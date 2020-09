Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemien Aerolan rivitalojen korjaaminen Vantaalla vaatii aikaa ja taitoa.

Arkkitehti Alvar Aalto tunnetaan erityisesti julkisista rakennuksistaan, kuten Finlandia-talosta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet kerrostalo- ja rivitaloasunnot, joita Aalto suunnitteli uransa aikana lähemmäs sata.

Yksi niistä on Vantaan Veromiehessä sijaitseva Aerola – taloyhtiö, joka valmistui 1950-luvulla Aero oy:n, nykyisen Finnairin korjaamohenkilökunnan työsuhdeasunnoiksi. Nyt taloyhtiön kaksi rakennusta läpikäyvät mittavaa remonttia ja toinen taloista on juuri valmistunut.

Yksi Aallon asuntosuunnittelun tärkeimmistä elementeistä oli valo ja yhteys luontoon. 1930-luvulta lähtien terassi tai parveke asuntojen sisätilojen jatkeena oli Aallon asuntosuunnittelun kulmakivi. Hän myös kiinnitti aikalaisiaan enemmän huomiota huonejakoon.

Aerola on esimerkki Aallon laadukkaasta asuntosuunnittelusta, jossa lähtökohtana on ollut asukkaiden viihtyvyys. Rakennuksilla on iso kulttuurihistoriallinen ja alueellinen merkitys Vantaan rakennusperinnölle.

Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto kertoo, että rakennuksille annettiin tarkat suojelumääräykset kymmenisen vuotta sitten, myös sisätilojen osalta, mikä on harvinaista asuinrakennuksien kohdalla. Erityistä on myös se, miten hyvässä alkuperäisessä kunnossa asunnot ovat.

"Sisätiloissa on säilynyt alkuperäisiä Aallon suunnittelemia kiintokalusteita, keittiönkaapistoja ja joitakin yksityiskohtia kuten ikkunalautoja. Myös huonejako on säilynyt alkuperäisenä", Silanto sanoo.

Saneerauksessa olevan B-talon päätyasunnossa portaikon yläpäässä on rimoitus, jota ei muissa asunnoissa ole.­

Asunnot olivat vuokrauskäytössä ja hän arvelee, että yksityisessä omistuksessa asuntoja olisi todennäköisesti remontoitu moneen kertaan.

Silanto toteaa, että Aerolan kaltaista kohdetta entisöidessä on tärkeää löytää perinteiseen korjausrakentamiseen erikoistuneet ja motivoituneet ammattilaiset.

"Aerola on mielestäni positiivinen esimerkki siitä, että rakennussuojelua ja korjausrakentamista koskevaa taitoa on Suomessa, kun vain löytää oikeat tekijät. Sillä on suuri merkitys, että ymmärtää rakennuksen arvon ja on halukas korjaamaan pieteetillä ja vaivaakin nähden."

Millaista sitten on entisöidä kohdetta, jossa on tiukat suojelumääräykset? Kaikista kustannustehokkainta se ei ole. Halvemmaksi tulisi rakentaa uusi. Mutta Aerolaa kunnostavat Kimmo Väliniemi ja Matti Heekki Kollaan Voimasta kokevat tekevänsä arvokasta työtä.

"Mitä enemmän täällä on viettänyt aikaa, sitä paremmin itselle on avautunut se, miten hyvin tämä on huonejakoa myöten suunniteltu", Heekki toteaa.

Entisöinnissä on omat haasteensa, mutta suunnitelmat ovat niin tarkat, ettei yllätyksiä ole juuri tullut. Suojeltua rakennusta kunnostaessa yksityiskohdat on otettava tarkasti huomioon.

”Jokainen ovi on erikseen määritelty miten se tulee tehdä”, Väliniemi kertoo.

Entä olisiko ollut mahdollista rakentaa uutta samanlaista?

Heekki ja Väliniemi kysyivät asiaa Alvar Aalto -säätiöltä, mutta esteeksi tulevat rakennusmääräykset. Ikkunoiden lämmöneristyskyky, seinien vahvuudet, ja ilmanvaihto, jonka pitäisi olla koneellinen, Väliniemi luettelee.

Periaatteessa pohjakuvien perusteella voisi kuitenkin päästä lähelle alkuperäistä.

"Mutta se ei tuntunut hyvältä idealta, ettei se olisi sitä aitoa oikeaa", Väliniemi toteaa.

Lähde: Alvar Aalto Apartments, Sirkkaliisa Jetsonen