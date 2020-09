Anniliina Heikkinen ja Olli Aho muuttivat Alvar Aallon 1950-luvulla suunnittelemaan asuntoon Aerolaan Vantaalle. Ennen sitä suojeltu kohde koki perusteellisen remontin.

Vantaan Veromiehessä, teollisuusrakennusten ja uusien kerrostalojen välissä on vihreä alue, jossa kaksi identtistä rivitalorakennusta kohoaa rinteeseen. Kyseessä ei ole mikä tahansa taloyhtiö, vaan arkkitehti Alvar Aallon ainoat Vantaalle suunnittelemat rakennukset.

Talot valmistuivat 1950-luvulla Aero oy:n eli nykyisen Finnairin korjaamohenkilökunnan työsuhdeasunnoiksi. Viimeiset vuodet ne ovat seisoneet tyhjillään remonttia odotellen.

Kojamo, entinen VVO teki taloista korjaussuunnitelman, mutta yhtiö myi kiinteistön Lakewood Oy:lle vuonna 2017. Vuotta myöhemmin alkoi viimein tapahtua. Nykyiset omistajat Kimmo Väliniemi ja Matti Heekki Kollaan Voimasta ostivat kiinteistön Lakewoodilta, joka ei samanaikaisten isojen projektien vuoksi ehtinyt koskaan aloittaa remonttia.

Uudet omistajat ryhtyivät heti toimeen. Remontti alkoi syksyllä 2018 ja nyt A-talo on juuri valmistunut.

Anniliina Heikkisen ja Olli Ahon olohuone on valoisa. Keittiön kunnostetut yläkaapit ovat alkuperäiset.­

Anniliina Heikkinen ja Olli Aho ovat taloyhtiön ensimmäiset asukkaat.

Aiemmin pariskunta asui Kivistössä pienessä vuokrakaksiossa. He metsästivät omistusasuntoa pitkään. Jokaisesta asunnosta, jota he kävivät katsomassa, puuttui se jokin. Sitten he näkivät ilmoituksen Aerolan kunnostetuista asunnoista.

”Olen ensiasunnon ostaja enkä olisi voinut kuvitella, että voi löytyä näin kaunis ja ainutlaatuinen kohde”, Heikkinen sanoo.

” ”Tässä oli oma henki, jonka aisti jo kuvista.”

Hän oli aina haaveillut funkkiksesta ja 1960-luvun taloista, mutta moni sen aikakauden kohteista tuntui kunnon puolesta haasteelliselta. Pariskunta ei halunnut täysremonttia vaativaa kohdetta.

"Tässä oli oma henki, jonka aisti jo kuvista. Niissä kerrostaloasunnoissa, joita käytiin katsomassa, ei ollut omaan silmään mitään särmää. Tässä oli heti jotakin sellaista, mikä kiehtoi", Aho sanoo.

Kalanruotoparketti, isoista ikkunoista läpi talon tulviva valo, alkuperäiset ikkunalaudat, pihapiiri ja arkkitehtuuri, Heikkinen luettelee. Kaikki ne olivat kohtia, jotka tuli ruksattua toivelistalta.

Myös sijainti on pariskunnasta mitä mainioin. Plussaa on lähellä oleva lentokenttä – sitten kun taas pystyy matkustamaan. Vaikka ollaan aivan lentokentän läheisyydessä, lentomelua ei normaalisti juuri ole.

B-talossa remontti on vielä meneillään. Rakennuttajat Väliniemi ja Heekki sekä asuntoja välittävä Mika Utria Bo LKV:stä esittelevät raakileeksi riisutun päätyasunnon, joka on täysin identtinen Ahon ja Heikkisen asunnon kanssa.

Vanhat putket on poistettu ja sähköt purettu. Kaikkea ei kuitenkaan ole hävitetty. Keittiö on revitty auki, mutta seinällä on jäljellä yläkaapit. Niitä ei määräysten mukaan saa purkaa, joten ne kunnostetaan yksitellen. Alakaappeja ei ole pystytty pelastamaan, ja puuseppä rakensi uudet täyspuusta.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla ja osa sisätiloistakin on tarkoin suojeltu. Kunnostustyötä valvoo Vantaan kaupunginmuseo, rakennusvalvonta sekä Alvar Aalto –säätiö.

”Kaikki vanha mitä pystytään säilyttämään, myös säilytetään”, Väliniemi toteaa.

