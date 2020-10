Helsingin Käpylässä asunto-osuuskunnassa asuvat Vesa Kaartinen, Susanna Palo ja Sini Vainio tinkivät mielummin neliöistä kuin yhteisöllisestä elämäntavasta.

Syksyinen kirkas aurinko saa Käpylän vanhat puutalot hehkumaan. Asunto-osuuskunta Käpylän asukkaat Vesa Kaartinen ja Susanna Palo ovat saapuneet iltapäiväkahville Sini Vainion rehevään puutarhaan.

Tapa sai alkunsa keväällä koronaeristyksen aikaan. Asukkaat sopivat kokoontumisesta yhteisessä Whatsapp -ryhmässä.

”Päätimme, että joka päivä kello 15 kukin saapuisi oman kahvikupin kanssa pihapöydän ääreen vaihtamaan kuulumisia. Jos joku tarvitsi apua, asia hoitui pihakahvien yhteydessä”, kertoo Vesa Kaartinen.

”Siinä tiivistyi osuuskunta-asumisen kaksi tärkeintä asiaa, yhteisöllisyys ja naapuriapu”, Sini Vainio lisää.

Idyllisellä Käpylän puutaloalueella on kolme isoa asunto-osuuskuntaa, joihin kuhunkin kuuluu kymmeniä taloja. Talojen väliin jää rehevät pihapiirit.­

Asunto-osuuskunta on vanha asumisen malli, mutta Suomessa vielä melko vähän käytetty. Kiinnostus mallia kohtaan on nyt lisääntynyt, kun asuminen on kallistunut. Asunto-osuuskuntia pidetään yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona omistusasumisen ja vuokra-asumisen rinnalle.

Asunto-osuuskunnan ideana on, että asuntoon pääsee käsiksi maksamalla pienen osan asunnon todellisista kustannuksista. Tämän lisäksi asunnosta maksetaan vuokraa. Asunto-osuuskunta perustuu asukkaiden yhteiseen omistukseen, hallintaan, vastuuseen ja yhteisölliseen asumiseen.

Asunto-osuuskunta Käpylä on perustettu vuonna 1920. Alun perin Käpylän alueelle oli tulossa maalta muuttaneille tehdastyöläisille punatiilisiä kasarmimaisia taloja, mutta nuori arkkitehti Akseli Toivonen oli tutustunut englantilaiseen puutarhakaupunkisuunnitteluun ja sai puhuttua Helsingin päättäjät kokeilemaan samaa Käpylän alueelle, joka tuolloin oli suopohjaista niittyä.

Alueelle perustettiin kolme erillisistä puutaloista koostuvaa asunto-osuuskuntaa. Osuuskunta Käpylä on näistä suurin. Sen talot, kaikkiaan 29 eri kokoista, on sijoitettu rinteeseen niin, että ne muodostavat ylä- keski- ja ala-korttelit. Alueelle perustettiin kolme erillisistä puutaloista koostuvaa asunto-osuuskuntaa. Puutalot, kaikkiaan 29 eri kokoista, on sijoitettu rinteeseen niin, että ne muodostavat ylä- keski- ja alakorttelit.

Vainion on sisustanut olohuoneensa vanhoilla kalustelöydöillä. Punainen nojatuoli on rakas, koska sen on aikoinaan verhoillut Vainion isä­

Sini Vainio löysi komean kattokruunun jätelavalta. Muovikassiin sullotun kruunun metalliosat olivat vääntyneet, mutta muuten kruunu oli kunnossa. Kruunu sopii hyvin vanhan talon tunnelmaan.­

Sini Vainio kirjoittaa asunto-osuuskunnan historiikkia ja on asunut osuuskunta Käpylässä kahdessa eri asunnossa jo vuodesta 1976 lähtien. Nykyinen vasta remontoitu 80 neliön huoneisto paritalon puolikkaassa keskikorttelissa, on osuuskunnan suurimpia.

”Eri talojen asukkailla on omat yhteisölliset touhunsa, mutta yhteisesti järjestetään muun muassa jokavuotiset kevät- ja syystalkoot, kurpitsan kasvatuskilpailut sekä tietenkin osuuskuntakokoukset. Joulua edeltävinä päivinä olemme jo viimeiset 10 vuotta kokoontuneet pihalle laulamaan yhdessä joululauluja. Ja aina voi liittyä seuraan, jos jollain pihalla on menossa synttärit tai muut juhlat, Vainio sanoo.

”Elokuuksi suunnitellut isot satavuotisjuhlat supistuivat pieniksi pihajuhliksi koronan vuoksi”, Vainio jatkaa.

Asunto-osuuskunnan vanha pöytäkirja.­

Asunto-osuuskunta Käpylän ensimmäiset asukkaat olivat ammatiltaan muun muassa seuraavat: värjäri, ompelija, kirvesmies, veturinkuljettaja, palvelijatar. Vuonna 1923 asukkaita oli 415 henkilöä, nyt heitä on 181.

