Teknologia

Älyjärjestelmien hintahaitari on laaja –älyä saa jo muutamalla kympillä

Kaikki älykotijärjestelmät eivät edellytä kotia räjäyttävää remonttia.

Pää lyö tyhjää ruokakaupan loputtomilta tuntuvien hyllyjen välissä. Kiireessä ei ole ehtinyt tehdä ostoslistaa eikä muistikuvaa jääkaapin sisällöstä ole.

Muun muassa tällaista arkista tilannetta helpottamaan on kehitetty älykästä teknologiaa, kuten jääkaappi, jonka sisällä on kamera. Yksittäisten älylaitteiden lisäksi kotiin on mahdollista saada paljon muutakin älykästä.

Tuotteita on laidasta laitaan: vuorokaudenajan mukaan mukautuvasta valaistuksesta järjestelmään, joka oppii tunnistamaan asukkaiden rytmiä ja hyödyntämään oppimaansa esimerkiksi omakotitalon lämmityksessä.

Oma tarve määrittelee, missä kaikessa älyä haluaa hyödyntää. Yhdelle riittää, että jääkaappiin pääsee kurkistamaan älypuhelimella. Toinen haluaa hallita täydellisellä älykotijärjestelmällä talotekniikkaa, viihdejärjestelmiä ja kodinkoneita.

Älyn avulla kaikenlainen säätäminen helpottuu: asukkaat pystyvät itse määrittelemään ennalta erilaisia tilanteita, jotka saa kytkettyä päälle yhdellä näpäytyksellä tai automaattisesti haluttuna aikana.

”Tietyt valot menevät pois päältä, jokin valo himmenee, verhot sulkeutuvat ja viihdelaitteet käynnistyvät halutulle kanavalle samaan aikaan”, kuvailee tuotepäällikkö Pauli Kärnä älykotiratkaisuja kehittävästä Schneider Electricistä.

Hänen mukaansa isot asuntotuotantoa tekevät rakennusliikkeet alkavat pikkuhiljaa ymmärtää, että älykodit ovat myös kilpailuetu.

”Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa vietetään paljon aikaa, jolloin on luontevaa satsata siihen.”

Kiinnostusta älyjärjestelmiin saattaa lisätä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiatasoisia ensi vuodesta alkaen.

Osaa älyteknologia kiinnostaa ympäristösyistä. Suomessa iso energiasyöppö on lämmitys, jota älyllä saa optimoitua. Kun viikonlopuksi lähtee vaikkapa mökille, tyhjää kotia on turhaa lämmittää normaalilla teholla.

”Saatavilla on liike- tai läsnäolotunnistimia, jotka aistivat, onko joku kotona. Sen perusteella voidaan ohjata lämmitystä ja ilmanvaihtoa”, Kärnä kertoo.

Verhojen, kaihtimien ja markiisien toimintoja pystyy automatisoimaan ulkoilman lämpötilan ja valon määrän mukaan.

”Jos aurinko porottaa eteläikkunoista sisään, voidaan määritellä, että verhot pysyvät kiinni eikä jäähdytyksen tarvitse pauhata täysillä.”

Älyllä pystytään lisäksi pidentämään iäkkäiden mahdollisuutta asua yksin kotona. Tässä auttavat erilaiset vahdit, jotka seuraavat liikkeitä asunnossa. Järjestelmä lähettää omaiselle ilmoituksen, jos läheinen on kaatunut, poistunut kotoa tai ei liiku.

”Näin tiedetään, että mummolla on kaikki hyvin”, sanoo työelämäprofessori Jaakko Ketomäki Aalto-yliopistosta.

Lisää turvallisuutta tuovat liesivahdit, jotka sammuttavat hellan aistiessaan vaaran.

Älyjärjestelmien hintahaitari on laaja. Mitä enemmän ja hienompia ratkaisuja kotiinsa haluaa, sitä enemmän niistä joutuu luonnollisesti maksamaan.

”Mielikuva on, että äly on kallista, mutta älykotien teknologia on kehittynyt ja tullut edullisemmaksi. Makuuhuoneeseen saa älyvalaistuksen jo muutamalla kympillä”, Kärnä sanoo.

”Kattavampi ratkaisu maksaa useammasta tuhannesta eurosta kymmeniintuhansiin euroihin.”

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uuden omakotitalon hintaan suhteutettuna arvokkaankin älyjärjestelmän kustannus jää alle kymmeneen prosenttiin. Se on investointi, joka lisää kiinteistön arvoa ja säästää energiakuluissa, mahdollisesti myös vakuutusmaksuissa.

Järjestelmän asentaminen on helpointa täysin uuteen taloon. Älytoimintoja pystyy silti toteuttamaan myös olemassa olevaan vanhaan rakennukseen. Ne eivät aina vaadi remonttia, jossa rakenteita revitään auki.

Isossa remontissa on tärkeää käyttää älyjärjestelmiä tuntevaa suunnittelijaa ja pätevää sähköasentajaa, ettei koti mene solmuun.