Esimerkiksi ovenkahvat. Pukinsarvi kahvat irrotetaan, putsataan ja laitetaan takaisin. Jos kahvoja ei ole pystynyt pelastamaan, niitä on metsästetty tuttujen kautta saman aikakauden purkutyömailta.

Saneerauksessa olevan B-talon päätyasunnossa portaikon yläpäässä on rimoitus, jota ei muissa asunnoissa ole.­

Portaiden yläpuolella oleva paneeli on kaunis alkuperäinen yksityiskohta, joka löytyy jokaisesta asunnosta.­

Nykyään ikkunoita harvoin korjataan. Nopeampaa ja kustannustehokkaampaa olisi Aerolassakin vaihtaa ikkunat uusiin, mutta se ei käy päinsä. Niinpä ikkunat puretaan yksi kerrallaan. Puuosat vaihdetaan ja maalataan, ja vanhat lasit kitataan ja kiinnitetään niihin. Pelkästään yhden ikkunan kunnostamiseen menee helposti yksi työpäivä.

"Kaikki on hitaampaa, kun tehdään käsityönä", Heekki toteaa.

Uusi ilmanvaihto tehdään nykymääräysten mukaan, mutta se pidetään painovoimaisena.

Pattereille riittää sisältä ja ulkoa puhdistus sekä maalaus. Ne tutkittiin ja niille luvattiin vielä viisikymmentä vuotta käyttöikää.

"Moni näistä komponenteista on tehty sellaisella aikakaudella, että ne on suunniteltu kestämään. Nykytaloissa ei ehkä sama toteudu", Aerolan asuntoja välittävä Utria huomauttaa.

Puiset ikkunalaudatkin kunnostetaan.

"Ne olivat erittäin tärkeitä Alvar Aalto –säätiölle ja museolle", Väliniemi sanoo.

Anniliina Heikkinen ja Olli Aho ovat tyytyväisiä remontin lopputulokseen.­

Taloyhtiön kaksi rinteeseen sijoitettua rakennusta ovat toistensa kanssa identtisiä. Yhteensä niissä on kaksikymmentä asuntoa.

Asuntojen koot vaihtelevat 46 neliöstä 90 neliöön. A-talo on juuri valmistunut ja yksiöt maksavat 217 000 euroa, isoin asunto 375 000 euroa, ja muut siltä väliltä.

Kiinteistönvälittäjä Utria kertoo, että Ahon ja Heikkisen ostama päätyasunto oli myynnissä olevista asunnoista kysytyin. Asunnosta oli samaan aikaan toinenkin kiinnostunut, mutta Aho ja Heikkinen ehtivät tehdä varauksen ensin.

”Meillä kävi hyvä tuuri. Olisivat muutkin asunnot meille kelvanneet, mutta haluttiin ensisijaisesti tämä”, Heikkinen sanoo.

Hän ihastui olohuoneen ikkunoista avautuvaan näkymään ja mäntyyn, joka varjostaa mukavasti suurista ikkunoista sisään paistavaa iltapäiväaurinkoa. Taloyhtiön piha mäntyineen teki kumpaankin vaikutuksen.

”Onhan tämä aika poikkeuksellista verrattuna niihin, mitä käytiin lähinnä Paloheinä-Pakila –akselilla katsomassa. Siellä hinnat on vähän toisenlaiset ja uudet asunnot on rakennettu ihan vieri viereen”, Aho toteaa.

” ”Tarkoitus ei ole tehdä tästä Aalto-museota.”

Heikkisen ja Ahon kodin keittiössä yläkaapit ovat määräysten mukaan säilytetty. Puusepän tekemistä alakaapeista ei tietäisi, että ne ovat uudet.

Pariskunnan olohuone-ruokailutilassa keittiönpöytänä on Aallon suunnittelema klassikko. Se on peräisin Heikkisen lapsuudenkodista. Sen ympärillä on maalattu, askarreltu ja leivottu. Aallon tuolit taas ovat kulkeutuneet Ahon kotoa.

Kotia ei kuitenkaan ole tarkoitus sisustaa pelkällä Aallolla.

”Se sopii tänne mielestäni sopivina annoksina, mutta tarkoitus ei ole tehdä tästä Aalto-museota”, Heikkinen toteaa.

Asunnon etsintään meni kolme vuotta, mutta nyt pariskunta on tyytyväinen siihen, että he malttoivat odottaa.

”Tuntuu edelleen utopistiselta, että asumme Alvar Aallon suunnittelemassa talossa”, Heikkinen hymyilee.