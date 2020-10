Kysy asumisesta

Helsinkiläisessä taloyhtiössä varajäsenetkin saavat osallistua hallituksen päätöksentekoon, koska se on ”vakiintunut tapa” – Kiinteistöjuristi kertoo, kuka oikeasti päättää

Varajäsenillä ei ole samoja oikeuksia kuin varsinaisilla jäsenillä eikä hallituksen tule lähteä sooloilemaan omilla säännöillään.

Taloyhtiön hallituksen varajäsenillä on täysi oikeus osallistua hallituksen kokouksiin, jos joku varsinaisista jäsenistä on estynyt.­

Hallituksen työskentely on aihe, joka herättää keskustelua ja tunteita taloyhtiöissä.

Helsingin Sanomien toimitukseen tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa hallituksen jäsenet tai osakkaat purkavat tyytymättömyyttään hallituksen toimintatapoihin tai päätöksentekoon.

Yhdessä helsinkiläisessä taloyhtiössä kysymyksiä on herättänyt varajäsenten rooli hallituksessa: varajäsenet osallistuvat hallituksen päätöksentekoon, vaikka kaikki varsinaiset jäsenet ovat läsnä kokouksessa.

Hallituksen enemmistö on sitä mieltä, ettei toimintatavassa ole mitään väärää. Niin toimitaan, koska se on ”vakiintunut tapa”. Heidän mielestään pienen taloyhtiön ei tarvitse noudattaa lakia pilkulleen.

Saavatko varajäsenet osallistua hallituksen päätöksentekoon, vaikka kaikki varsinaiset jäsenet olisivat läsnä?

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo, että varajäsenet eivät ole oikeutettuja osallistumaan hallituksen päätöksentekoon eivätkä saamaan kokouspalkkioita silloin, kun kaikki varsinaiset jäsenet ovat koolla.

” ”Jos varajäsenet saavat osallistua kokouksiin, saavat he esittää kysymyksiä ja kommentteja.”

Hallitus voi kuitenkin erikseen sopia, että varajäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin, vaikka kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Tällainen käytäntö on monessa taloyhtiössä, ja palkkiopolitiikasta päättää tällöin yhtiökokous taloyhtiökohtaisesti.

Tällä tavalla toimimalla varajäsenet pysyvät perillä taloyhtiön asioista ja heidän on helpompaa osallistua hallitustyöskentelyyn sitten, kun heitä oikeasti tarvitaan varsinaisten jäsenten tilalla.

Tällaisessa tilanteessa varajäsenillä on kuitenkin vain puheoikeus.

”Jos varajäsenet saavat osallistua kokouksiin, näkisin, että he saavat esittää kysymyksiä ja kommentteja. Se ei ole vielä päätöksentekoa. Äänestää he eivät saa”, Pynnönen sanoo.

” ”Lakia pitää noudattaa. Se on olemassa siksi, että on selvät toimintasäännöt.”

Varajäsenillä on täysi oikeus osallistua hallituksen kokouksiin, jos joku varsinaisista jäsenistä on estynyt. Tällöin he saavat osallistua päätöksentekoon ja heille tulee myös maksaa kokouspalkkiot.

Jos hallitus on tehnyt päätöksiä siten, että myös varajäsenet ovat äänestäneet kaikkien varsinaisten jäsenten ollessa läsnä, hallituksen toimintaa on mahdollista moittia yhtiökokouksessa.

Pynnösen mukaan se on myös peruste olla myöntämättä vastuuvapautta hallitukselle yhtiökokouksessa: hallituksen ei tule lähteä sooloilemaan omilla säännöillään.

”Lakia pitää noudattaa. Se on olemassa siksi, että on selvät toimintasäännöt. Kun toimitaan lain mukaisesti, kukaan ei voi kritisoida toimintaa”, Pynnönen sanoo.

”Jos taloyhtiössä on muodostunut omia toimintatapoja, ne toimivat vain niin kauan kuin kaikki ovat yksimielisiä.”

Taloyhtiöiden toimintaa ohjaavan asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttää suurempaakin määrää.

Jos hallitus koostuu esimerkiksi kolmesta jäsenestä, kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun niihin osallistuu kaksi jäsentä – riippumatta siitä, onko jäsen varsinainen jäsen vai varajäsen.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Pynnösen mukaan hallituksen jäsenten eriävät mielipiteet kannattaa kirjata pöytäkirjaan.

Onko sinulla kysymys tai juttuvinkki asumisesta? Lähetä se osoitteeseen hs.koti@hs.fi.