Nykyasukkaista iso osa on eri alojen taiteilijoita ja luovan työn tekijöitä sekä viestinnän ja tietotekniikan parissa työskenteleviä. Lapsiperheitä on vähän yli puolet perheistä.

”Lapsiperheet muuttavat pois, kun lapset kasvavat, koska asunnot ovat pieniä. On myös muutamia paluumuuttajia, kun lapset ovat lentäneet pesästä. Vanhin asukas on yli 80-vuotias”, Vainio toteaa.

Susanna Palo ja Vesa Kaartinen naapuritalosta ovat tulleet päiväkahviseuraksi Sini Vainion puutarhaan. Samalla puidaan niin omaan elämään kuin osuuskuntaankin liittyviä asioita.­

Susanna Palo ja puolisonsa Vesa Kaartinen ovat muuttaneet osuuskunta Käpylään kerrostalosta Kalliosta. Pariskunta oli jo jonkin aikaa haaveillut omasta pihasta, mutta asuminen omakotitalossa ei heitä innostanut.

”Tässä yhdistyy molempien asumismuotojen hyvät puolet. Haaveilin, että pääsisin kävelemään paljain varpain aamukasteisella nurmikolla ja juomaan aamukahvia pihapöydän ääressä”, Susanna Palo lisää.

Vuodesta 2003 osuuskunnassa asunut pariskunta ei vaihtaisi asumismuotoa, vaikka oma 58 neliön asunto välillä pieneltä tuntuukin.

”Ennen tänne muuttoa kuljeskelimme näitä kujia ja katselimme, kuinka ihmiset grillailivat porukalla puutarhoissaan. Jotenkin tuli tunne, että katselee elokuvaa, jossa ihmiset vain näyttelevät. Kaikki vaikutti niin coolilta, että eletäänkö täällä jossain kuplassa? Nyt tuo ajatus on haihtunut, kun itse on osa tuota kaikkea”, Kaartinen lisää.

Pariskunta asuu niin sanotussa yläkorttelissa, yhdessä osuuskunnan suurimmista taloista. Kahdeksan asuntoa käsittävässä talossa on toiminut joskus lastenvaateliike, jonka omistajalla oli musta kani nimeltään Kalle. Yhä edelleen talo tunnetaan nimellä Kalle Kanin talo.

Käpylän alueella on kolmen asunto-osuuskunnan lisäksi kaupungin omistamia vuokra-asuntoja. Vuonna 1971 alueelle saatiin suojelupäätös, jolla puutaloalue on luokilteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Suojelupäätös tarkoittaa sitä, ettei taloissa saa tehdä mitään julkisivuun vaikuttavia muutoksia, kuten kattoikkunoita tai parvekkeita.

”Osuuskunnalta menee lähes puolet budjetista siihen, että pidämme huolta tästä museoalueesta. Kaupunki uhkaa vielä nostaa maanvuokraa lähitulevaisuudessa, mikä lisää entisestään kuluja”, Vainio sanoo.

Useita taloja käsittävän osuuskunnan hallinnointi vaatii osaamista ja asukkaiden omaa panostusta.

Huoneistokohtainen hoitovastike on suhteellisen korkea, koska suojelupäätös velvoittaa pitämään myös talojen ulkokuoren alkuperäisessä kunnossa. Monen asunnon sisätiloissa on sen sijaan otettu ullakko osaksi asuintilaa tai tehty kellari lämpimäksi varastotilaksi.

Jokaisen velvollisuus on hoitaa omaa piha-aluettaan sekä asuntoaan niin, ettei niistä aiheudu kuluja osuuskunnalle. Säännöissä kielletään omistamasta useampaa asuntoa samassa talossa, ettei alueesta ala muodostua omakotialuetta. Asukkailla on myyntitilanteessa kuitenkin etuosto-oikeus.

Osuuskunta Käpylän talot on rakennettu aikoinaan hirrestä. Maalauksen Vainio on tehnyt vanhojen maalaustekniikoiden kurssilla.­

Aiemmin asukkaat olivat osuuskunnan vuokralaisina, mutta vuonna 1990 hallintaoikeus muutettiin asuntokohtaiseksi. Asukas voi siis myydä oman asuntonsa vapailla markkinoilla. Ostaja maksaa asunnon markkinahinnan lisäksi neliöiden mukaan määräytyvän osuuskuntamaksun.

Osuuskunnan perusajatus edullisista asunnoista vesittyi tällä päätöksellä ja asuntojen hinnat alkoivat kohota.

”Vielä 1950-luvulla talojen välillä ei juuri ollut kanssakäymistä ja yhteispihat pysyivät vain lasten leikkipaikkoina. Viimeisen kymmenen vuoden sisällä osuuskunnan yhteishenki on parantunut huomattavasti, kun alueelle on muuttanut samanhenkisiä ihmisiä. Myös tietotekniikka on helpottanut ihmisten välistä viestintää. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen lisäävät asumisen turvallisuutta etenkin näinä epävarmoina aikoina”, Vainio summaa.