Monet varsinkin kerrostaloissa asuvista ovat tottuneet maksamaan vedestä huoneistonsa henkilölukumäärän tai pinta-alan perusteella. Nyt tähän tulee muutos.

Vastaisuudessa asunto-osakeyhtiöissä sekä asumisoikeusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvat maksavat vedestä käytön mukaan eikä naapurin vedenkulutuksesta tarvitse enää välittää.

Kaiken takana on EU-direktiivi ja siihen liittyvä lakimuutos, joiden tarkoituksena on tehdä vedenkulutuksesta energiatehokkaampaa ja sen laskutuksesta oikeudenmukaisempaa.

”On huomattu, että kun vedestä aletaan laskuttaa mittareiden perusteella kulutuksen mukaan, ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota omaan veden käyttöönsä”, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.

Jotta vedestä voitaisiin laskuttaa käytön mukaan, huoneistoihin on asennettava vesimittarit. Lisäksi mittareiden pitää olla etäluettavia, jolloin niitä ei tarvitse erikseen käydä lukemassa huoneistoissa.

Lakimuutoksen on kaavailtu tulevan voimaan lokakuussa, mutta aikataulu tuskin pitää.

”Tilanne on tällä hetkellä se, että olemme antaneet hallituksen esityksen eduskunnalle kesäkuussa. Sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään eduskunnan kesätauon takia. Mitään varmaa aikataulusta en pysty sanomaan”, kertoo erityisasiantuntija Eriika Melkas työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Muutos koskee vähitellen kaikkia taloyhtiöitä. Laki sitoo heti voimaan tulonsa jälkeen uusia rakennuksia ja vanhoja putkiremontoitavia kohteita, joille haetaan rakennuslupaa.

Sen sijaan jo valmistuneisiin uudisrakennuksiin vesimittareita ei tarvitse takautuvasti vaihtaa etäluettaviksi eikä niitä tarvitse asentaa heti myöskään vanhoihin taloihin, joissa mittareita ei vielä ole.

Näissä kohteissa muutos tulee tehdä seuraavan linjasaneerauksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäaika on hyvin pitkä, jopa kymmeniä vuosia.

”Olisi ollut ihan älytöntä, jos taloyhtiöissä olisi pitänyt tehdä iso remontti vain tämän takia”, Isännöintiliiton Lithenius sanoo.

” ”Mittaripakon ulkopuolella ovat taloyhtiöt, joissa päädytään putkien sukittamiseen.”

Laissa on kuitenkin yksi porsaanreikä. Mittaripakon ulkopuolella ovat taloyhtiöt, joissa päädytään putkien sukittamiseen. Sukitus ei ole rakennuslupaa vaativa remontti, toisin kuin perinteinen putkiremontti, eikä vesimittareita siksi vaadita.

Käytännössä sukitus on vaihtoehto perinteiselle putkiremontille silloin, kun esimerkiksi kylpyhuoneen rakenteet ja pintamateriaalit ovat yhä hyvässä kunnossa.

Jossain vaiheessa kylpyhuoneet joudutaan kuitenkin uusimaan. Lithenius sanoo, että taloyhtiöissä pitää pohtia, onko järkevämpää tehdä kaikki kerralla vai jakaa remontteja osiin.

”Kylpyhuoneen tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Putkien sukituksella voidaan mittareiden asennusta siirtää ja ehkä säästää kustannuksissa hetkellisesti jonkin verran, mutta se ei ole veden eikä energian säästön kannalta tarkoituksenmukaista.”

Monissa taloissa vesimittarit jo ovat. Huoneistokohtaiset vesimittarit on pitänyt asentaa uusiin rakennuksiin vuodesta 2011. Vuodesta 2013 mittareita on edellytetty rakennuksissa, joissa on tehty linjasaneeraus.

” ”Osaan taloyhtiöistä on muodon vuoksi asennettu halpoja laitteita, joista kaikki eivät ole luotettavia.”

Mittareiden ei kuitenkaan ole tarvinnut olla etäluettavia eikä niitä ole ollut pakko käyttää. Tämän vuoksi osaan taloyhtiöistä on muodon vuoksi asennettu halpoja laitteita, joista kaikki eivät ole luotettavia.

”Kun mittareita ei ole ollut pakko käyttää, joissain taloyhtiöissä on ajateltu, että otetaan halvimmat mittarit. Kaikkia mittareita ei ole välttämättä edes asennettu oikeaoppisesti”, Lithenius sanoo.

Pakolliseksi taloyhtiöissä tulee niin ikään lämmitysenergian kulutuksen mittaus etäluettavilla mittareilla. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit on vaihdettava etäluettaviksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

”Suomessa lähes kaikki kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen mittarit ovat jo etäluettavia. Näin on hyvin matkaa yli 90 prosentissa mittareista”, sanoo johtaja Heikki Väisänen Energiavirastosta.

Tulevaisuudessa lämpöenergiaa ostavan asiakkaan tulee saada laskun mukana tietoa esimerkiksi energiankulutuksesta, kulutuksen ilmastovaikutuksista ja energiantuotannon polttoaineista.