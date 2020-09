Käytettyjen huonekalujen markkinoille on tullut myös välittäjä.

Ajoitus on oleellista. Huonekaluja myydään eniten elokuussa, ja kysyntä jatkuu lokakuulle asti.­

Syksyn tullessa se iskee jälleen: sisustuskuume.

Muutosta kotiinsa kaipaava tekee tilaa uusille huonekaluille panemalla vanhat kalusteet kiertoon. Lisää pois annettavaa löytyy kaappeja penkoessa: vaatteita, joihin ei enää mahdu, ja astioita, joihin on kyllästynyt.

Kaikkea ei tarvitse lahjoittaa ilmaiseksi, sillä käytetylle tavaralle on kova kysyntä.

Myynti on helpottunut verkossa toimivien kauppapaikkojen ansiosta, kun tavaroita ei tarvitse raahata minnekään ja ilmoituksia saa tehtailla maksutta niin paljon kuin haluaa.

Helppoa myynti ei silti aina ole. Kysynnän lisäksi tarjontaa on paljon. Esimerkiksi Torissa, Suomen suurimmassa kuluttajien välisessä kauppapaikassa, julkaistiin viime vuonna yli 6,8 miljoonaa ilmoitusta yksin kodin ja asumisen osastolla, joka on sivuston suosituin.

”Tänä vuonna kasvua on noin 30 prosenttia. Sitä selittää korona, ja aika on muutenkin kypsä käytetyn tavaran vertaiskaupalle. Siitä on tullut vahva osa kuluttajakäyttäytymistä”, sanoo Torin vertaiskauppatuntija Laura Kuusela.

Pyysimme häntä listaamaan vinkit, joilla saa kiinnitettyä käytettyä tavaraa himoitsevien ihmisten huomion nettikirpputorilla.

Alkuun kannattaa katsoa, löytyykö kotoa tavaraa, joka kiinnostaa muita. Kysyttyjä ovat esimerkiksi sohvat, nojatuolit, lipastot, senkit, ruoka- ja työpöydät sekä matot ja sängyt.

Brändeistä erityisen himoittuja ovat Marimekko ja Artek.

Kuuselan mukaan Artek on ollut suomalaisten suosikki jo pitkään, mutta Marimekko on kiilannut sen ohi parin viime vuoden aikana.

” ”Ostajat hakevat huonekaluja käyttötarkoituksen mukaan, kun taas vaatteita ja astioita enemmän brändeillä.”

Vaatepuolella hyvin myy Marimekon lisäksi Adidas, Nike ja vintage. Yksittäisistä vaatekappaleista halutuimpia ovat mekot ja takit.

Astioissa suosituimpia brändejä ovat jälleen Marimekko, lisäksi Arabia, Pentik ja Iittala. Erittäin kysyttyjä ovat Iittalan Teema-, Taika- ja Kastehelmi-sarjat sekä muoviset Tupperware-tuotteet.

”Mielenkiintoista on, että ostajat hakevat huonekaluja käyttötarkoituksen mukaan, kun taas vaatteita ja astioita enemmän brändeillä”, Kuusela sanoo.

” Alun perin 15 euron hintaisista lenkkareista pyydetään nyt jopa 150 euroa.

Myös ilmiöksi nousevia hittituotteita, kuten muumimukeja ja Lidlin lenkkitossuja, ihmiset hamuavat nettikirpputoreilla.

Kun päivittäistavaraketju Lidl julkaisi keväällä yhtiön logolla varustetut värikkäät lenkkarit, ne myytiin nopeasti loppuun ja Torista niitä haettiin yhden päivän aikana yli 200 000 kertaa.

Alun perin 15 euron hintaisista lenkkareista pyydetään nyt jopa 150 euroa.

” ”Suomalaiset ovat selkeästi hullaantuvaa kansaa.”

Muumimukeista keräilijät tekivät Torissa yli 250 000 hakua päivänä, jolloin Arabia viimeksi julkaisi uuden version. Kallein myynnissä oleva muki maksaa tätä juttua syyskuun puolivälissä tehdessä kymppitonnin.

”Haut lähtivät nousuun heti aamuneljältä. Suomalaiset ovat selkeästi hullaantuvaa kansaa.”

Seuraavaksi Kuusela kehottaa laatimaan ilmoituksen huolella. Kaupantekoon ei innosta tuotteen puutteellinen tai epämääräinen kuvailu eivätkä sekavat, suttuiset tai pimeät kuvat.

