Asuntokauppa

Ennen asunnon myyntiä keittiöremonttia on hyvä harkita tarkkaan.

Käytetyn asunnon kaupassa on yksi ominaisuus, jota ostajat arvostavat ylitse muiden: muuttovalmiutta.

Helsingin Sanomien haastattelemien kiinteistönvälittäjien mukaan suurin osa ihmisistä halua muuttaa asuntoon, jota ei tarvitse alkaa remontoida.

Mitä paremmassa kunnossa koti on, sitä helpompaa se on yleensä myydä ja sitä enemmän siitä saa rahaa.

”Samalla tavalla kuin rikkinäistä autoa, ei rikkinäistä asuntoa kannata myydä. Asunto kannattaa laittaa sellaiseen kuntoon, että sen parhaat puolet tulevat esiin”, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

” ”Erityisesti isojen asuntojen remonttia on syytä miettiä kahdesti.”

Isoa ja kallista remonttia myyjän kannattaa kuitenkaan harvoin teettää myytävässä asunnossa. Riskinä on, ettei remonttiin käytettyjä rahoja saa takaisin kauppahinnassa.

”Erityisesti isojen asuntojen remonttia on syytä miettiä kahdesti”, sanoo Huoneistokeskuksen ja SKV Kiinteistönvälityksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

”Niistä tulee usein kohtuullisen kalliita koon takia. Samalla isojen asuntojen etsijät ostavat tyypillisesti asunnon pidemmäksi aikaa ja haluavat usein tehdä remontin omalla tyylillään ja jopa muuttaa huonejakoa.”

” ”Hyvässä kunnossa oleva kylpyhuone on iso plussa asuntokaupoilla.”

Myös keittiö- tai kylpyhuoneremonttia on hyvä harkita tarkkaan. Tärkeää on tietää, milloin linjasaneeraus on tulossa. Tällöin myyjä voi puntaroida, onko nyt hyvä hetki tehdä remontti vai myisikö ostajalle mieluummin mahdollisuuden remonttiin linjasaneerauksen yhteydessä.

”Hyvässä kunnossa oleva kylpyhuone on kuitenkin iso plussa asuntokaupoilla”, Hintsa sanoo.

Pienikään pintaremontti ei aina takaa parempaa hintaa, mutta se voi vauhdittaa kaupantekoa.

Asunnon ehostaminen on yksinkertaisimmillaan rikkinäisten paikkojen korjaamista, likaisten pintojen puhdistamista, seinien maalausta ja silikonisaumojen uusimista.

Tarkoituksena on pyrkiä poistamaan kaupan esteenä olevia asioita, kuten personaallisia värejä, jotka eivät miellytä laajaa ostajakuntaa.

Bo LKV:n toimitusjohtaja Tuomo Räsänen puhuu asunnon neutraloimisesta. Se maksaa enintään muutamia tuhansia euroja mutta piristää yleisilmettä, poistaa tunkkaisuutta ja tuo tilan tuntua.

”Jos jotain tekee, tekee sellaista, joka on mahdollisimman monen mieleen”, hän sanoo.

” ”Askeettisuus ja valoisuus ovat selkeä trendi.”

Välittäjien mukaan moniin vetoavat vaaleat värit ja laadukkaat materiaalit.

”Pohjoismainen kirkkaus, askeettisuus ja valoisuus ovat selkeä trendi”, Kyhälä sanoo.

Vanhoissa rivitalohuoneistoissa ja omakotitaloissa näkee usein puunvärisiä pintoja. Pelkästään maalaamalla ne vaaleiksi saa asuntoon raikkautta ja valoisuutta.

Myös kylpyhuoneeseen ja keittiöön saa uutta ilmettä pienemmällä vaivalla.

”Keittiön kaapinovet tai kylpyhuoneen allaskaapin voi päivittää tai maalata. Niinkin pieni asia kuin vetimien vaihtaminen muuttaa yleisvaikutelmaa”, Hintsa sanoo.

Hänen kokemukensa mukaan kuluneiden saumojen uusiminen ja huonokuntoisten kalusteiden vaihtaminen maksavat itsensä yleensä takaisin.

Parhaassa tapauksessa pieteetillä toteuttu remontti nostaa asunnon arvoa.

”Remontin tuoma lisä voi olla merkittäväkin. Asunnon myyntihinta voi nousta jopa 5–10 prosenttia”, sanoo Remaxin toimitusjohtaja Pasi Aalto.

Merkittävä arvonnousu kuitenkin yleensä edellyttää, että remonttiin sijoittaa muutamia tonneja enemmän.

”Remonttiin käytetyt rahat voi olla haasteellista saada kokonaan takaisin myyntihinnassa – paitsi, jos remontti toteutetaan hyvällä maulla ja laadukkailla materiaaleilla”, Hintsa sanoo.

”Tällöin hinta voi esimerkiksi alun perin huonokuntoisessa helsinkiläiskaksiossa kohota joitakin kymmeniätuhansia euroja.”

Myös asunnon sijainnin tulee olla riittävän hyvä, jotta ostajat ovat valmiita maksamaan asunnosta tavallista enemmän.

” ”Paneutuisin repsottaviin listoihin ja huonosti ruuvattuihin pistorasioihin.”

Räsäsen mukaan on turhaa panna rahaa remonttiin, jos asunto on huonon sijaintinsa vanki. Hän pitäytyisi remonttibudjetissa mieluummin tuhansissa kuin kymmenissätuhansissa euroissa.

”Paneutuisin repsottaviin listoihin ja huonosti ruuvattuihin pistorasioihin ja päivittäisin seinän värin vaaleaksi.”

Kyhälä puolestaan varoittaa tekemästä liikaa muutoksia keskustan arvoasuntoihin.

”Jos asunto on hyvin persoonallinen ja siinä on taiteellisia yksityiskohtia, ei sitä pidä yleismateriaalilla pilata.”

Hän etsisi mieluummin ostajan, joka on halukas remontoimaan asunnon.

Pahimmassa tapauksessa remontointi hidastaa asuntokauppaa. Näin saattaa käydä, jos asunnon laittaa ikään kuin itselleen eli oman mauan mukaan. Toinen riski piilee työnjäljessä.

”Pitää muistaa, että aina ei remonteissa käy hyvin ja hyöty valuu löytyneisiin lisäkorjauksiin tai esiin tulleisiin yllätyksiin”, Aalto sanoo.

Kylpyhuoneremontti tulee teettää ammattilaisella ja luvanvaraisiin remontteihin pitää muistaa pyytää lupa.

”Tee se itse -timpurin sinne päin -remontilla aiheutetaan enemmän ongelmia kuin saavutetaan hyötyä”, Räsänen sanoo.

Yksi vaihtoehto on käyttää remonttirahat kodin stailaamiseen ja laadukkaisiin valokuviin, jotka näyttävät, millaisia mahdollisuuksia asunnossa on, ja jotka houkuttelevat asuntoa verkossa etsivät näytölle.