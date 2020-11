Jatkossa kuntotarkastuksia saisivat tehdä vain pätevyyden hankkineet.

Unelma omakoti- tai pientalosta voi romuttua, jos asunnosta paljastuu kaupanteon jälkeen vakavia vaurioita. Osa ihmisistä pyrkii ehkäisemään ikäviä yllätyksiä teettämällä kuntotarkastuksen ennen kaupantekoa.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa kaupan osapuolille muun muassa rakennuksen kunnosta, korjaustarpeista ja erilaisista riskeistä.

Mutta aina edes kuntotarkastus ei säästä pettymyksiltä. Piilevien virheiden lisäksi syynä voi olla huolimattomasti tehty kuntotarkastus, sillä tekijöiden joukko on kirjava.

Mistä siis tietää, että kuntotarkastaja on pätevä ja mitä kuntotarkastuksesta tehtävän raportin pitää sisältää? HS kysyi tätä kuntotarkastuksen ja asuntokaupan asiantuntijoilta.

Tällä hetkellä periaatteessa kuka tahansa voi sanoa olevansa kuntotarkastaja ja vieläpä pätevä sellainen, koska mikään laki tai asetus ei sitä määritä.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Annukka Mickelsson kehottaa valitsemaan kuntotarkastajan, joka pystyy osoittamaan pätevyytensä konkreettisesti. Hänestä sellainen on hyvämaineinen ja sertifioitu ammattilainen.

Päteväksi kuntotarkastajaksi katsotaan henkilö, joka kuuluu esimerkiksi rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan pätevyysrekisteriin. Hän saa käyttää nimitystä asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK).

Henkilöpätevyyksiä myöntävän Fisen rekisterissä asuntokaupan kuntotarkastajia on noin 70. Määrää voi pitää melko pienenä.

Pätevyys kuitenkin takaa, että tekijällä on vähintään rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus rakentamisen alalta.

Lisäksi pätevöityneen ammattilaisen pitää läpäistä asuntokaupan kuntotarkastajan täydennyskoulutus ja tentti.

Fisen toimitusjohtaja Marita Mäkinen sanoo, että pätevyysrekisterissä olevat asuntokaupan kuntotarkastajat ovat sitoutuneet tekemään kuntotarkastuksen KH-kortin mukaista suoritusohjetta noudattaen.

” ”Tuolla on ihmisiä, jotka ostavat rautakaupasta pintatunnistimen ja sanovat, että olen kuntotutkija.”

KH-kortti kuntotarkastuksesta asuntokaupan yhteydessä sisältää alan toimijoiden yhteisesti hyväksymät ohjeet siitä, miten kuntotarkastus tulee tehdä.

Olemassa on myös tilaajan ohje KH-kortin mukaisesta kuntotarkastuksesta asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan pitäisi perehtyä siihen, jotta tietää, mitä tilaa.

Nyt kuntotarkastajien pätevyysvaatimuksia ollaan uudistamassa, jotta kelvottomien kuntotarkastusten määrää saataisiin vähennettyä.

”Tuolla on ihmisiä, jotka ostavat rautakaupasta pintatunnistimen ja sanovat, että olen kuntotutkija”, kertoo asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Esko Lindblad.

Jos uudistus toteutuu ehdotetulla tavalla, asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) jää historiaan ja tilalle tulee uusi pätevyysnimike rakennuksen kuntoarvioija (RKA). Vastaisuudessa pätevyys olisi edellytyksenä kuntotarkastusten tekemiselle.

Rakennuksen kuntoarvioija voisi erikoistua joko asuinkiinteistöihin ja -huoneistoihin tai suuriin asuin- ja toimitilakiinteistöihin. Vaatimuksena olisi yhä rakennus- tai lvi-alalla suoritettu korkeakoulututkinto.

Tarkoituksena on, että asuntokaupan yhteydessä tehtäisiin nykyistä kuntotarkastusta perusteellisempi selvitys, kevyt kuntotutkimus, Lindblad sanoo.

”Tällöin tilaajan ei tarvitse ensin tilata kuntotarkastajaa, joka toteaa, että tuossa kohtaa on kosteutta ja tässä huoneessa haisee mutta hän ei saa tehdä enempää vaan paikalle tarvitaan kuntotutkija. Nyt yksi ja sama koulutuksen saanut asiantuntija voisi tutkia heti.”

