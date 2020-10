Taloyhtiöllä pitää olla laillisesti pätevä peruste valvontakameroiden käyttöön.

Valvontakamerat ovat aiheuttaneet hämmennystä kerrostaloyhtiössä pääkaupunkiseudulla.

Taloyhtiön osakas kertoo HS:lle, että kameravalvonnan tarkoituksena on selvittää esimerkiksi tilanteita, jotka ovat järjestyssääntöjen vastaisia.

Järjestyssäännöt sisältävät määräyksiä muun muassa pysäköinnistä ja roskakatoksen käytöstä.

Osakkaan mukaan järjestyssäännöt antavat taloyhtiön hallituksen jäsenelle tai hallituksen valtuuttamalla henkilölle oikeuden yhdessä toisen vastaavan valtuuden saaneen kanssa katsoa tallenteita.

Saako taloyhtiö valvoa järjestyssääntöjen noudattamista tällä tavalla? Onko oikein, että kahdella hallituksen määrittelemällä henkilöllä on oikeus katsella tallenteita?

Asia ei ole aivan yksinkertainen, eivätkä HS:n haastattelemat asiantuntijat ole täysin yksimielisiä siitä, miten asiassa tulisi toimia.

”Tulkintamahdollisuuksia on monia, ja näissä on tehtävä tapauskohtaista harkintaa. Ei voi antaa mitään yleistä ohjetta, että aina toimitaan näin”, sanoo julkisoikeuden professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta.

Tietosuoja-asioihin perehtyneen Lindroos-Hovinheimon mukaan huolena kameravalvonnassa on yksityisyyden ja kotirauhan suojan kunnioittaminen. Paljon riippuu siitä, missä kamerat ovat, mitä ne kuvaavat ja miten tietosuojakysymykset on huomioitu.

” ”Jos taloyhtiössä on tehty paljon vahingontekoja, alkaa olla peruste, miksi kuvataan.”

Tallennettu kuva on henkilötieto, jota säätelee tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki. Kun henkilö on tunnistettavissa tallenteesta, kyse on aina henkilötiedosta.

Taloyhtiön tulee laatia henkilötietojen käsittelystä kirjallinen kuvaus, josta ilmenee muun muassa käsittelyn tarkoitus.

”Jotta rekisterinpitäjä eli taloyhtiö saa kuvata ja käsitellä materiaalia, sillä pitää olla tietosuoja-asetuksen määrittelemä hyvä syy, laillinen peruste. Tuhannen taalan kysymys on, mikä se on”, Lindroos-Hovinheimo sanoo.

”Jos taloyhtiössä on tehty paljon vahingontekoja ja käyty varkaissa, katsoisin, että se alkaa olla peruste, miksi kuvataan. Ihan huvikseen ei saa kuvata eikä katsella kuvia.”

Samaa mieltä on kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm. Hänen mukaansa taloyhtiöt hankkivat kameravalvonnan usein esimerkiksi vintti- tai kellarimurtojen selvittämistä varten.

” ”Hallituksen toimivaltaan ei kuulu rikosten selvittäminen.”

HS:n haastattelemat asiantuntijat ovat siis yhtä mieltä siitä, että henkilötietoja saa kerätä, käsitellä ja käyttää vain etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen. Eri mieltä he ovat siitä, kuka tallenteita saa käsitellä.

”Kun kameravalvonnan tarkoituksena on yleensä ilkivallan tai rikosten selvittäminen, tiedot tarvitsee poliisi, ei hallitus. Hallituksen toimivaltaan ei kuulu rikosten selvittäminen, vaan siitä huolehtivat viranomaiset”, Furuhjelm sanoo.

Jos valvontamateriaalista on tarpeen tehdä jonkinlainen esiselvitys, hänestä olisi järkevää, että sen tekisi jokin ulkopuolinen taho. Se voi olla esimerkiksi poliisi tai vartiointiliike.

”Pian ollaan harmaalla vyöhykkeellä, jossa hallitus kyttää, mitä naapurit tekevät. Käytännössä siis valvotaan, miten ihmiset käyttäytyvät: kuka vie roskat mihinkin astiaan ja kuinka usein.”

Lindroos-Hovinheimo suhtautuu asiaan maltillisemmin.

"En olisi niin jyrkkä, että vain poliisi tai vartiointiliike saa katsoa kuvaa. Joissakin tapauksissa taloyhtiön hallitus voi hyvinkin olla oikeutettu käsittelemään tallenteita, edellyttäen että lainsäädännön asettamat ehdot täyttyvät”, hän sanoo.

” ”Mahdollisimman harvan tulisi katsoa ja käsitellä kuvaa.”

Hänen mukaansa henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien määrä pitää kuitenkin rajata pieneksi.

”Mahdollisimman harvan tulisi katsoa ja käsitellä kuvaa, ja mahdollisimman nopeasti pitäisi tuhota materiaali, jota ei tarvita.”

Hän muistuttaa, että kuvatulla henkilöllä on myös oikeus saada kuva itselleen ja oikeus pyytää kuvan poistamista.

Jos taloyhtiö haluaa asentaa kameravalvonnan kotirauhan suojaamalle alueelle, sen tulee Poliisihallituksen mukaan saada suostumus etukäteen kaikilta osakkailta ja vuokralaisilta.

Muuten taloyhtiö voi syyllistyä salakatseluun.

Rikoslain mukaan kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asuntojen lisäksi esimerkiksi asuintalojen rappukäytävät, yksityiskäytössä olevat pihat ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset.

”Katsoisin, että myös pesutupa on yksityisyyden suojan piirissä, mahdollisesti myös roskakatos”, Lindroos-Hovinheimo sanoo.

Sen sijaan Poliisihallituksen näkemyksen mukaan kotirauhan suojaamiin alueisiin eivät kuulu esimerkiksi pesutupa, roskakatos, parkkipaikka eivätkä vintti- tai kellaritilat.

” Kameravalvonnasta pitää olla näkyvä ilmoitus.

Jos kameravalvonta kohdistuu tällaiselle yhteiselle alueelle, valvontaan riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös, Poliisihallituksesta kerrotaan HS:lle.

Lisäksi kameravalvonnasta pitää olla näkyvä ilmoitus esimerkiksi kyltein tai tarroin tiloissa, joita valvotaan.

Furuhjelm pitää ongelmallisena sitä, että taloyhtiön järjestyssääntöihin ylipäätään otetaan määräyksiä yksittäisten asukkaiden henkilötietojen keräämisestä ja niiden käytöstä.

”Järjestyssäännöt voivat olla hallituksen tai yhtiökokouksen hyväksymiä. Harvemmin kaikki osakkaat ovat mukana päättämässä järjestyssääntöjen sisällöstä”, hän perustelee.

”Osakkaat voivat toki suostua siihen, että hallitus näitä tietoja käsittelee.”

