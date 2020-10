Parvekelasituksilla on yllättäviä hyötyjä, joista kaikki eivät tiedä – valtaosa suomalaisista parvekkeista on jo lasitettu

Parvekelasitukset säästävät energiaa ja pienentävät korjauskustannuksia.

Parvekelasituksia pohditaan nyt monissa taloyhtiöissä, sillä Suomessa on käynnissä parvekkeiden korjausbuumi. Julkisivuyhdistyksen selvityksen mukaan eniten korjattavaa on 1960–1980-luvun kerrostaloissa.

Lasittamattomat parvekkeet alkavat jo olla melko harvinaisia: Suomessa kerrostalojen parvekkeista noin 75 prosenttia on lasitettu.

”Ensimmäiset parvekelasitukset asennettiin 1980-luvun puolivälissä, ja ne lähtivät yleistymään voimakkaasti 1990-luvulla”, kertoo tekniikan tohtori Kimmo Hilliaho.

Hilliaho on tutkinut parvekelasituksia ja toimittanut niistä Rakennusinsinöörien liiton julkaiseman kirjan. Leipätyönään hän hoitaa henkilöstöasioita Lumonissa, joka on erikoistunut muun muassa parveke- ja terassilasituksiin.

Hilliahon mukaan parvekelasitukset saivat alkunsa, kun yksittäiset kuluttajat kyselivät, eikö parvekkeille saisi mitään suojaa. Sittemmin lasituksia alkoivat tilata kokonaiset taloyhtiöt.

Viime vuosina kysyntä on vain kasvanut, ja valtaosaan uudiskohteista parvekelasitukset asennetaan rakennusaikana valmiiksi.

Mitä etuja parvekelasituksista on?

Parvekelasitukset tuovat monenlaista hyötyä yksittäisille osakkaille ja koko taloyhtiölle.

Moni haluaa lasitukset, jotta saisi lisää tilaa. Lasitusten avulla parvekkeesta saa lisähuoneen lämpimille kuukausille ja kylminä kuukausina parvekkeen käyttö pitenee.

Asumismukavuuden parantaminen oli päällimmäinen syy, minkä vuoksi parvekelasituksia alettiin alun alkaen tehdä. Yllätyksenä tulivat lasitusten muut myönteiset vaikutukset, joista kaikki eivät vieläkään tiedä.

Paitsi että lasitukset suojaavat parvekerakenteita ja parantavat ääneneristävyyttä kaupunkialueella, ne myös pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä.

” ”Parvekelasitukset pienensivät vedon tunnetta asunnossa.”

Hilliahon mukaan parvekkeen lämpötila on keskimäärin noin viisi astetta ulkoilmaa lämpimämpää. Lasitusten myötä parvekkeen ulkoseinä­rakenteiden lämpöhäviöt pienenevät, mikä säästää lämmitysenergian kulutusta.

”Omassa väitöstutkimuksessani huomasin, että parvekelasitukset pienensivät vedon tunnetta asunnossa ja asukkaat reagoivat siihen laskemalla huoneiston lämpötilaa”, Hilliaho kertoo.

Hänen mukaansa yksittäinen lasitettu parveke säästää energiaa vähintään 200 kilowattituntia vuodessa. Se vastaa suurin piirtein jääkaapin tai mikroaaltouunin vuodessa kuluttamaa energiaa.

Miten parvekelasitukset saa kerrostaloon?

Parvekelasitukset on mahdollista hankkia joko taloyhtiön hankkeena tai yksittäisen osakkaan omana muutostyönä.

Jos taloyhtiö asennuttaa parvekelasitukset kaikkiin parvekkeisiin, päätös pitää tehdä yhtiökokouksessa. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius sanoo, että kokouksessa riittää normaali enemmistöpäätös.

Yhtiökokous päättää myös hankkeen budjetin ja valtuuttaa hallituksen viemään hanketta eteenpäin.

” ”Hallituksen kannattaa selvittää yhtiökokouksen kanta.”

Jos taas yksittäinen osakas haluaa parvekelasitukset omalle parvekkeelleen, hänen pitää pyytää lupa taloyhtiöltä tekemällä muutostyöilmoitus. Tällöin yleensä riittää, että osakas saa luvan hallitukselta.

”Kun kyse on ensimmäisestä parvekelasituksesta taloyhtiössä, näkisin, että hallituksen kannattaa selvittää yhtiökokouksen kanta eli tehdä asiasta periaatepäätös”, Lithenius sanoo.

Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi lupa on annettava vastaisuudessa kaikille, jotka haluavat parvekelasitukset.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä rakennusvalvonta­viranomaiselta tulee selvittää mahdollinen luvan tarve lasituksille.

Mistä tietää, mitä valita?

Tutkijatohtori Toni Pakkala Tampereen yliopistosta suosittelee vaihtoehtoja vertaillessa selvittämään muun muassa parvekelasitusten käyttöiän, huollon tarpeen, käytön helppouden ja mahdollisuuden sälekaihtimien asennukseen.

Parvekelasitusten toimittajilta on hyvä pyytää myös referenssikohteita, kysyä aiempien asiakkaiden kokemuksia ja tiedustella lasitusten akustiikkaan, ilmanvaihtoon ja lämpötilan hallintaan liittyviä vaikutuksia.

Pakkala arvioi, että suurimmat erot lasituksissa liittyvät teknisiin mekanismeihin ja kestävyyteen. Hänen mukaansa parvekelasitukset kestävät käytössä kuitenkin useita kymmeniä vuosia.

”Valmistajat lupaavat 30 vuoden käyttöikää, mahdollisesti pidempääkin, mutta pitkän ajan kokemuksia ei vielä kovin paljon ole”, Pakkala sanoo.

Jotta parvekelasitukset kestäisivät useita vuosikymmeniä, niitä on huollettava säännöllisesti noin viiden vuoden välein.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajana toimivan tekniikan tohtorin Jussi Mattilan mukaan lasitukset pidentävät betoniparvekkeen käyttöikää helposti 5–10 vuotta.

Kun lasitukset estävät lumen ja vesisateen suoran pääsyn parvekkeelle ja lasitetun parvekkeen lämpötila on ulkoilmaa lämpimämpi, parveke pysyy kuivempana kuin ilman lasituksia ja parvekerakenteiden jäätymis- ja sulamisrasitus vähenee.

Pakkalan mukaan lasituksilla saadaan lisää käyttöikää varsinkin, jos parvekkeen sadevesi­järjestelmät ja laatan kallistukset ovat heikot.

”Usein näkee pinnoitevaurioita lasittamattoman parvekkeen alapuolisen asunnon parvekekatossa, sillä laatta on päässyt kastumaan yläpuolelta.”

Kuka parvekelasitukset maksaa?

Parvekelasitukset ovat tavanomainen perusparannus­hanke.

Lähtökohta on, että kaikki osakkaat osallistuvat lasitusten hankinta- ja asennus­kustannuksiin, jos taloyhtiö lasittaa parvekkeet – siitä huolimatta, että omassa huoneistossa ei ole parveketta.

Kulut jakautuvat osakkaiden kesken normaalin vastikeperusteen mukaisesti, esimerkiksi pinta-alan perusteella.

”On katsottu, ettei se loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta”, Lithenius sanoo.

Tämä perustuu korkeimman oikeuden ratkaisuun, jonka mukaan lasitukset alentavat parvekkeiden kunnossapidon kustannuksia. Siitä hyötyvät myös parvekkeettomien huoneistojen osakkaat.

Kun lasitukset suojaavat parvekerakenteita säävaikutuksilta, remontoinnin tarve vähenee ja lämmitysenergian kulutus pienenee, mikä tuo rahallista säästöä muillekin kuin parvekkeellisten asuntojen omistajille.

Halutessaan yhtiökokous voi päättää, että kulut jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken.

Tasajakoa on mahdollista hyödyntää silloin, kun kaikissa huoneistoissa on parveke ja ne ovat samankokoisia. Tasajaon tulee saada osakkailta vähintään kahden kolmasosan kannatus.

Kuka vastaa parvekelasitusten kunnossapidosta?

Kunnossapitovastuu jakautuu asunto-osake­yhtiölain mukaan, ellei yhtiöjärjestys määrää muuta.

Osakas vastaa parvekelasitusten kunnossapidosta ja kuluista silloin, kun hän on hankkinut ne itse. Jos parvekelasitukset on asennettu taloyhtiön hankkeena, kunnossapitovastuu on lähtökohtaisesti taloyhtiöllä ja laskun maksavat kaikki osakkaat.

Kun taloyhtiö hankkii parvekelasitukset, se yleensä ottaa kunnossapito­vastuulleen myös parvekelasitukset, jotka osakas on itse aiemmin lasittanut omana muutos­työnään.

”Tällöin osakkaan omat parvekelasitukset rinnastuvat taloyhtiön uuteen perustasoon ja on luonnollista, että yhtiöllä on kunnossapito­vastuu kaikista parvekelasituksista”, Lithenius sanoo.