Kokous on pidettävä syyskuun loppuun mennessä.

Koronavirus on näkynyt taloyhtiöiden arjessa monella tapaa tänä vuonna.

Saunavuoroja on peruttu, pesutupia on suljettu, yhteistiloja on muutettu etätyötiloiksi, liiketilojen vuokralaisille on tarjottu helpotuksia vuokranmaksuun, siivousta on tehostettu, remontteja on siirretty ja yhtiökokouksia on lykätty.

Kiinteistöliiton jäsenilleen elokuussa tekemän kyselyn mukaan yhtiökokous oli pitämättä miltei joka kolmannessa taloyhtiössä. Isoissa yli sadan huoneiston yhtiöissä runsas puolet kokouksista oli järjestämättä.

Isännöintiliitto arvioi samaan aikaan, että yhtiökokous on edessä vielä noin 10 000 taloyhtiössä.

Vaikka kokouksia on elokuun jälkeen jo ollut, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva arvioi, että pitämättä on yhä useita tuhansia kokouksia.

”On varmasti, ja osa kokouksista menee takarajan yli”, hän sanoo.

Takaraja on syyskuun loppu, johon asti taloyhtiöt ovat saaneet lisäaikaa yhtiökokouksen pitämiseen koronaviruksen vuoksi. Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli viimeistään kesäkuussa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo, että taloyhtiön johto voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos yhtiökokousta ei pidetä syyskuun loppuun mennessä ja joku kärsii tämän takia taloudellista vahinkoa.

Yhtiökokous on taloyhtiön tärkein tapahtuma, jossa osakkaat vahvistavat esimerkiksi tilinpäätöksen ja talousarvion, käyvät läpi kunnossapitotarveselvityksen ja päättävät remonteista. Kokouksessa tehtävillä päätöksillä on siten suora vaikutus osakkaiden talouteen.

” ”Ostajat saattavat miettiä, onko nyt paras hetki ostaa, jos yhtiökokous on pitämättä.”

Yhtiökokouksen venyttäminen saattaa myös hidastaa asuntokauppaa yksittäisissä taloyhtiöissä, kun asuntokaupan kannalta tärkeät asiakirjat eivät ole ajan tasalla.

”Kaikki ostajat eivät välttämättä ymmärrä edes yhtiöjärjestyksen merkitystä, mutta huolelliset ostajat, jotka ottavat asioista selvää, saattavat miettiä, onko nyt paras hetki ostaa, jos yhtiökokous on pitämättä”, Pynnönen sanoo.

Kevään ja kesän poikkeusolojen aikana taloyhtiön kulut ovat saattaneet lisääntyä yllättävällä tavalla, mikä voi vaikuttaa osakkaiden vastikkeenmaksuun.

Koro-Kanervan mukaan taloyhtiöissä, joissa yhtiökokous on pitämättä, pitäisi isännöintsijäntodistukseen liittää uusin vaikkakin vahvistamaton tilinpäätös.

”Siinä pitää kuitenkin olla maininta, ettei tilinpäätöstä ole vielä hyväksytty.”

Yli 50 hengen tilaisuudet ovat nyt sallittuja, ja isojakin yhtiökokouksia saa järjestää jälleen perinteisellä tavalla.

Kokousjärjestelyissä koronavirus tulee huomioida esimerkiksi varaamalla riittävän suuri kokoustila, jotta kokoukseen osallistujat voivat pitää viranomaisten suositteleman 1–2 metrin turvavälin toisistaan.

Aluehallintovirastojen ohjeistuksen mukaan tilaisuuksien järjestäjien pitää muistuttaa ja auttaa ihmisiä pitämään turvavälejä tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja.

Taloyhtiön saunakabinettiin ei siis ole järkevää yrittää ahtautua. Sopivan kokoustilan vuokraaminen voi kuitenkin olla haastavaa, kun moni taloyhtiö etsii tiloja samaan aikaan.

Sekä Pynnönen että Koro-Kanerva on kuullut kentältä, että kokoustilat ovat varattuja ja niitä on vaikea löytää.

Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat jo keväästä lähtien rohkaisseet taloyhtiöitä pitämään yhtiökokouksia etänä. Osa on mahdollisuutta myös hyödyntänyt.

”Olen ylpeä digiloikasta, mikä alalla on tehty. Se on tehty poikkeuksellisessa tahdissa käytännössä täydellisestä etäyhteyksien puutteesta”, Koro-Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa haasteena on ollut erityisesti taloyhtiöiden yhtiökokouksissa vaatimat työkalut.

”Nyt niitä on tullut eikä isännöitsijöiden tarvitse enää räätälöidä etäkokouksia eri palikoista ja ohjelmistoista.”