Ilmoituksessa pitäisi kertoa, mikä myytävä tuote on, missä kunnossa, minkä värinen ja minkä ikäinen se on, paljonko sitä on käytetty ja onko siinä naarmuja, vikoja tai muita puutteita. Tarkat mitat ovat oleellinen tieto.

Valokuvia olisi hyvä olla eri kulmista, ja ne kannattaa ottaa luonnonvalossa vaaleaa taustaa vasten, jotta myyntikohde hahmottuu helposti. Keinovalo voi vääristää tuotetta.

Kun kuvaa myös mahdolliset vauriot, myyjästä tulee rehellinen vaikutelma ja pettymykset kaupantekohetkellä vähenevät.

” Tuotetta hinnoitellessa voi miettiä, mitä itse olisi valmis maksamaan.

Yhtä tärkeää on oikeanlainen hinnoittelutaktiikka. Myyjä voi lähteä esimerkiksi hintakilpailuun katsomalla, mitä muut pyytävät vastaavasta tuotteesta, ja asettamalla oman hinnan hieman alemmas.

Ostajalle tuotteella ei ole samanlaista tunnearvoa kuin myyjälle, joten tunnearvon ei pitäisi antaa vaikuttaa liikaa. Tuotetta hinnoitellessa myyjä voi miettiä, mitä itse olisi valmis maksamaan.

”Nopeimmin menevät kaupaksi 20–40 euron hintaiset kodin tavarat. Kannattaa muistaa, että kyse on kuitenkin käytetystä tavarasta. Monelle riittää, että oma tavara saa jatkaa elämää jonkun toisen kotona”, Kuusela sanoo.

Ajoituskin on oleellista. Esimerkiksi toppatakkia on vaikea myydä kesällä, mutta juuri nyt on oikea aika penkoa vanhoja syys- ja talvivaatteita. Huonekaluja myydään eniten elokuussa, ja kysyntäpiikki jatkuu lokakuulle asti.

Jos kaupanteossa ei onnista, huonekaluja voi antaa ammattilaisten myytäväksi. Esimerkiksi kiertotalouden startup Mjuk myy laadukkaita käytettyjä kalusteita.

Viime vuonna perustettu yritys on eräänlainen huonekalujen välittäjä, joka hoitaa käytännössä kaiken: noutaa kalusteet myyjältä, ottaa niistä valokuvat, varastoi ne sekä myy ja markkinoi niitä.

Myyjä ei voi kuitenkaan itse määritellä myyntihintaa. Kuten asuntokaupassa, välittäjänä toimiva Mjuk tekee myytävästä tuotteesta hinta-arvion ja tuottolaskelman asiakkaalle. Hinnat perustuvat yrityksen keräämään markkinadataan.

”Jos kaluste on jotenkin erityinen, esimerkiksi perintökaluste, sillä on tarina tai se on teetetty, kyllä siinä voidaan avata dialogi asiakkaan kanssa. Mutta noin 90 prosenttia asiakkaista hyväksyy hinta-arvion”, kertoo Mjukin perustajajäsen Max Heino.

Myyjä tienaa vähintään 60 prosenttia nettomyyntihinnasta. Mjuk veloittaa palkkionsa lisäksi noutokulut, mutta halutessaan kalusteet voi kuljettaa itse.

Kuluja ei peritä lainkaan, jos tuote ei mene kaupaksi, ja myyjä saa huonekalunsa takaisin. Yhtä kalustetta yritys kauppaa verkossa kuusi kuukautta. Keskimääräinen myyntiaika on noin 20 päivää.

Yritys sai alkunsa, kun Hankenissa rahoitusalaa opiskelevat kaverukset myivät muuton yhteydessä kalusteitaan nettikirpputorilla.

”Siinä on aikamoinen homma alkaa kirjoitella ilmoituksia, ottaa valokuvia ja koordinoida näyttöjä mahdollisten ostajien kanssa”, Heino sanoo.

”Meidän ideana on tarjota vaivaton tapa myydä kalusteita.”

Heinon mukaan kysytyimpiä ovat ”rakastetut brändit” ja ”laadukkaat kotimaiset kalusteet”, kuten Artek ja 1950–60-luvun huonekalut.

”Ikeaakin otetaan ja se myy, mutta perinteisissä talonpoikais- ja kustavilaistyylin kalusteissa on muita pidemmät myyntiajat.”