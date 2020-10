Uusia osuuskuntahankkeita on vireillä parikymmentä eri puolilla maata. Yksi näistä on ensi vuoden Lohjan asuntomessuille tuleva osuuskunta Hiidenkoti.

Asuntomessut haluaa osaltaan olla kehittämässä uusia asumisratkaisuja ja on mukana Hiidenkodissa perustajajäsenenä ja rakennusaikaisena rahoittajana yhdessä Lohjan kaupungin kanssa.

Osuuskunta Hiidenkoti koostuu kolmesta paritalosta eli kuudesta 75 neliön identtisestä huoneistosta.

”Kiinteistön rakentaminen, hoito ja hallinta vaatii monenlaista osaamista ja ennen kaikkea sitoutumista. Asunto-osuuskunnat eivät siis välttämättä sovellu kaikille”, sanoo Lohjan kaupungin projektipäällikkö Mirka Härkönen.

Lohjan kaupungin tekemillä perusteellisilla haastatteluilla halutiin varmistaa, että hakijat ovat tietoisia, mihin ryhtyvät, kun kyseessä on uudenlainen asumismuoto.

Asunto-osuuskuntien toimintamalleja on useita erilaisia. Ne eroavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen, perustuuko asunnon hallinta omistukseen vai vuokrasuhteeseen. Niitä kaikkia säännellään osuuskuntamuotoisiin yhteisöihin sovellettavalla yleislailla, mutta Suomessa ei ole erillistä asunto-osuuskuntalakia. Siksi yksittäisten osuuskuntien järjestyssäännöillä ja tehdyillä sopimuksilla on suuri merkitys.

Hiidenkodin asukkaat maksavat kustakin asunnosta 1 000 euron osuusmaksun sekä 6 000 euron liittymismaksun. Kuukausittainen hoitovastike eli vuokra tulee olemaan 1 350 euroa kuukaudessa. Osuuskuntaan valitut asukkaat ovat kaikki keski-ikäisiä tai vanhempia pariskuntia. Asukasillassa tulevat asukkaat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja päättämään muun muassa asuntojen pintamateriaaleista sekä pihasuunnitelmasta.

” ”Yhdessä toimiminen vähentää yksinäisyyttä ja tuo turvallisuutta asumiseen.”

Osuuskunnan jäsenet päättävät tulevaisuudessa myös käytännön asioista, kuten hoidetaanko pihatyöt yhdessä ja säästetään siten osuuskunnan rahoja johonkin muuhun yhdessä päätettävään tarkoitukseen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikilla on tasapuolisesti yksi ääni käytettävissään.

”Yhteisöllisyyden lisääminen on yksi osuuskunta-ajatuksen kantavia teemoja. Yhdessä toimiminen vähentää yksinäisyyttä ja tuo turvallisuutta asumiseen”, Mirka Härkönen kertoo

Riitta ja Hannu Rantanen ovat osuuskunta Hiidenkodin tulevat asukkaat. He ihastuivat talojen sijaintiin aivan Lohjanjärven rannalla, keskustan tuntumassa. Osuuskuntamuotoinen asuminen ei pariskunnalle ollut ennestään tuttu.

”Paikka on aivan ihana ja olemme käyneet jo usean kerran kävelemässä alueella. Uusi koti toimii sekä kaupunkikotina kuin kesämökkinä”, Riitta Rantanen toteaa.

Lohjalaispariskunnan nykyinen asunto on pienessä, 21 asukkaan kerrostalossa, jossa he ovat viihtyneet jo 14 vuotta.

”Siellä tunnetaan kaikki asukkaat ja naapurit huolehtivat vaikkapa kauppareissusta, jos ei itse sairauden takia pääse liikkeelle. Totesimme, että tätä tulevan asunnon yhteisöllisyyttä elämme jo nykyisessä kodissamme.”

Pariskunta odottaakin innolla yhteistä asukastapaamista, missä he pääsevät tutustumaan tuleviin naapureihin. Rantasen mukaan on hyvä, kun tulee monipuolisia asumisvaihtoehtoja. Aiemmin Espoon Tapiolassa asuneina he ovat seuranneet kauhistellen Helsingin keskustan asuntojen hinnannousua.

”Etenkään tässä iässä ei halua, että kaikki raha menee asumiseen. Mielummin laitamme rahan vaikka kalastusmatkalle Lappiin”, Rantanen toteaa.