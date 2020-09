Tästä on kyse kohua herättäneestä kunnossapitotarveselvityksestä, jonka huolimaton laatiminen voi johtaa isoihin vahingonkorvauksiin

Kiinteistöjuristit vastaavat kymmeneen kysymykseen.

Kunnossapitotarveselvitykseen on kirjattava taloyhtiön korjaustarpeet, jotka vaikuttavat yhtiövastikkeeseen ja kustannuksiin esimerkiksi putkiremontti.­

Tuhannet taloyhtiöt ovat järjestäneet tänä syksynä yhtiökokouksia, joissa osakkeenomistajat ovat saaneet nähtäväkseen omaa yhtiötään koskevan kunnossapitotarveselvityksen.

Helsingin Sanomat on aiemmin tänä ja viime syksynä uutisoinut kohua herättäneestä asiakirjasta, jonka muotoiluista on riidelty hovioikeudessa asti.

Tässä jutussa kerromme tarkemmin, mikä kunnossapitotarveselvitys on ja mitä siitä pitää tietää.

Juttua varten on haastateltu kiinteistöjuridiikkaan erikoistunutta asianajajaa Marina Furuhjelmia ja Kiinteistöliiton apulaispäälakimiestä Kristel Pynnöstä.

1. Mikä kunnossapitotarveselvitys on?

Kunnossapitotarveselvitys on lakisääteinen asiakirja, josta ilmenee hallituksen näkemys taloyhtiön korjaustarpeesta viidelle seuraavalle vuodelle.

Selvitys on esitettävä kirjallisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa joka vuosi. Lisäksi se kuuluu asuntokaupan asiakirjoihin ja on isännöitsijäntodistuksen liitteenä.

Sen avulla taloyhtiön osakkaat ja asuntoa etsivät ostajat voivat arvioida, mitä remontteja taloyhtiöön on lähivuosina tulossa ja mihin rahaa on menossa. Selvitys on luonteeltaan kuitenkin arvio remonteista, ei varsinainen päätös.

2. Kuka selvityksen laatii?

Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen kuuluu hallitukselle. Hallitus voi käyttää selvityksen laadinnassa myös isännöitsijää tai muuta asiantuntija-apua.

Hallitus on kuitenkin vastuussa siitä, että selvitys on laadittu huolellisesti. Selvityksen teossa auttavat esimerkiksi rakennusosien ja teknisten järjestelmien käyttöikälaskurit.

3. Mitä selvityksen pitää vähintään sisältää?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapitotarveselvityksessä pitää mainita kunnossapitoimet, jotka vaikuttavat olennaisesti huoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Käytännössä kyse on koko taloyhtiötä koskevista laajoista remonteista, kuten linja- tai julkisivusaneerauksesta.

”Kaikkia pieniä huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä tai vuosikorjauksia selvityksessä ei tarvitse listata”, Furuhjelm sanoo.

Tärkeää on, ettei selvitystä muotoilla liian ehdottomaksi: ei kannata esimerikiksi luetella remontteja, joita ei tule, koska kukaan ei varmuudella tiedä, mitä todellisuudessa joudutaan korjaamaan.

Pynnönen painottaa, että hallituksen pitää kunnossapitotarveselvitystä laatiessaan miettiä vain rakennuksen kuntoa ja yhtiön etua, ei omaa etuaan, kuten tulevien remonttien vaikutuksia oman asunnon arvoon.

Tällainen ristiriita saattaa syntyä, jos osakas on hallituksessa laatimassa selvitystä ja suunnittelee samalla asuntonsa myyntiä.

”Siinä voi helposti sotkeutua asiat, koska kunnossapitotarveselvitys on merkityksellinen asuntokaupan yhteydessä. Myyjä tietysti toivoisi, ettei esimerkiksi putkiremontti ole ajankohtainen, koska se vaikuttaa kauppahintaan”, Pynnönen sanoo.

4. Pitääkö selvitys päivittää vuosittain?

Kyllä. Kunnossapitotarveselvityksen tulisi olla hallituksen työpöydällä oikeastaan koko vuoden, ja sitä pitää päivittää vuosittain, ei vain kerran viidessä vuodessa.

Tilanteet taloyhtiössä voivat muuttua nopeasti. Jos on arvioitu, että esimerkiksi putket kestävät kymmenen vuotta, vuoden aikana saattaa tapahtua putkirikkoja, jolloin putkiremonttia joudutaan todennäköisesti aikaistamaan.

