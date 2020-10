Teemu Kunto omistaa vain 500 tavaraa, mutta muodikkaassa minimalismissa on hänelle kyse muustakin kuin määrästä – ”Halusin pois kierteestä, jossa tein myyntityötä euronkiilto silmissä”

Minimalismista kirjan kirjoittanut Teemu Kunto kumoaa myyttejä, joita tavarankarsimistrendiin liittyy.

Teemu Kunto pitää edelleen kalliista tavaroista, mutta hankkii niitä harkiten. Vinyylisoitin on yksi hänen rakkaimmista esineistään.­

Neljä vuotta sitten Teemu Kunto eli palkkapäivästä toiseen odottaen mitä uutta kivaa seuraavaksi voisi ostaa.

Hän oli törmännyt minimalismiin vuosia aiemmin ja ajatus karsitusta kodista ruuhkavuosien keskellä kiehtoi. Tavara ei kuitenkaan vähentynyt, se vain kasvoi.

Keväällä 2017 Kunto muutti Seinäjoelle lähemmäs lapsiaan. Töistä oli kuukauden tauko ja yhtäkkiä aika elämänmuutokselle oli oikea.

” ”Halusin pois kierteestä.”

”Halusin pois kierteestä, jossa tein myyntityötä euronkiilto silmissä tavoitteena jatkuvasti tienata paremmin ja ostaa uusia vempaimia”, hän sanoo.

Kunto muutti yksiöön ja karsi kaiken turhan omaisuuden pois. Hän saksi luottokortit poikki ja aloitti kirjoittaa minimalismista blogia.

Siitä asti Kunto on kutsunut itseään minimalistiksi. Nyt häneltä on ilmestymässä aiheesta kirja.

Mitä minimalismi oikeastaan on? Useimmiten se yhdistetään omaisuuden karsimiseen. Siitä Kuntokin aloitti. Pohjimmiltaan kyse on muusta. Minimalismiin liittyy monia väittämiä, jotka Kunto seuraavaksi kumoaa.

Myytti 1: Minimalismissa on kyse tavaroiden määrästä

”Useimmiten minimalismi määritellään niin, että se on luopumista kaikesta turhasta ja keskittymistä siihen mikä itselle on kaikista tärkeintä ja olennaisinta. Japanilainen minimalisti Fumio Sasaki määrittelee omaisuuden absoluuttiseen minimiin, että on vain sen verran, että selviää. Omasta näkökulmastani se on liian askeettista. Olen ennemminkin hedonisti ja tykkään, että elämässäni olevat asiat ja esineet ovat kauniita sekä toimivia.

Minimalismin ympärillä näkee usein tavarahaasteita ja niihin on helppo tarttua. Kun olin ollut puolisen vuotta minimalisti, laskin kaikki tavarani ja siitä asti olen pitänyt niistä kirjaa. Tällä hetkellä minulla on 500 esinettä tai asiaa. Tiedän, että pärjäisin puolet vähemmällä, mutta tässä elämäntilanteessa se on sopiva määrä.

” Kaikista olennaisin oppi on kuitenkin se, että voin olla tyytyväinen siihen mitä on.

Välillä törmää kysymykseen, että mitä sitten, kun koko koti on karsittu. Kun turha häly on riisuttu elämästä pois, joutuu miettimään, mikä oman elämän funktio on ja mihin aikansa haluaa käyttää. Osa pakenee kysymystä oravanpyörään, mutta yhtä lailla sitä voi paeta konmarittamiseen (japanilaisen Marie Kondon kehittämä elämänhallintafilosofia). Kun jatkuvasti karsii tavaraa ja miettii, mistä voisi luopua seuraavaksi, saattaa unohtua, miksi sitä tekee.

Minulle jatkuvan kuluttamisen tilalle on tullut ennen kaikkea aikaa ihmisten kanssa. Siitä lähtien kun ryhdyin minimalistiksi, olen ehtinyt lukea 50 kirjaa vuodessa. Kaikista olennaisin oppi on kuitenkin se, että voin olla tyytyväinen siihen mitä on.”

