Taloyhtiöt

Muistisairas naapuri pesi rintaliivejä vessanpöntössä ja tukki viemärin – Näitä pulmia naapurusto joutuu ratkomaan, kun vanhuksia on yhä enemmän

Yhteisöllisyyden, naapuriavun ja kodin turvateknologian merkitys kasvaa.

Suomalaiset ikääntyvät, ja muistisairaudet yleistyvät. Samaan aikaan tavoitteena on, että ihmiset asuvat kotonaan mahdollisimman pitkään.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ja Kiinteistöliiton alueyhdistyksen kyselyn mukaan huoli muistisairaista naapureista ja toisaalta heidän aiheuttamistaan vahingoista on jo arkea monessa taloyhtiössä.

HS pyysi asiantuntijoilta vastaukset lukijoiden kysymyksiin siitä, miten ikääntymisen tuomien haasteiden kanssa tulisi toimia asumisen arjessa.

Iäkästä naapuria ei enää näy

Ongelma: Naapurissa asuu iäkäs ihminen, jota ei ole näkynyt aikoihin. Mikä on naapureiden vastuu ja velvollisuus?

Ratkaisu: Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo, että laki ei suoraan velvoita naapureita huolehtimaan toisistaan. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö naapureistaan kannattaisi välittää.

Tällaisessa tapauksessa pitää punnita naapurin hyvinvointia ja kotirauhan suojaa. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius seuraisi tilannetta ja soittaisi ovikelloa.

”Jos kukaan ei tule avaamaan, mutta postia on alkanut kertyä, parvekkeen ovi on auki tai esimerkiksi radio on päällä, olisin yhteydessä huoltoyhtiöön, hallitukseen tai isännöitsijään”, Lithenius sanoo.

Ellei asukkaaseen saada yhteyttä eikä käyntiä asunnossa sovittua, huoltoyhtiö voi käydä kuulostelemassa tilannetta.

” ”Vanhukselta voi kysyä, haluaako hän lähteä kävelylle tai tarvitseeko jotain kaupasta.”

”Sen perusteella pitää tehdä kokonaisharkinta, milloin on oikeasti hätätilanne ja kannattaako asuntoon mennä”, Pynnönen sanoo.

Hän korostaa naapuriavun tärkeyttä, vaikka laki ei sitä edellytä.

”Vanhukselta voi kysyä, haluaako hän lähteä kävelylle tai tarvitseeko jotain kaupasta. Osa vanhuksista ei ole poistunut kotoa koko korona-aikana.”

Ikäinstituutin vanhempi tutkija Erja Rappe pitää yhteisöllisyyttä tärkeänä ongelmien ennaltaehkäisyssä. Hänestä taloyhtiöissä kannattaa keskustella ikääntymisestä ja miettiä pelisäännöt ongelmatilanteita varten.

”Iäkkäät asukkaat saattavat olla pelokkaita muita kohtaan. Jos ovikelloa soittaa tuttu naapuri, jonka kanssa on ollut tekemisissä pidempään, ovi todennäköisesti aukeaa.”

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta sanoo, että taloyhtiössä olisi hyvä olla ennalta tiedossa ja nimettynä apua antavat vapaaehtoiset, jotta vältytään huijausyrityksiltä.

Naapuri voi aina tehdä myös huoli-ilmoituksen yli 65-vuotiaasta sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisille.

Muistisairas tukkii putket rintaliiveillä

Ongelma: Muistisairaat naapurit unohtavat liesiä päälle ja hanoja auki. Yksi asukas pesi pyykkiä vessanpöntössä, ja tukkeutuneesta viemäristä löytyi pyyhe ja rintaliivit. Miten vahinkoihin voi varautua?

Ratkaisu: Iäkkäiden asumista on mahdollista helpottaa ja vahinkoja ehkäistä muun muassa turvallisella teknologialla, kuten älykkäillä hanoilla, liesivahdeilla ja turvaliesillä.

Esimerkiksi liiketunnistimella toimivat hanat eivät voi unohtua auki. Osa turvaliesistä katkaisee virran, kun palovaroitin pärähtää päälle. Jotkin liesivahdit jopa sammuttavat tulipalon. Silitysraudan ja kahvinkeittimen kaltaisille sähkölaitteille on saatavilla ajastimia.

”Turvallista tekniikkaa löytyy jo, ja esimerkiksi Norjassa liesivahti on pakollinen uudiskohteissa”, Jukka Laakso sanoo.

” ”Kun pitkään kotona asuminen on tavoitteena vanhuspolitiikassamme, siihen pitäisi varautua paremmin.”

