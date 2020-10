Majoittuminen erilaisissa Airbnb-kohteissa kokeilun aikana antoi Joonas Voltille uusia ideoita omaan vuokraustoimintaan sekä kirjaprojektiin.

Muutama vuosi sitten Joonatan Voltilla oli tavoite: ansaita ensimmäinen miljoona ennen 30-vuotissyntymäpäivää.

Syntymäpäivä tuli, mutta miljoonan euron sijaan Voltti huomasi olevansa lähellä burnoutia. Hänellä oli mieluisa työ ohjelmistoalan yrityksessä, jota oli ollut mukana perustamassa, mutta jokin puristi rintaa.

Työuupumuksen oireet pakottivat elämänmuutokseen syksyllä 2018. Voltti irtisanoutui päivätyöstä, laittoi Helsingin omistusasuntonsa vuokralle ja muutti vaimonsa kanssa Kirkkonummelle metsän keskelle vuokrataloon.

”Irtisanouduttuani päätin ottaa aikaa itselleni ja palautumiselle, ja käydä syvemmin läpi, mitä haluan seuraavaksi tehdä”, Joonatan Voltti, nyt 33, sanoo.

Kun vuokrasopimus päättyi, pariskunta pohti, mitä seuraavaksi.

”Totesimme, että meillä ei ole lapsia, päivätöitä tai kotia, mitkä sitoisivat meitä tiettyyn aikaan tai paikkaan, joten nyt voisi olla hyvä tilaisuus ottaa etäisyyttä perinteiseen arkeen ja kokeilla missä kaikkialla voisi majoittua ja millä tavoin”, Voltti sanoo.

Posti ohjattiin sukulaisten luo, mutta muita järjestelyjä tai suunnitelmia he eivät tehneet. Kun he kertoivat aikomuksistaan tutuille, ensimmäinen kysymys oli: missä ihmeessä te sitten asutte.

Ensimmäiseksi he hyppäsivät lentokoneeseen ja viettivät kuukauden Thaimaassa.

”Se ei eronnut normaalista lomamatkasta, mutta kun tulimme takaisin Suomeen, täällä olikin tutut ympäristöt, mutta ei vakituista kotia.”

Moni läheinen tarjosi yösijaa, mutta pääsääntöisesti pariskunta pyrki välttämään toisten nurkissa majoittumista.

”Poikkeuksena oli anoppi, jonka luona olimme lopuksi hieman pidemmän aikaa, mutta se oli ihan hauska kokemus kaikille.”

Kokeilun aikana he majoittuivat seitsemässä eri Airbnb-kohteessa, muun muassa uudessa tornitalossa sekä tehdasrakennuksen uniikissa loft-asunnossa.

Airbnb oli pariskunnalle ennestään tuttu niin majoittujan kuin majoittajan näkökulmasta. He aloittivat majoitustoiminnan viisi vuotta sitten, kun innostuivat hyvän ystävänsä kokemuksista.

He ovat vuokranneet vuokra-asuntoaan sen ollessa tyhjillään, kotinsa vierashuonetta ja muiden asuntoja. Heillä on kaksi sijoitusasuntoa, joita he vuokraavat sekä pitkäaikaisesti että tarvittaessa Airbnb:n kautta. Koronalla ei ole ollut heidän toimintaansa vaikutusta, sillä asunnoissa on tällä hetkellä pitkäaikaiset vuokralaiset.

”Mutta jos nyt miettisin uuden Airbnb-kohteen hankkimista, tutkisin erityisen tarkkaan, minkälaisella alueella asunto on. Korona on nimittäin hiukan muuttanut lyhytaikaisen vuokrauksen alueellista kysyntää.”

Irtisanouduttuaan päivätöistä Voltti kävi puhumassa yhdessä tilaisuudessa Airbnb-vuokrauksesta, jonka seurauksena hän alkoi valmentaa sekä kirjoittaa blogia Airbnb-vuokrauksesta, asumisesta ja elämästä yleensä. Hän myös sai idean kirjan kirjoittamisesta. Airbnb-aiheinen kirja ilmestyy lokakuussa.