5. Miten hallitus esittelee selvityksen yhtiökokouksessa?

Laki ei ota kantaa siihen, miten kunnossapitotarveselvitys esitetään yhtiökokouksessa, kunhan selvitys on kirjallisessa muodossa.

Suositeltavaa on, että hallitus kertoo osakkaille selvityksen sisällön. Samalla voi kertoa, perustuuko selvitys hallituksen omaan vai jonkun ammattilaisen näkemykseen.

Kirjallinen selvitys kannattaa pitää osakkaiden nähtävillä kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta pakollista tämä ei ole. Hyvän tavan mukaista on, että selvitys lähetetään osakkaille yhtiökokouskutsun mukana.

6. Pitääkö hallituksen kertoa, millä perusteilla selvitykseen on päädytty?

Hallituksella ei ole automaattista pakkoa perustella selvitystä. Osakkailla on kuitenkin kyselyoikeus yhtiökokouksessa, ja hallituksen pitää vastata esitettyihin kysymyksiin. Itse selvitykseen perusteluita kirjataan harvoin.

7. Tuleeko hallituksen kertoa osakkaille, onko selvitys laadittu yksimielisesti?

Mitään velvoitetta ei tähänkään ole. Jos joku kysyy asiasta yhtiökokouksessa, hallitus vastaa.

Tavallisesti hallitus tekee päätökset kokouksissaan enemmistöpäätöksin. Jos joku hallituksen jäsenistä jättää eriävän mielipiteen, hänen kannattaa vaatia, että se kirjataan kokouspöytäkirjaan.

Halutessaan hän voi kertoa asiasta myös yhtiökokouksessa.

8. Miten tulee toimia, jos on tyytymätön selvitykseen?

Kunnossapitotarveselvitys on sellainen kuin hallitus haluaa. Osakkaat saavat esittää kritiikkiä sitä kohtaan, mutta he eivät voi vaatia muutoksia sen sisältöön.

Jos joku osakkaista on eri mieltä selvityksestä, asia lisätään hallituksen työlistalle pohdittavaksi ja hallitus päättää, miten se huomioi saamansa palautteen.

Parhaiten osakas pääsee vaikuttamaan kunnossapitotarveselvityksen sisältöön pyrkimällä hallituksen jäseneksi.

Jos yhtiökokous katsoo, että hallitus on toiminut huolimattomasti, se voi vaihtaa hallituksen tai olla myöntämättä vastuuvapautta. Vastuuvapauden kannalta olennaista on, missä järjestyksessä asiat käsitellään yhtiökokouksessa.

Suositeltavaa, että kunnossapitotarveselvitys käsitellään ennen vastuuvapaudesta päättämistä. Näin osakkaat pystyvät arvioimaan, onko hallitus toiminut huolellisesti vai ei.

9. Jos osakkaat esittävät eriäviä näkemyksiä tai pyytävät tarkennuksia tai jatkoselvittelyjä kunnossapitotarveselvitykseen, tuleeko nämä merkitä yhtiökokouksen pöytäkirjaan?

Lähtökohta on, että ei. Yhtiökokouksesta tehdään yleensä päätöspöytäkirja. Tämä tarkoittaa sitä, että pöytäkirjaan merkitään vain tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.

Kunnossapitotarveselvityksestä ei päätetä yhtiökokouksessa, sillä se on keskusteluasia. Keskusteluita ei kirjata pöytäkirjaan, ellei niin erikseen päätetä.

Käytännössä keskusteluiden kirjaaminen pöytäkirjaan on hyvin hankalaa, koska silloin pitäisi kirjata kaikki keskustelut.

10. Tulisiko kunnossapitotarveselvitys olla omana kohtana yhtiökokouksen asialistalla, kohdassa ”tulevat korjaukset” vai missä?

Kunnossapitotarveselvityksen olisi hyvä olla omana kohtanaan asialistalla.

Pynnönen pitää erittäin huonona ratkaisuna sitä, että selvitys annetaan tiedoksi ”tulevien korjausten” kohdassa, koska silloin asia jää epäselväksi.

”Tuolla sanamuodolla ei vielä hahmota, että hallitus antaa kunnossapitotarveselvityksen yhtiökokoukselle tiedoksi.”