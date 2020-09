Taloyhtiö remontoi ikkunat ja asensi korvausilmaventtiilit, nyt asukas kärsii sisäilmasta: ”Ilma ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, tuntuu kuin happi loppuisi”

Helppoa ja tehokasta ratkaisua ilmanvaihdon parantamiseen ei ole, sanovat asiantuntijat. Avuksi voi kokeilla erilaisia suodattimia.

Ilmanvaihtokoneen putsaus ja suodattimien vaihto on syytä tehdä kahdesta kolmeen kertaan vuodessa.­

Katukuilun varrella sijaitsevassa taloyhtiössä uusittiin ikkunat. Samalla ikkunoihin asennettiin korvausilmaventtiilit, jotka on varustettu suodattimilla.

Helsingin Sanomien lukija kertoo, että aiemmin korvausilma tuli asuntoihin vanhoista kylmäkaappien läpivienneistä. Nyt ongelmaksi ovat muodostuneet katupöly ja liikenteen päästöt.

”Kadulta tulee aiempaa enemmän ilmaa, ja mielestäni ilmanlaatu on heikentynyt. Asunnon ilma ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Tuntuu kuin asunnosta loppuisi happi.”

Asunnon ikkunat avautuvat kadulle, joten sisäpihan puolelta asuntoa ei ole mahdollista tuulettaa. Mitä ongelmalle voi tehdä? Kenen vastuulla on estää katupölyn ja liikennepäästöjen pääsy asuntoihin?

Sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala Hengitysliitosta harmittelee tilanteen nurinkurisuutta.

”Remontin jälkeen ilmanvaihto on alkanut toimia entistä tehokkaammin ja asuntoon tulee aiempaa enemmän korvausilmaa, mutta samalla se saattaa aiheuttaa hengitystieoireita”, Kujala sanoo.

Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen on samoilla linjoilla siitä, että korvausilmaventtiileiden asentaminen on hyvä merkki: se kertoo, että ilmanvaihtoa on paranneltu – tai ainakin yritetty parantaa.

”Keittiön kylmäkaappeja ja niissä olevia reikiä ei ole varsinaisesti tarkoitettu ilmanvaihtoon vaan kylmäkaapin pysymiseen kylmänä”, Kemppainen sanoo.

Hänen mukaansa korvausilmaventtiileissä on käytössä yleensä karkea- tai hienosuodattimia.

Karkeasuodattimissa suodatusteho on 65–90 prosenttia ulkoa tulevasta hiukkasmassasta ja hienosuodattimissa parhaimmillaan 95 prosenttia.

Karkeasuodattimet suodattavat nimensä mukaisesti karkeita hiukkasia, joista katupöly pääosin koostuu. Hienosuodattimet nappaavat vielä pienempiä hiukkasia.

Kemppaisen mukaan korvausilmaventtiileihin ei voi kuitenkaan valita mitä tahansa suodattimia vaan valmistajan suosittelemia suodattimia, jotka sopivat kyseiseen malliin.

Apua voi olla myös tuuletusikkunoihin saatavista suodatinkankaista tai ilmanpuhdistajista.

” ”Niin hyviä suodattimia ei ole, että pystyttäisiin kaikki pienhiukkaset ja kaasut estämään.”

Liikenteen päästöistä peräisin olevat kaasumaiset epäpuhtaudet ovat hankalampia kuin hiukkaspäästöt. Esimerkiksi hiilimonoksidia eli häkää tavalliset suodattimet eivät suodata.

”Niin hyviä suodattimia ei ole, että pystyttäisiin kaikki pienhiukkaset ja kaasut estämään”, Kujala sanoo.

Asunnon sisäilmasta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa terveydelle. Lain mukaan asunnon ilmanvaihto ja siinä olevien vikojen ja puutteiden korjaaminen kuuluvat taloyhtiölle.

Kiinteistöliiton viime vuonna päivittämän vastuunjakotaulukon mukaan taloyhtiölle kuuluu myös korvausilmaventtiileiden ja niiden suodattimien kunnossapitovastuu.

Tärkeää on, että taloyhtiöissä muistettaisiin puhdistaa tai vaihtaa korvausilmaventtiileiden suodattimet riittävän usein. Suositus on, että huolto tehtäisiin vähintään kahdesti vuodessa eli keväisin ja syksyisin.

Jos ei hallitus eikä isännöitsijä ryhdy toimenpiteisiin ongelman selvittämiseksi asukkaan vaatimuksesta huolimatta, paikalle voi kutsua terveystarkastajan.

” ”Terveyshaitta tulee ehdottomasti selvittää.”

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon terveydellisistä olosuhteista annetaan raja-arvoja muun muassa puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvalle hiilidioksidille ja pakokaasupäästöistä tulevalle hiilimonoksidille.

Kemppainen kertoo, että terveystarkastaja suorittaa asunnossa mittauksia, joiden tuloksia verrataan asumisterveysasetuksen raja-arvoihin.

Jos raja-arvot ylittyvät, terveystarkastajalla on oikeus määrätä taloyhtiö tekemään tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi.

”Terveyshaitta tulee ehdottomasti selvittää. Olisi hyvä, että taloyhtiö lähtisi ongelmaa selvittämään esimerkiksi sisäilma-asiantuntijoiden tekemillä mittauksilla”, Kemppainen sanoo.

Kujalan mukaan yksi vaihtoehto on miettiä, saataisiinko korvausilmaa tuotua vaikkapa hormirakenteen sisälle tehtävää raitisilmakanavaa pitkin. Kemppainen mainitsee toisena ratkaisuna koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon.

”Mutta hankalaa raitista ilmaa on ihan helposti järjestää”, Kujala sanoo.

Sekä Hengitysliiton että Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontaan tulee ilmanvaihtoa koskevia yhteydenottoja viikoittain.

”Ilmanvaihtoon on kiinnitetty Suomessa liian vähän huomiota, vaikka ilmanvaihto on talon keuhkot”, Kujala sanoo.