Muutoksia on luvassa myös välittäjille. Tähän asti he ovat voineet suositella haluamaansa kuntotarkastajaa. Jatkossa heidän tulisi ohjata asuntokaupan osapuolet pätevyysrekisteriin, mutta he eivät saisi suositella yksittäistä henkilöä tai yritystä.

Kuntotarkastustoiminnan tuominen lainsäädännön piiriin ja pätevyysvaatimusten asettaminen kuntotarkastajille on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

”Tämän perusteella muutoksen pitäisi tapahtua tällä hallituskaudella”, Mäkinen sanoo.

Hän arvelee, että uudet pätevyysvaatimukset voisivat tulla voimaan ensi vuoden lopulla.

HS uutisoi jo marraskuussa 2015, että alan asiantuntijat vaativat kuntotarkastajille pätevyysvaatimuksia.

Lue lisää: Asiantuntijat: Kuntotarkastajille on saatava pätevyysvaatimukset ja kuntotarkastuksille laki

Mitä kuntotarkastusraportista pitäisi sitten tietää?

Lindbladin mukaan hälytyskellojen pitäisi soida, jos raportti on hyvin lyhyt ja ylimalkainen eikä siinä ole juuri valokuvia.

Raportissa pitää olla lueteltuna kaikki tarkastettavat asiat, jotka on lueteltu myös KH-kortissa. Lisäksi siinä pitäisi olla selkokielisesti kerrottuna kaikki kuntotarkastuksen tulokset ja johtopäätökset.

”Tilaaja voi vaikka pyytää etukäteen malliraporttia nähtäväksi.”

HS:n lukija kertoo saamastaan kuntotarkastusraportista, jossa ei ole valokuvia esimerkiksi saunan lattiakaivon ympärillä olevista valkoisista jäljistä.

Lindbladin mukaan kaikkia valokuvia ei raportissa tarvitse julkaista.

”Ei se mikään kuvakirja ole. Siinä ovat vain kuvat, jotka ovat kuntotarkastuksen kannalta tärkeitä”, hän sanoo.

”Valkoiset jäljet ovat todennäköisesti haihtuneesta vedestä jäänyttä kalkkia. Niillä ei ole mitään merkitystä, jos ne lähtevät hankaamalla pois.”

” ”Tilaajalla pitää olla mahdollisuus istua alas ja kysyä, mitä tarkastaja on tarkoittanut.”

Lukijaa ihmetyttää myös se, miksi raportissa ei ole lainkaan kosteusmittauksen arvoja, joista kuntotarkastuksen johtopäätökset on tehty.

Lindbladin mukaan pintatunnistimella tehtävien kosteusmittausten arvoja ei pidäkään kirjata raporttiin.

”Pintatunnistimia on kymmeniä, eikä kaikissa ole lukemia lainkaan”, hän perustelee.

Pintatunnistin kertoo rakenteissa olevista kosteuseroista, mutta pelkästään sen perusteella ei pysty varmasti sanomaan, onko rakenteissa kosteusvauriota.

”Pitäisi tietää muun muassa, milloin kylpyhuone on rakennettu, onko siellä vedeneristystä ja milloin suihkua on viimeksi käytetty.”

On tavallista ja normaalia, että kosteutta on esimerkiksi suihkutilassa laattojen ja vedeneristeen välissä sekä lattiakaivon ja suihkuhanan ympärillä.

”Mutta jos esimerkiksi lattiassa tai seinässä on kaksi neliötä märkää ja muualla ei ole, kyllä sen syy pitää selvittää. Silloin raporttiin kirjataan, että tarvitaan kuntotutkimus, jotta selviää, mistä kosteus johtuu.”

Kun raportti on valmis, on suositeltavaa, että kuntotarkastaja käy sen läpi yhdessä myyjän ja ostajan kanssa.

”Tilaajalla pitää olla mahdollisuus istua alas ja kysyä, mitä tarkastaja on tarkoittanut. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ja jos ei ole valokuvia, niitä voi pyytää”, Lindblad sanoo.

KVKL:n Annukka Mickelsson muistuttaa, että myös välittäjän tulee tutustua kuntotarkastusraporttiin huolellisesti ja että siinä ilmenevät asiat on huomioitava kauppakirjassa.

”Välitysliikkeen on kiinnitettävä myyjän huomio siihen, ettei kuntoselvitys poista myyjän vastuuta kaikista vioista. Ostajalle on vastaavasti kerrottava, ettei kuntoselvitys poista ostajan tarkastusvelvollisuutta.”