Hänestä ihmisiä pitäisi Suomessakin ohjata lainsäädännöllä käyttämään turvallisempia ratkaisuja. Myös Erja Rappe on sitä mieltä, että asuntojen varustelutaso kaipaa päivittämistä.

”Kun pitkään kotona asuminen on tavoitteena vanhuspolitiikassamme, siihen pitäisi varautua paremmin. Asunnot eivät ole nykyään sellaisia, että ne kovin hyvin soveltuisivat vanhenemiseen”, Rappe sanoo.

Kaikki ratkaisut eivät tosin ole ongelmattomia. Esimerkiksi osa muistisairaista etsii automaattihanasta sekoittajaa, jota siinä ei ole. Tällöin laitehankintoja tulee tehdä yksilöllisesti.

Laura Lithenius suosittelee selvittämään korjausavustukset, joita Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää yli 65-vuotiaille.

Avustusta saa enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista ja erityisestä syystä jopa 70 prosenttia esimerkiksi kynnysten poistamiseen, kaiteiden asentamiseen ja valaistuksen muuttamiseen.

Myös kotona asumista helpottavien keittiökalusteiden ja kodinkoneiden hankintaan voi saada avustusta. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia asua kotona pitkään.

Yksi tapa välttää vahinkoja ovat vuosittaiset tarkastuskäynnit asunnoissa. Isännöintiliitto suosittelee, että taloyhtiöt varmistavat esimerkiksi palovaroittimien kunnon kerran vuodessa.

”Samalla voi katsoa, millainen tilanne huoneistossa on. Mutta käynneistä pitää ilmoittaa etukäteen”, Lithenius sanoo.

Turvapuhelimen äänet herättävät

Ongelma: Iäkkäällä asukkaalla on kaiuttimella varustettu turvapuhelin, jolla saa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen vuorokauden ympäri. Kaiuttimen ääni herättää seinänaapurin yöllä. Mistä ratkaisu?

Ratkaisu: Yksikönjohtaja Risto Paavola turvapuhelinpalveluja tuottavasta Palvelukeskus Helsingistä toivoo ymmärrystä naapureilta.

”Turvapuhelinyhteys muodostuu lähes aina tilanteessa, jossa ihmisellä on hätä. Joskus emme tavoita asiakasta ja huutelemme pitkän aikaa”, Paavola sanoo.

”Näissä tilanteissa olisi kiva, jos Suomessa olisi enemmän yhteisöllisyyttä.”

” ”Se, että naapurit olisivat ennemmin valmiita auttamaan ja huolehtimaan kanssaihmisistä kuin miettimään, miten häiriö saataisiin poistettua, olisi mielestäni humaani tapa ajatella asiaan ratkaisua.”

Tilanteesta riippuen paikalle lähetetään joko turvapartio tai ambulanssi. Paavolasta olisi suotavaa, että myös naapurit kävisivät katsomassa, onko seinän toisella puolella asuvalla kaikki kunnossa.

”Se, että naapurit olisivat ennemmin valmiita auttamaan ja huolehtimaan kanssaihmisistä kuin miettimään, miten häiriö saataisiin poistettua, olisi mielestäni humaani tapa ajatella asiaan ratkaisua.”

Turvapuhelimen äänenvoimakkuus säädetään siten, että ääni varmasti kuuluu koko asunnossa. Ääni voi olla voimakas varsinkin, jos asiakkaalla on kuulo-ongelmia.

”Tapauksissa, joissa hälytyksiä tulee paljon, rupeamme arvioimaan, onko turvapuhelin riittävä apu. Jos asiakas soittaa lähes taukoamatta, se indikoi, että turvapuhelinpalvelu ei välttämättä riitä.”

Turvapuhelimen kautta tulevia yhteydenottoja on ollut tänä vuonna miltei 85 200. Yhteydenotot sisältävät hätäpuhelujen lisäksi ovihälytykset, jotka menevät automaattisesti päälle, kun muistisairas poistuu kotoa sopimattomaan aikaan.

Osalla asiakkaista on ranteessaan gps-paikantimella varustettu kello, joka hälyttää, kun poistuu tietyltä alueelta. Asiakas saa kellolla myös itse yhteyden, jos on eksynyt.

Tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat putoamiset esimerkiksi nojatuolista tai sängystä. Myös loukkaantumiset kaatuessa ja kiputilanteet ovat yleisiä.

”Keväällä tiukat eristäytymisohjeistukset koronaviruksen riskiryhmään kuuluville aiheuttivat ahdistuneisuutta.”