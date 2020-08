Sisustaminen

Sisustussuunnittelija Laura Seppäsen ammattiin kuuluu seurata trendejä. Useimmiten asiakkaiden toiveena on kuitenkin loppuelämän koti, joka näyttää vielä kahdenkymmenen vuoden päästä ajankohtaiselta ja hyvältä.

Trendit eivät kuitenkaan aina ole ajattomuuden vastakohta.

"Meillä on sisustuksessa paljon elementtejä, mitkä ovat yhtä aikaa sekä trendejä että kestäviä klassikoita. Vastaukset löytyvät katsomalla ajassa taaksepäin. Esimerkiksi kalanruoto, erilaiset puurimat, marmori ja terrazzo ovat nyt trendikkäitä, mutta niitä ei voi niputtaa pelkästään trendeiksi, vaan ne voivat olla samaan aikaan kestäviä ja ajattomia valintoja.”

Sisustussuunnittelija Laura Seppäsen suunnittelun kulmakivi on tila, joka kestää aikaa. Tuusulan messutalon seinäpinnoissa käytettiin muun muassa marmorikuvioitua suurlaattaa.

Seppänen on kohdannut asiakkaita, jotka eivät halua esimerkiksi marmoria kotiinsa siksi, että sitä on nähty lähiaikoina kaikkialla. Silloin hänen täytyy muistuttaa asiakasta siitä, että sitä on käytetty rakennusmateriaalina jo vuosituhansien ajan.

”Marmori on maailman tunnetuin kivilaji. Me Suomessa olemme pelänneet käyttää aitoa marmoria keittiötasoissa, koska se voi olla tahraherkkä. Mutta oikein huollettuna se on erittäin kestävä materiaali, ja esimerkiksi Ruotsissa sitä käytetään pelottomasti."

Sisustusalan ammattilaisenkin on vaikea ennustaa, mitkä trendeistä kestävät aikaa.

Paljon esimerkiksi käydään keskustelua siitä, ovatko pitkään pinnalla olleet musta tai messinkinen hana jäämässä pois.

”Pitää muistaa, ettei niitä ollut mahdollista edes saada Suomessa muutamia vuosia sitten”, Seppänen sanoo.

” ”Ajattomuus koostuu kokonaisuudesta.”

Tarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut, ja trendikkyyden kestoa on vaikea arvioida sellaisten asioiden kohdalla, joita ei ole ennen ollut saatavilla.

Vaikka ajattomuuden käsite on ihmisillä erilainen, Seppäsen mukaan ajattomasti sisustetussa kodissa on tunnistettavissa tiettyjä elementtejä. Lähtökohtana on aina itse rakennus. Ajaton sisustus kunnioittaa talon arkkitehtuuria ja rakennusvuotta tai sijaintia ja alueelle ominaisia piirteitä.

”Ajattomuus koostuu kokonaisuudesta ja siitä, että kaikki kodin eri tilat pelaavat hyvin yhteen. Siinä on nähtävissä ymmärrys sekä menneestä että tulevasta. Mitään tiettyä sisustustyyliä tai väriä ei voida sitoa ajattomuuteen.”

Laura Seppänen suunnitteli Tuusulan asuntomessukohteeseen Lumitiikeri portaat, jonka askelmat ovat tammea ja mikrosementillä päällystettyä raakabetonia.

Ajattoman sisustuksen kulmakiviä ovat aikaa kestävät luonnonmateriaalit, kuten puu, kivipinnat ja metallit kuten esimerkiksi kromi, kupari ja messinki sekä luonnontekstiilit kuten villa, puuvilla ja nahka. Ajatonkin koti vanhenee, mutta patina ja kolhut näyttävät ainoastaan hyvältä.

”Ajaton design on suunniteltu kestämään. Visuaalisesti tuotteen tulee kestää läpi eri aikakausien tyylisuunnat ja taas teknisesti käyttökokemus ratkaisee. Esimerkiksi kun messinkipinta patinoituu ja kuluu, siitä tulee entistä kauniimpi.”

Ajattomasti sisustaminen on myös ekologista. Seppänen on pistänyt merkille, että kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja materiaalitietous lisääntynyt huomattavasti.

”Enää ei osteta hetken mielijohteen asioita ja kuluttajat suosivat kaikilla osa-alueilla ekologisia tai eettisiä valintoja. En sano että muovi on jäämässä kokonaan pois, mutta ihmiset etsivät nyt vaihtoehtoisia materiaaleja.”