Vain alle prosentti Suomen kerrostaloista on puisia.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli 60 000 kerrostaloa. Niistä puukerrostaloja on runsaat sata eli alle prosentti. Vähäistä määrää ihmetellessä herää kysymys, miksi.

Puu ei Suomen metsistä kaatamalla lopu. Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n Puurakentaminen Euroopassa -raportti vuodelta 2017 kertoo, että monissa Euroopan maissa metsien kasvu ylittää käytön. Esimerkiksi Suomessa metsää kasvaa vuodessa noin 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin sitä kulutetaan.

Tampereen yliopiston rakennusopin professori Markku Karjalainen sanoo, että palomääräykset ovat yksi merkittävä syy, miksi kerrostalorakentaminen on keskittynyt kiveen. Ne ovat estäneet rakentamasta yli kaksikerroksisia puukerrostaloja 1990-luvun puoliväliin asti.

” ”Puurakentaminen ei ole ollut vapaasti kehittyvä markkina.”

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmapäällikön Petri Heinon mukaan rakentamismääräykset ovat lisäksi ohjanneet rakentamista voimakkaasti palamattomien materiaalien käyttöön ilman perusteita vuoteen 2011 asti.

”Puurakentaminen ei ole ollut vapaasti kehittyvä markkina”, Heino sanoo.

Betonirakentaminen on ehtinyt saada vahvan markkina-aseman 1960–70-luvulta, ja Suomessa on iskostunut mielikuva siitä, että puu on lähinnä omakotitalojen, kesämökkien ja saunojen rakennusmateriaali.

”Kun Suomessa on rakennettu kerrostaloja betonista vuosikymmenet, täällä on suuri kynnys ottaa uusi rakentamisen tapa rinnalle, vaikka tiedossa on, että puu on ympäristöä säästävä raaka-aine”, Karjalainen sanoo.

Pientalopuolella kokemusta puurakentamisesta on kerrytetty jo vuosikymmeniä.

Heino ottaa esimerkiksi teollisesti valmistetut puutalot, joita vietiin ulkomaille satojatuhansia sotien jälkeen seuraavina vuosikymmeninä.

”Se on mahdollista, ja siihen pitäisi päästä takaisin. Ei viedä sahatavaraa, vaan viedään puutaloja”, hän sanoo.

Puisten pientalojen rakentamista ei voi tietysti suoraan verrata puisten kerrostalojen rakentamiseen, koska kerrostalo on teknisesti huomattavasti haastavampi rakennustuote. Se on myös erittäin kilpailtu.

”Suunnittelijat pystyvät toteuttamaan betonisia taloja helposti. Ottaa vain sieltä hyllystä vanhan kansion ja kopioi. Tämä puuttuu puurakentamisesta”, Heino sanoo.

” ”Meiltä puuttuu vaativien puurakenteiden rakennesuunnittelijoita.”

Myös professori Karjalaisen mielestä keskeinen puurakentamisen kasvua hidastava asia on puute pätevistä tekijöistä.

”Suomi on kärjessä teknisen tiedon ja osaamisen puolesta, mutta kärki on kapea. Meiltä puuttuu vaativien puurakenteiden rakennesuunnittelijoita, jotka osaavat ja saavat suunnitella puukerrostaloja”, Karjalainen sanoo.

Paljon on kyse myös asenteista. Puurakentamista pidetään kalliina. Heino sanoo, että puisten kerrostalojen rakentamiskustannukset ovat nyt noin 5–10 prosenttia betonisia kerrostaloja korkeammat.

Karjalainen mukaan kerrostaloja on kuitenkin täysin mahdollista tehdä puusta samaan hintaan tai jopa halvemmalla kuin betonista.

”Ruotsissa puukerrostalot ovat 15 prosenttia edullisempia kuin betonikerrostalot. Kilpailukyky kehittyy rakentamalla lisää puukerrostalokohteita”, Karjalainen sanoo.

Kaavamääräyksiä pidetään yhtenä ratkaisevana puurakentamisen jarruna. Siksi Heinon mielestä puurakentamisen kasvattamiseksi tarvitaan joustavuutta kaavoitukseen, joka ei aina huomioi puurakentamisen erityispiirteitä.

Kaupungit voivat myös ohjata rakentamista kaavoittamalla alueita puurakentamiseen. Helsingissä näin on toimittu esimerkiksi Honkasuon ja Kuninkaantammen uusilla asuinalueilla.

” ”Meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia.”

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupungilta sanoo, että ajatuksena on kaavoittaa lisää asuinalueita, joissa kaupunki velvoittaa puurakentamiseen.

”Meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja pyrkiä edistämään puurakentamista voimakkaammin kuin nyt on tehty.”

Kaikki eivät puurakentamisen edistämisestä pidä. Honkasuon rakentamista on viivästyttänyt riitely oikeudessa, kun Betoniteollisuus haastoi Helsingin kaupungin oikeuteen.

Riita päätyi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Vuonna 2015 tuomioistuin päätti, että Honkasuota koskeva kaavapäätös on lainmukainen ja kaupungilla on oikeus määrittää alue puurakenteiseksi.