Kysy asumisesta

Koko taloyhtiön johto ei välttämättä ole vahingonkorvausvastuussa.

Helsingin Sanomat uutisoi syksyllä 2019 taloyhtiön ja osakkaan välisestä riidasta, joka koski kunnossapitotarveselvityksen muotoilua.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oltava kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee korjaustarve viideksi seuraavaksi vuodeksi. Selvityksen laatimisesta vastaa hallitus.

Hovioikeus katsoi kesäkuussa 2019 tekemässään ratkaisussa, että kunnossapitotarveselvitys oli muotoiltu huolimattomasti: putkiremonttia käsittelevästä kohdasta oli saanut käsityksen, ettei talossa ole putkiston uusimistarvetta ennen vuotta 2019. Yhtiö oli kuitenkin päättänyt aloittaa putkiremontin ennen tätä.

Hovioikeuden mukaan taloyhtiö oli aiheuttanut asunnon ostaneelle osakkaalle vahinkoa, koska putkien uusiminen oli toteutunut aiemmin kuin osakkaalla oli ollut aihetta olettaa.

Taloyhtiö hävisi riidan, ja hovioikeus määräsi yhtiön maksamaan osakkaalle vahingonkorvaus- ja oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen lähes 18 000 euron edestä. Tuomio on lainvoimainen.

HS:n lukijaa kiinnostaa nyt, mikä on taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuu vastaavissa tilanteissa. Voiko taloyhtiö periä heiltä aiheutuneet kustannukset? Korvaako jokin vakuutus johdon tekemiä virheitä?

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm sanoo, että taloyhtiö tyypillisesti kantaa vastuun ensisijaisesti.

Jos vahingon on aiheuttanut hallituksen jäsen, puheenjohtaja tai isännöitsijä, taloyhtiö voi päättää, että se lähtee vaatimaan korvauksia vahingon aiheuttajalta yhtiölle aiheutuneista kuluista.

”Käytännössä yhtiökokous tekee päätöksen vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä ja kanteen nostamisesta niitä hallituksen jäseniä tai isännöitsijää vastaan, joiden katsotaan aiheuttaneen vahinkoa”, Furuhjelm sanoo.

Korvausvaatimusta ei voi kuitenkaan esittää silloin, jos yhtiökokous on ollut tietoinen virheestä ja se on silti myöntänyt vastuuvapauden taloyhtiön johdolle.

”Se olisi ikään kuin pelastanut hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuusta.”

” ”Jos joku hallituksen jäsenistä ei ole ollut kokouksessa tai hän on jättänyt asiasta eriävän mielipiteen, hän ei ole vastuussa virheestä.”

Vahingonkorvausvastuu ei välttämättä koske kaikkia taloyhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Siksi on varmistettava, kuka on ollut mukana kokouksessa, jossa riidan kohteena olevasta asiasta on päätetty.

”Jos joku hallituksen jäsenistä ei ole ollut kokouksessa tai hän on jättänyt asiasta eriävän mielipiteen, hän ei ole vastuussa virheestä”, Furuhjelm sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että eriävät mielipiteet kirjataan pöytäkirjaan. Aina näin ei tehdä.

”Ei riitä, että mielipiteensä lausuu vain ääneen. Pitää varmistaa, että se tulee merkityksi pöytäkirjaan. Se toimii todisteena. Jos ei pysty todistamaan, että on jättänyt eriävän mielipiteen asiasta, sitä ei ole tapahtunut.”

” ”Hallitus on isännöitsijän yläpuolella, ja se valvoo isännöitsijää.”

Vaikka hallitus voi ulkoistaa kunnossapitotarveselvityksen ja pöytäkirjan laatimisen isännöitsijälle, hallituksen tulee puuttua puutteellisiin kirjauksiin.

”Hallitus on isännöitsijän yläpuolella, ja se valvoo isännöitsijää”, Furuhjelm sanoo.

Hänen mukaansa isännöitsijän vahingonkorvausvastuu on oikeuskäytännössä kuitenkin ollut yleensä euromääräisesti suurempi kuin hallituksella, koska tämä on ammattilainen.

Furuhjelm sanoo, että kiinteistövakuutukseen kuuluva vastuuvakuutus korvaa usein vahinkoja tilanteissa, joissa hallitus on tuomioistuimen mukaan toiminut huolimattomasti.

Isännöitsijöillä on vastaavanlainen vastuuvakuutus.

Onko sinulla kysymys asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.