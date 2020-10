Latauspisteitä pitää asentaa jatkossa laajojen, pysäköinti­alueelle ulottuvien remonttien yhteydessä

Monissa taloyhtiöissä pohditaan nyt ja tulevaisuudessa sähköautojen latausmahdollisuuksia.

Eduskunnan syksyllä hyväksymän uuden lain mukaan taloyhtiöt joutuvat asentamaan latausvalmiuden ensi keväästä alkaen, kun yhtiöt toteuttavat laajoja remontteja, jotka ulottuvat pysäköintialueelle.

Tämä koskee taloyhtiöitä, joissa on vähintään viisi autopaikkaa.

Aihe on ajankohtainen myös siksi, että täyssähköautojen ja erityisesti ladattavien hybridien suosio kasvaa vauhdilla.

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin mukaan uusien täyssähköautojen määrät kasvoivat tammi–kesäkuussa 51 prosentti ja ladattavien hybridien määrät peräti 143 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tavoitteena on, että Suomessa on vähintään 250 000 sähköautoa vuonna 2030. Nyt niitä on Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan yli 40 300.

HS kokoaa vastaukset keskeisiin kysymyksiin sähköautojen latauspisteistä taloyhtiöissä. Kysymyksiin vastaavat asiantuntija Taneli Varis valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta ja ylitarkastaja Kari Lappalainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta Arasta.

Lähteinä on käytetty lisäksi Kiinteistöliiton, Motivan ja sähköteknisen alan standardointijärjestön Seskon oppaita latauspisteistä.

1. Millaista päätöksentekoa latauspisteet edellyttävät taloyhtiössä?

Yhtiökokouksen enemmistöpäätös riittää, kun autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja kaikkiin tai vain osaan niistä rakennetaan latauspiste.

Vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöpäätös on tarpeen, jos osa osakkaista haluaa itse hankkia latauspisteen.

Taloyhtiön lupa on saatava, mikäli yksittäinen osakas haluaa asennuttaa latauspisteen autopaikalleen.

Kiinteistöliitto suosittelee, että ensimmäisen luvan antamisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöllä. Tämän jälkeen hallitus voi antaa luvat.

2. Paljonko latauspisteiden hankintaan saa tukea?

Aran myöntämän avustuksen määrä on tänä vuonna 45 prosenttia toteutuneista kustannuksista ja enintään 90 000 euroa.

Avustuksen voi saada 55 prosentin suuruisena, jos vähintään puolella paikoista pystyy lataamaan 11 kilowatin tai sitä suuremmalla teholla.

Ensi vuonna avustusprosentit todennäköisesti laskevat 35:een ja 50:een.

3. Mitä ehtoja avustuksen saamiselle on?

Taloyhtiön pitää rakentaa latausvalmius vähintään viidelle paikalle, ja avustettavassa hankkeessa latauslaitteiden vaatima sähkön syöttö riittävällä kapasiteetilla täytyy olla rakennettuna.

Avustushakemus pitää jättää ennen latausinfran rakentamista. Hakemusten käsittely on paraikaa ruuhkautunut suuren suosion vuoksi. Käsittelyaika on pari kuukautta.

4. Millaisia vaihtoehtoja lataamiseen on?

Vaihtoehtoja ovat hidas-, perus- ja pikalataus. Hidaslatauksessa sähköautoa ladataan kotitalouspistorasiasta tai lämmitystolpasta auton mukana toimitettavalla johdolla.

Peruslatauksessa käytetään tyypin 2 kaapelia, ja sen teho on suurimmillaan 22 kilowattia. Pikalatauksessa sähköautoon syötetään sähköä tasavirralla ja latausteho on yli 22 kilowattia.

5. Mistä tietää, mitä valita?

Vaihtoehtoja mietittäessä kannattaa muistaa, että harva tarvitsee kotona kovin suurta lataustehoa.

”Yliampuvia ratkaisuja ei kannata kustannusten vuoksi tehdä. Liikenteen sähköistymisen kannalta oleellista on, että turvallisia latauspisteitä saataisiin kaikkien tarvitsevien saataville”, Varis sanoo.

Hänestä pikalataus ei ole taloyhtiöille relevantti vaihtoehto.

”Asuinkiinteistöissä käytetään normaalisti pienempää lataustehoa, sillä autot ovat tyypillisesti pitkään paikallaan.”

Yleisesti suositellaan peruslatausta, joka on suunniteltu nimenomaan sähköautojen lataamiseen. Myös hidaslataukseen soveltuvat latauspisteet ovat käyttökelpoisia, jos taloyhtiössä ei ole kiinnostusta kalliisiin investointeihin.