Majoittuminen erilaisissa Airbnb-kohteissa kokeilun aikana antoi uusia ideoita ja oppeja niin omaa vuokraustoimintaa kuin kirjaprojektia varten.

”Yksi oivallus oli, että jos haluaa hoitaa sisäänkirjautumisen henkilökohtaisesti varsinkin näin korona-aikana, sen voi tehdä videopuhelun välityksellä.”

Joonatan Voltti on huomannut arvostavansa pysyvää kotia uudella tavalla.­

Asuminen ja asunnot kiinnostavat niin Volttia kuin tämän vaimoa, ja kokeilu mahdollisti tutustumisen erilaisiin ympäristöihin ilman pysyvää muuttoa. Kalliossa he majoittuivat useaan otteeseen.

”Olihan se tosi hauska nähdä legendaarinen Kallio, mutta en ehkä asuisi siellä.”

Myös Turusta, jossa he ovat asuneet yli 25 vuotta, löytyi uusia alueita, kuten tunnelmallinen puutaloalue keskustan läheisyydessä.

Kun kotimaa kyllästytti, Voltti ja tämän vaimo suuntasivat ulkomaille. Mallorcalla he asuivat kuukauden neljän tähden hotellissa. Majoitus sisälsi puolihoidon ja ratkaisu osoittautui jopa edulliseksi kun ruuista ei tarvinnut maksaa.

Kerran he myös päätyivät hetken mielijohteesta Tallinnan-risteilylle. 20 euroa oli halpa hinta yhdestä yöstä.

Joonatan Voltti majoittui yli 20 erilaisessa paikassa aina teltasta neljän tähden hotelliin.­

Yöpaikka saattoi vaihtua useaan otteeseen viikossa, ja neljän kuukauden jälkeen kokeilu kodittomuudesta alkoi käydä kuluttavaksi. Pariskunta alkoi kaivata jotakin pysyvämpää, mutta ei ollut vielä valmis pysyvään osoitteeseen. Niinpä he vuokrasivat pariksi kuukaudeksi mökin Turun saaristosta.

”Sen jälkeen mietimme, että olisi ihan fiksua asettua taas aloilleen.”

Voltti piti kodittoman kokeilun ajalta kirjaa budjetista. 172 päivän seikkailu maksoi keskimäärin 1 095 euroa kuukaudessa, osassa paikoista summa sisälsi myös ruokailun. Halvimmillaan majoittuminen oli ilmaista, esimerkiksi anopin luona tai teltassa ja kalleimmillaan 200 euroa yöltä, hulppeassa Airbnb-asunnossa, jossa pariskunta juhlisti Voltin vaimon 30-vuotissyntymäpäiviä.

”Vuokra-asumisemme juuri ennen kokeilua maksoi noin 1 100 euroa kuukaudessa eli se meni sen kanssa ihan sattumalta hyvin yhteen.”

Viime syksynä he hankkivat vuokra-asunnon ja ajattelivat, että olipa mukava asettua taas aloilleen.

”Kunnes nyt keväällä päädyimme tekemään saman ratkaisun uudelleen”, Voltti naurahtaa.

Vuokra-asunto irtisanottiin ja he lähtivät Thaimaahan tarkoituksena matkustella ja kokeilla jälleen erilaisissa paikoissa elämistä. Kokeilu kesti yhdeksän päivää, koska koronatilanne pakotti palaamaan Suomeen. Kotia ei ollut, joten he päätyivät majoittumaan puoleksi vuodeksi samalle saaristomökille, jossa olivat viettäneet viime kesän.

Kesän jälkeen pariskunta hankki vuokra-asunnon Turusta. Kokeilun myötä Voltti on huomannut arvostavansa pysyvää kotia uudella tavalla. Kokemus myös antoi tilaisuuden elää hieman eri tavalla mihin yhteiskunnassa on totuttu.

Monet kummeksuivat Voltin ja tämän vaimon valitsemaa elämäntapaa. Voltti haluaisi rohkaista jokaista sellaiseen elämään, joka itselle parhaalta tuntuu ja tarvittaessa kokeilemaan erilaisia tapoja elää ja asua.

”Jos haluaa elää vähän erityyppistä elämää, se on nykyään helpompaa.”