Myytti 2: Minimalismi on sama asia kuin konmaritus

”Tavallaan kummassakin on kyse samasta: karsitaan elämästä turhat rönsyt ja keskitytään siihen, mikä on tärkeää. Konmari on enemmänkin tavaran karsimista. Ei niinkään mietitä sitä, mistä ollaan valmiita luopumaan vaan mikä ehdottomasti halutaan pitää ja mikä tuottaa iloa.

Ihmiset, jotka alkavat konmarittaa kaappejaan, saattavat myös ostaa erilaisia säilytyslaatikoita, joilla omaisuus pidetään järjestyksessä. Konmari ei välttämättä johda tavaran kokonaismäärän vähentymiseen.”

Teemu Kunnon koti on mustavalkoinen, mutta minimalistinen koti voi hyvin olla myös värikäs.­

Myytti 3: Minimalistinen koti on tyhjä ja mustavalkoinen

”Taide ja minimalistinen arkkitehtuuri ovat varmaan osaltaan vaikuttaneet mielikuvaan minimalismista sisustussuuntauksena. Oma kotini edustaa tätä perinteistä käsitystä: on valkoista, mustaa ja vähän puuta. Mutta se ei missään nimessä ole ainut tapa, eikä minimalismi vaadi, että estetiikan taju olisi mahdollisimman mustavalkoinen.

Olen käynyt minimalistisissa ja viehättävissä kodeissa, joissa huonekalut ovat vanhoja ja värikkäitä ja verhot kirjavia, mutta joissa on vain olennaiset tavarat.”

Teemu Kunto sanoo, että minimalismissa ei ole kyse vain asumisen neliöistä.­

Myytti 4: Minimalisti asuu mahdollisimman pienissä neliöissä

”Monien mielikuva minimalismista on pieni asunto, jossa on patja ja yksi kahvikuppi. Toinen yleinen mielikuva minimalisteista on ympäri maailmaa vaeltava nomadi, jonka omaisuus mahtuu reppuun.

Se sama mielikuva väijyi itselläkin takaraivossa, kun muutin yksiöstä kaksioon. Ajattelin, olenko vielä minimalisti, jos muutan isompaan. Vaikka ensimmäiset minimalistit, joista olin lukenut, ovat amerikkalaiset Leo Babauta ja Joshua Becker. Molemmilla on monilapsinen perhe ja iso talo.

Kolme lastani ovat luonani joka toinen viikonloppu ja he tarvitsevat tilaa. Loppujen lopuksi minimalismissa kyse ei ole asumisneliöistä vaan siitä, että minulle tärkeät ihmiset mahtuvat kanssani saman katon alle.”

Myytti 5: Minimalisti ei osta mitään uutta

”Minimalisti voi ostaa uutta, mutta ostopäätökset saatetaan tehdä tiedostavammin. Ei riitä, että karsii elämästään kaikki turhat tavarat, jos koko ajan ostaa uutta. Sellaisiakin minimalisteja on, joilla on vähän tavaraa, mutta kaikki vaihtuu koko ajan uuteen ja kalliimpaan. En tiedä, voiko sitä kutsua minimalismiksi, vaikka se määrällisesti ehkä sitä onkin.

” Halusin päästä irti ajatuksesta, mistä tavarasta haaveilen seuraavaksi.

Itse halusin kyseenalaistaa kulutustottumuksiani ja siinä auttoi ”älä osta mitään” -vuosi, jonka aikana ostin vain välttämätöntä. Halusin päästä irti ajatuksesta, mistä tavarasta haaveilen seuraavaksi. Mieluummin haaveilen jostakin muusta.

Aiemmin minulla oli vinyylilevysoitin, josta luovuin, koska se oli jäänyt vähälle käytölle. Kun korona keväällä iski, ostin uuden. Soittimella on saanut eläväisempiä musiikkielämyksiä kotioloissa nyt kun livekeikoille ei ole päässyt.

Voi olla aiheellista kysyä, tarvitseeko minimalisti vinyylisoitinta, mutta minulle se on tärkeä ja olennainen. Kun sain Minimalismi-kirjastani ennakon, halusin sijoittaa sen johonkin pysyvään. Nyt vinyylisoitin tulee aina muistuttamaan kirjastani.”