Kotitalouspistorasiasta sähköautoa saa ladata, jos auton ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu kahdeksaan ampeeriin.

Haittana saattavat olla rajoitukset ladattavien autojen määrässä. Vakuutusyhtiöt voivat lisäksi asettaa vaatimuksia kotitalouspistorasian käytölle.

Jos kotitalouspistorasiaa käyttää tilapäisesti, pitää varmistaa, että pistorasia ja kaapelointi ovat kunnossa. Riskinä on pahimmillaan tulipalo.

6. Millaisia ovat latauspisteiden hankintakustannukset?

Variksen mukaan taloyhtiöiden peruslatauspisteiden hinnat vaihtelevat noin tuhannesta eurosta joihinkin tuhansiin euroihin. Päälle tulevat asennuskustannukset, jotka ovat arviolta vajaa puolet laitteen arvosta.

”Huomattavasti edullisemmin voi selvitä vahvistettuun sukopistorasiaan perustuvilla hidaslatausratkaisuilla”, Varis sanoo.

Aran myöntämien avustuspäätösten perusteella latausvalmiuden keskimääräinen hinta autopaikkaa kohden on noin 1 250 euroa.

Keskimääräinen avustus latauspistettä kohden on viitisensataa euroa, jolloin keskimääräinen kustannus taloyhtiölle on 750 euroa per autopaikka.

Sähköverkon kunnon ja sähköjärjestelmän kapasiteetin kartoitus maksaa Kiinteistöliiton mukaan noin 500 euroa.

Järjestelmän hinta voi nousta merkittävästi, jos taloyhtiön sähköjärjestelmää joudutaan päivittämään tai liittymäkokoa kasvattamaan.

7. Milloin pitää tehdä muutoksia sähköjärjestelmään?

Tämä selviää asiantuntevan sähkösuunnittelijan tekemällä kartoituksella.

Muutama latauspiste on yleensä mahdollista rakentaa ilman sähköjärjestelmän muutoksia, jos lataustehossa ei ahnehdita.

Sähköjärjestelmän päivitystarpeita voidaan myös ehkäistä latauslaitteilla, jotka kykenevät dynaamiseen kuormanhallintaan.

”Tällöin käytettävissä oleva latausteho säätyy sen mukaan, paljonko samaan aikaan on ladattavia autoja järjestelmässä”, Varis sanoo.

Vanhoissa taloyhtiöissä on mahdollista hankkia uusi sähköliittymä pysäköintialueelle, jolloin ei tarvitse saneerata koko sähköverkkoa.

8. Kuka maksaa latauspaikkojen rakentamis- ja huoltokustannukset?

Tähän vaikuttaa se, onko hanke taloyhtiön vai osakkaiden ja ovatko autopaikat yhtiön vai osakkaiden hallinnassa. Erilaisia vaihtoehtoja on kahdeksan.

Jos autopaikat ovat esimerkiksi taloyhtiön hallinnassa ja yhtiö hankkii latauspisteet, rakentamis- ja huoltokustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden kesken normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Osakkaiden hankkeessa hankintakustannukset puolestaan maksavat vain ne, jotka haluavat hankkia latauspisteen autopaikalleen. Yhtiöjärjestyksessä on erikseen sovittava, että he maksavat myös korjauksen ja ylläpidon.

Latauspisteiden hallinnointi on mahdollista ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, jolloin taloyhtiön ei tarvitse huolehtia latauspisteiden rakentamisesta eikä ylläpidosta. Silloin yhtiö vuokraa latauslaitteita.

9. Miten maksu määräytyy latauspisteen käyttäjälle?

Lataussähkön maksaa aina käyttäjä, ja sähkö on suositeltavaa veloittaa mitatun kulutuksen mukaan.

Ladatun sähkön maksaminen voi perustua taloyhtiön ja osakkaan väliseen autopaikan vuokrasopimukseen tai yhtiöjärjestyksen latausvastikkeeseen.

Vaihtoehtoisesti palveluntarjoaja laskuttaa lataussähkön osakkaalta.

”Moni latauspistetoimittaja tarjoaa tähän palvelumallia, jolla homma hoituu taloyhtiön kannalta vaivattomasti”, Varis sanoo.

10. Paljonko sähköauton lataaminen maksaa?

Motivan laskujen mukaan täyssähköauton tai ladattavan hybridin lataaminen maksaa noin 260 euroa vuodessa, jos autolla ajetan 10 000 kilometriä vuodessa.

30 000 kilometriä vuodessa ajavalle latauskustannuksia kertyy 790 euroa vuodessa.

Latauskuluja saa vähennettyä, jos autoa lataa myös muualla, esimerkiksi työpaikalla tai ostoskeskuksessa.