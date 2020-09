Viime talvena aloitettu taloyhtiöiden energia-avustusten myöntäminen on käynnistynyt takellellen.

Viime talvena aloitettu taloyhtiöiden energia-avustusten myöntäminen on käynnistynyt takellellen. Yllättäen valtaosa hakemuksista on tullut omakotiasujilta, vaikka tuen hakuprosessi on raskas ja sen varsinainen kohderyhmä ovat taloyhtiöt.

Paljon neuvontaa vaativat pientaloasukkaat ja Aran käsittelyjärjestelmien ongelmat ovat aiheuttaneet hakemusten ruuhkautumista hakemuksia käsittelevässä Arassa.

Aran apulaisjohtaja Kimmo Huovinen sanoo, että omakotihakijoiden iso määrä on yllättänyt. Energia-avustuksia koskevia hakemuksia on tullut noin 1 400 ja niistä noin tuhat on koskenut yksityishenkilöiden omakotitalojen energiaremontteja.

Taloyhtiöiden hakemuksia on noin 400. Sen lisäksi Ara-yhteisöiltä on tullut tähän mennessä noin 20 hakemusta.

Asuntojen määrällä mitaten taloyhtiöt ovat hakeneet eniten avustusta, sillä hakemusten piirissä on yli 10 000 asuntoa. Hakijoina on paljon pieniä, mutta myös joitakin tosi isoja yhtiöitä.

Energia-avustusta on tarjolla tälle vuodelle 40 miljoonaa euroa, sillä määrää kasvatettiin lisäbudjetissa 20 miljoonalla. Samalla koko avustuskauden summa kasvoi 120 miljoonaan, sillä 40 miljoonan avustusraha on tarjolla myös vuosille 2021 ja 2022.

Arassa on tällä hetkellä hakemuksia noin 30 miljoonan euron edestä.

”40 miljoonaa riittää tämän vuoden hakemuksiin”, Huovinen arvioi.

Toistaiseksi avustuksia on myönnetty vasta yli 3 miljoonaa euroa, sillä hakemusten käsittelyssä oli Huovisen mukaan vaikeuksia järjestelmien kanssa. Omakotiasukkaiden hakemusten myötä tuli paljon neuvontatyötä.

”Mutta nyt on hyvä vauhti päällä, syksyllä puramme ruuhkia.”

Itse rakentamista hakemusten ruuhkautuminen ei ole Huovisen mukaan paljoa hidastanut. Hakemusmenettelyssä oli kesäkuun loppuun asti siirtymäaika, jonka aikana avustusta pystyi saamaan taannehtivasti jo tehdyille hankkeille. Puolet hakemuksistakin tuli vasta kesäkuussa, jolloin verkkohaku aukeni.

” ”Hakemusten käsittely ei ole sujunut sillä tavalla kuin halusimme.”

"Hakemusten suma ja käsittelyn viive voivat edelleen haitata hankkeiden käynnistymistä, mikäli avustuksen saaminen on ratkaisevaa hankkeen käynnistymiselle. Hankkeen voi kuitenkin aloittaa heti kun on jättänyt hakemuksen Araan. Hakemusten käsittely ei ole sujunut sillä tavalla kuin halusimme", Huovinen sanoo.

Ara on ohjannut omakoti­asujia käyttämään kotitalousvähennystä, sillä sen hakeminen on yksinkertaista energia-avustukseen verrattuna.

” ”Jos kotitaloudessa on kaksi tulonsaajaa, silloin ei yleensä kannata käyttää energia-avustusta.”

Energia-avustus edellyttää, että energiatehokkuutta pitää parantaa paljon ja tavoitteet eivät monissa tapauksissa toteudu helposti. Sen saaminen edellyttää muun muassa sitä, että vaadittu energiansäästö pystytään osoittamaan laskelmalla.

"Jos kotitaloudessa on kaksi tulonsaajaa, silloin ei yleensä kannata käyttää energia-avustusta. Siinä on suhteellisesti ottaen isot kulut avustukseen nähden. Kotitalousvähennys on helpompi", Huovinen sanoo.

Omakotien energia-avustushakemuksista reilu 40 prosenttia on koskenut öljylämmityksen muuttamista. Huovinen arvelee näiden hakemusten vähenevän jatkossa, sillä Ely-keskukset alkoivat myöntää syyskuun alusta pientalojen omistajille avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen.

”Se avustus on yksinkertaisempi, ei tarvita e-lukulaskelmaa.”

Energia-avustusta voi saada normaaliremontille enintään 4 000 euroa huoneistoa kohti. Jos korjaaminen tehdään uudisrakentamisen energiatehokkuutta vastaavaan lähes nollaenergiatasoon, tuki on enintään 6 000 euroa huoneistolta.

Avustuksen määrä on kuitenkin kaikissa tapauksissa enintään 50 prosenttia avustettaviksi hyväksytyistä kustannuksista.

Huovisen mukaan tyypillisin avustus omakotitalojen osalta on ollut 4 000 euroa.

Tukirahoista pääosa kohdistuu taloyhtiöille isojen asuntomäärien takia, vaikka hakijamäärät ovat vielä pienet. Tämän vuoden 40 miljoonan euron tuesta menee taloyhtiöille 85 prosenttia.

Loppu menee valtaosin omakotiasujille, sillä Ara-yhteisöjen osuus on vielä pieni.

Koronan myötä pitämättä jääneet kevään yhtiökokoukset ovat varmaan osaltaan jarruttaneet taloyhtiöiden hakupäätöksiä.

”Kyllä hakemuksia vielä tulee. Uskoisin, että taloyhtiöt ja myös Ara-yhteisöt vielä lähtevät mukaan”, Huovinen sanoo.