanvuotiaan Lisa-tyttären huone sekä vierashuone.

”Meillä käy jonkin verran lapsen kavereita kylässä, ja vieraita muutenkin. Mutta viihdymme täällä myös ihan rauhassa yhdessä eläinten kanssa.”

Kolmen koiran lisäksi Hammaréneilla on myös kolme kissaa, joista kaksi pysyttelee visusti piilossa koko vierailun ajan. Ainoastaan siamilainen Hilma-kissa näyttäytyy. Kissa loikoilee mukavasti sängyllä.

Olohuoneen sohva on peräisin Anna Hammarénin vanhempien saunatilasta. Sisustuksessa Hammarén suosii vaaleita sävyjä.

Mökin sisustus on vaalea ja kodikas. Ruukuissa on kaisloja ja kukkia. Keittiö on maalattu siniseksi. Keittiön vieressä on ruokailutila, johon pääsy on estetty koirilta lapsiportilla.

”Tykkään remontoida ja korjata mökkiä sekä tuunata huonekaluja. Yhtenä kesänä maalasin keittiön ruskeasta siniseksi. Lattiat on laitettu uusiksi, ja portaat rakennettu yläkertaan. Olemme käyttäneet remontoijia, mutta myös tehneet paljon itse.”

”Tunnemme kaikki toisemme, ja pidämme välillä yhteisiä juhlia.”

Samassa yksityissaaressa on kolmen muunkin perheen kesämökki. Saari on yhteensä noin kolmen hehtaarin kokoinen.

Monet mökin huonekaluista ovat peräisin kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista. Osa on sellaisia, joista ystävät ja sukulaiset ovat luopuneet. Esimerkiksi vaalea olohuoneen sohva on peräisin Hammerénin vanhempien saunarakennuksesta.

Hammarén kertoo, että tänä vuonna hän tuli tyttärensä kanssa koronapandemian vuoksi saareen jo toukokuun alussa. Tyttären koulutehtävät tehtiin etänä. Saareen on vedetty sähkökaapelit, eikä sähkö toimi esimerkiksi aurinkopaneelien kautta, kuten joissain yksityissaarissa.

Yrittäjänä työskentelevä Anna Hammarén pitää kesät lomaa viettääkseen aikaa Lisa-tyttären kanssa.

Isolla, harmaalla puuterassilla on sohvaryhmä ja sen vieressä palju. Terassille katselee kalliolta hymyilevä Buddha-patsas.

”Palju on tämän kesän juttu. Hankin sen, koska alkukesästä oli niin paljon levää, että ei päässyt mereen uimaan.”

Aikaisemmin Hammarén toi juoma- ja pesuveden mantereelta isoissa kanistereissa. Nykyään saaressa on käytössä vedenpuhdistuslaite. Laite pumppaa veden merestä ja saunan eteiseen sijoitettu laite puhdistaa sen.

”Päätin hankkia vedenpuhdistimen sen jälkeen, kun sain lapsen. Se helpottaa elämää paljon.”

Kaupassa Hammarén kertoo käyvänsä Kirkkonummella.

”Ostan yleensä viikon ruoat kerralla.”

”Täältä voi lähteä vaikka leffaan, jos siltä tuntuu.”

Koska saari on vain muutaman minuutin venematkan päässä mantereelta, on sieltä helppo tehdä päiväretkiä lähistölle.

"Kävin yksi päivä Porvoossa. Aika äkkiä siellä tuli sellainen olo, että pitää päästä pian takaisin tänne, luonnonrauhaan."

Saaren nykyisen tilaussaunan Hammarén osti muutama vuosi sitten.

”Halusin sähkösaunan tilalle puulämmitteisen saunan.”

Saunan vieressä on ulkohuussi, mutta se ei ole alkuperäisellä paikallaan. Ulkohuussi oli ennen saaren korkeimmassa kohdassa. Siellä, mistä näkee Viroon asti.

”Eräänä päivänä muutama vuosi sitten kun tulin saareen, minua odotti perillä palokunta. Ulkohuussini oli räjähtänyt! Siellä oli Raid-painepulloja ja ne olivat ilmeisesti kuumentuneet auringossa”, Hammarén kertoo ja nauraa muistolle.

Päätämme lähteä katsomaan saaren korkeinta kohtaa, josta myös saaressa aikaa viettävillä nuorilla on ollut perinteenä hypätä mereen.

”Sen jälkeen kysyn sinulta, että hyppäisitkö sinä sieltä alas”, Hammarén sanoo.

Kävelemme jyrkkää kalliota ylös. Maasto on epätasaista, ja välillä matka vie läpi pitkien mustikanvarpujen. Mustikoita näyttäisi olevan maassa runsaasti. Näkymä nuorten hyppypaikalta on huimaava. Maisema on saaren korkeimmalla paikalla yliluonnollisen kaunis. Viro erottuu vastarannalta selkeästi.

Hyppypaikalta on kahdeksan metrin pudotus veteen. On pakko myöntää että en uskaltaisi hypätä niin korkealta mereen.

”Olen hypännyt tästä kerran, eikä minulla ole tarvetta tehdä sitä uudelleen.”

Porkkala on se paikka Suomessa, josta on Viroon kaikista lyhin etäisyys. Silti Hammarén sanoo, että hän ei ole vielä käynyt saaresta Virossa.

”Veljeni kävi siellä tänä kesänä. Matka kesti vain neljäkymmentä minuuttia. Hänellä on kyllä tosi nopea venekin.”

Buddha-patsas muistuttaa hetkessä elämisen tärkeydestä.

Saaristoelämä Porkkalassa vaikuttaa rentouttavalta, rauhalliselta ja yllättävän sosiaaliseltakin. Hammerén kertoo, että moni lähisaarten naapureista on hänelle tuttuja jo nuoruudesta saakka.

”Meillä oli täällä 1990-luvun alussa nuorten oma porukka. Olin tuolloin noin 14–15-vuotias ja meitä oli yhteensä kolmisenkymmentä nuorta. Menimme usein laiturille odottamaan, että joku tulisi hakemaan veneajelulle. Ajoimme ulkosaaristoon. Meillä oli myös salainen pieni saari, jota kutsuimme ’Havaijiksi’.”

Nyt osalla Hammarénin nuoruuden saariystävistä on heilläkin omia lapsia. Jotkut ovat ottaneet viime vuosina yhteyttä. Hammarén kertoo, että he ovat illalla menossa Lisan kanssa kylään juuri nuoruudesta tutulle ystävälle, jolla on Lisan ikäinen tyttö. Pian vene kaartaa laituriin. Käy ilmi, että perheen tyttö on halunnut tulla Lisan leikkikaveriksi jo ennen kyläilyä. Hammerén toisi tytön illemmalla takaisin.

”Parasta saaressa on se, että saa olla rauhassa keskellä luontoa.”

Näin täällä siis liikutaan, ketterästi veneellä lähisaariin.

”Täällä ei ole ehkä aivan niin yhteisöllistä kuin esimerkiksi Kemiönsaaressa. Mutta suurin osa lähisaarten asukkaista on tuttuja.”

Koska Hammarénin vanhemmat asuvat Porkkalanniemen päässä, pääsee sinne muutamassa minuutissa kylään. Ilman omaa venettä saaressa ei pärjäisi.

Pian saari on suljettava talveksi. Silloin kannetaan ulkokalusteet sisälle ja suljetaan vedet. Saarimökissä ei voi yöpyä kovin myöhään syksyllä, sillä siellä ei ole lämmitystä, vain pari irtopatteria.

”Parasta saaressa on se, että saa olla rauhassa keskellä luontoa. On tilaa hengittää.”