Kysy asumisesta

Hallitus voi kieltää pysäköinnin, jos siitä aiheutuu haittaa muille.

Lukija omistaa taloyhtiön autotalliosakkeen. Hän kertoo jättävänsä autonsa toisinaan hetkeksi autotallin oven eteen, mutta auto ei koskaan seiso siinä yötä päivää.

Nyt autotallien oviin on yllättäen ilmestynyt pysäköintikieltomerkki.

Onko hallituksella oikeus kieltää pysäköinti autotallien ovien edessä? Koskeeko kielto myös autotallin käyttäjiä, vaiko pelkästään muita autoilijoita?

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Jaana Sallmén pitää kysymystä haastavana. Pysäköintikieltoon autotallien ovien edessä voi vaikuttaa monta asiaa.

Lähtökohta on, että taloyhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluu puuttuminen pysäköinnin ongelmiin.

Lisäksi on selvää, että kielto on tarkoitettu ainakin autoilijoille, joilla ei ole tallipaikkaa. Jos he pysäköivät autonsa tallien ovien eteen, siitä aiheutuu ongelmia tallipaikkojen käyttäjille.

”Arkijärkikin sanoo, ettei autoa saa pysäköidä autotallin eteen, koska se estää tallin käytön.”

” Pihaa pitää voida käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin pysäköintiin.

Autotallin käyttäjien näkökulmasta asia on kinkkisempi. Sallménin mielestä olennaista on se, aiheutuuko auton pysäköinnistä haittaa jollekulle muulle.

”Vaikka auton pysäköinti oman autotallin oven eteen ei estäisi muita käyttämästä omia tallejaan, se voi hankaloittaa kulkemista pihalla, jäteastioiden tyhjennystä tai esimerkiksi taksin pääsyä lähelle rappukäytävän ovea”, Sallmén sanoo.

Hänen mukaansa pihaa pitää voida käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin pysäköintiin. Pelastustielle ei myöskään saa pysäköidä.

”Jos pihan käyttö hankaloituu sen takia, että autoja pidetään niille kuulumattomilla paikoilla, katsoisin, että hallitus voi pysäköintikieltomerkin hankkia ja kielto koskee myös autotallin käyttäjiä.”

Tilanne olisi toinen, jos piha olisi niin iso, ettei auton pitäminen pihalla edes hetkellisesti vaikuttaisi pihan käyttöön.

”Harvoin kaupunkipihoilla kuitenkaan on väljää.”

” ”Kun muutokset tulevat osakkaille yllätyksenä, se aiheuttaa yleensä närää.”

Vaikka hallitus on toimivaltainen tekemään pysäköintiin liittyviä päätöksiä, yhtiökokoukseen kannattaa viedä asiat, jotka saattavat aiheuttaa eripuraa. Pysäköinti on yksi tällainen tunteita taloyhtiössä herättävä aihe.

Sallmén korostaa myös viestinnän merkitystä: viestimällä päätöksistä avoimesti ja perustelemalla niitä voi välttyä konflikteilta.

”Kun muutokset tulevat osakkaille yllätyksenä, se aiheuttaa yleensä närää.”

Tyypillinen ongelma taloyhtiöissä on autopaikkojen puute.

Toinen HS:n lukija kertoo esimerkin taloyhtiöstään, jossa jokaiseen huoneistoon kuuluu maksullinen autopaikka. Lisäksi yhtiössä on muutama maksuton vieraspaikka.

” Jos paikat on määritelty vieraspaikoiksi, niiden tulee olla vieraita eikä kakkosautoja varten.

Monella osakkaalla on kaksi autoa, joista toista pidetään vieraspaikalla. Miten tähän tulisi suhtautua?

Sallmén sanoo, että autopaikkoja pitää käyttää käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos paikat on määritelty vieraspaikoiksi, niiden tulee olla vieraita eikä kakkosautoja varten.

”Toisaalta, jos autoja on paljon ja paikkoja vähän, olisi höhlää, että vieraspaikat olisivat tyhjillään. Jos hallitus ei ole vielä havahtunut ongelmaan, osakkaiden kannattaa kertoa, että pysäköinti ei toimi ja asiaa pitää miettiä.”

Sallmén sanoo, että yhdenvertaisuuden vuoksi paikat pitäisi muuttaa maksullisiksi ja niihin tulisi saada kiertoa. Näin ne eivät jämähdä muutaman harvan käyttöön hamaan maailman tappiin asti.

Yksi vaihtoehto on määrittää, että kukin saa käyttää paikkaa vaikka vuoden, minkä jälkeen paikka siirtyy seuraavalle jonossa olevalle.

Hallitus valmistelee asiasta esityksen, jonka se vie yhtiökokouksen päätettäväksi.

