Taloyhtiöt

Isännöinnistä perittäviä maksuja on vedetty ylöspäin siirtämällä painopistettä kiinteästä korvauksesta erillisveloitettaviin tehtäviin. Kiinteistöliiton mukaan isännöitsijällä ja aliurakoitsijalla saattaa olla sopimuksia, jotka eivät välttämättä ole taloyhtiön etu.

Taloyhtiöissä kannattaa olla tarkkana isännöintisopimusten kanssa, sillä kyse on isosta menoerästä. Oleellista on tietää, mitä isännöintiin sisältyy ja paljonko se kaikkinensa maksaa.­

Taloyhtiön ei pidä hämääntyä isännöinnin edullisesta kuukausiveloituksesta, sillä se voi antaa väärän kuvan todellisuudesta. Yrityksen taloyhtiöltä tai sen osakkailta laskuttamat erilliskorvaukset saattavat olla yllättävän iso menoerä.

Kiinteistöliiton tilaama isännöinnin palkkiokysely kertoo, että isännöintitoimistojen laskuttamat kiinteät korvaukset ovat pysyneet kurissa. Samaan aikaan painopistettä on siirretty erillismaksujen puolelle ja niiden hintoja on hilattu ylöspäin.

”Siltä kyselyn tulokset eittämättä näyttävät. Taloyhtiöiden kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, ovatko erillisveloituksen kustannukset kestävällä pohjalla ja katsoa isännöinnin loppulaskua eikä ihastella kiinteän isännöintipalkkion edullista hintaa. Erillisveloituksen hinnatkin lähtevät samalta taloyhtiön tililtä”, Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen sanoo.

Viime keväänä julkistettuun, kolmen vuoden välein tehtävään kyselyyn vastasi 1 500 hallituksen puheenjohtajaa ja 357 ammatti-isännöitsijää. Kyselyn toteutti KTI Kiinteistötieto.

Isännöinnin kiinteiden kustannusten veloitus on pysynyt ennallaan tai jopa hieman laskenut kolmen vuoden aikana vuosina 2017–2020. Hintaselvitys kuitenkin osoittaa, että hintahaitari on iso, kun tarkastellaan 40 asunnon ja 2 400 huoneistoneliön taloyhtiötä. Mediaanihinnoissa halvimman neljänneksen palkkio on alle 600 euroa kuussa, kun ylimmän neljänneksen hinta on yli 888 euroa.

Hinnat sisältävät 24 prosentin arvonlisäveron.

”Yläkvartaalin ja alakvartaalin välinen hintaero on lähes 50 prosenttia. On iso kuluerä, jos isännöinti maksaa joka kuukausi 300 euroa enemmän kuin toisessa yhtiössä. Isännöinnin hinnoissa on huomattavan paljon yrityskohtaisia eroja”, Tossavainen sanoo.

Kyselyn mukaan pääkaupunkiseutu erottuu kiinteissä hinnoissa muuta Suomea kalliimpana varsinkin keskikokoisten ja sitä pienempien taloyhtiöiden osalta. Kun taloyhtiön asuntomäärä nousee sataan ja sitä isommaksi, maan sisäinen hintaero ei ole enää merkittävä.

” ”Taloyhtiön kannattaa katsoa, ovatko erillisveloituksella tehtävät työt ja tehtävät taloyhtiön kannalta mielekkäitä.”

Muut kuin kiinteät kustannustekijät, esimerkiksi kokouspalkkiot ja erikseen veloitettavat tuntityöt ovat nousseet selvästi kolmessa vuodessa. Isännöitsijöiden vastausten mukaan kokouspalkkiot ovat nousseet 6–15 prosenttia kokouksen ajankohdasta riippuen. Kilometrikorvaukset ovat nousseet 8,3 ja hallinnollisten töiden tuntipalkkiot 6 prosenttia.

Kello 18 jälkeen pidettävien kokousten mediaanipalkkio on puheenjohtajien mukaan 122 euroa tunnilta.

”Palkkion rakenteessa on nähtävissä selvä muutos. Siksi on tärkeää, että taloyhtiöt kiinnittävät huomiota juuri erillisveloituksen piiriin kuuluviin asioihin, kuten kokouspalkkioihin ja erikseen veloitettaviin tuntitöihin. Kustannusten painopistettä on siirretty erillisveloituksella tehtäviin töihin. Nousua isännöintiyritykset pyrkivät saamaan sitä kautta, kun eivät ole pystyneet nostamaan kiinteitä palkkioita”, Tossavainen sanoo.

”Taloyhtiön kannattaa katsoa, ovatko erillisveloituksella tehtävät työt ja tehtävät taloyhtiön kannalta mielekkäitä.”

Hallitusten puheenjohtajien ja isännöitsijöiden yhteinen käsitys on Tossavaisen mukaan se, että 80 prosenttia isännöinnin tehtävistä kannattaa hoitaa kiinteällä palkkiolla. ”Osa tehtävistä on järkevää hoitaa erillisveloituksella.”

Yllättävän yleistä on, että isännöitsijä veloittaa korjaushankkeiden projektinhallinnasta urakkasummasta laskettavan prosenttipohjaisen palkkion. Hallitusten puheenjohtajien mukaan näin tapahtuu 29 prosentissa 300 000 euron suuruisia urakoita. Prosenttiosuuden mediaani on 1,5 prosenttia.

Isännöitsijää valittaessa on hyvä pitää mielessä palkkioiden nousun painottuminen erillisveloituksen suuntaan. Tossavainen painottaa, että tarjouspyyntöä tehtäessä pitää käyttää tehtäväluetteloa. Sillä tavalla tarjouksista saadaan vertailukelpoisia. Jos eri yhtiöt tarjoavat isännöintiä erilaisella sisällöllä, tarjousten hintaa on mahdotonta vertailla.

” ”Kun kala on koukussa, voidaan kiinteää hintaa parin vuoden päästä nostaa.”

”Isännöitsijätoimisto voi hankkia asiakkaita alhaisella kuukausihinnalla, mutta erillisveloituksella sitten otetaan maksu jokaisesta risahduksesta. Kun kala on koukussa, voidaan kiinteää hintaa parin vuoden päästä nostaa sillä ajatuksella, että ei taloyhtiö kuitenkaan lähde noin lyhyen ajan jälkeen vaihtamaan uudestaan isännöitsijää”, Tossavainen sanoo.

Taloyhtiössä onkin katsottava huolella myös isännöitsijätoimiston laskuttamat erillisveloituksen hinnat ja mietittävä, paljonko noita palveluja on tarvittu viime vuosina.

Isännöinnin todellisten kulujen selvittäminen saattaa olla hankalaa. Kiinteä veloitus löytyy helposti, mutta esimerkiksi kopiointikulut on kaivettava eri kohdasta tilinpäätöstä. Isännöintitoimisto saattaakin laskea sen varaan, ettei taloyhtiössä seurata kaikkia kulueriä. Esimerkiksi kopiointi voi olla taloyhtiölle yllättävän iso menoerä.

” ”Kalliimpi isännöitsijätodistus ei ole yhtään halvempaa parempi.

Isännöitsijätodistusten mediaanihinta on kyselyn mukaan noin 100 euroa. Vaihtelu on suurta, 40 eurosta jopa 240 euroon. Mediaanihinta on kallistunut useita prosentteja kolmessa vuodessa, hallituksen puheenjohtajien mukaan 4,2 prosenttia.

”Kalliimpi isännöitsijätodistus ei ole yhtään halvempaa parempi. Hintahaarukka herättää kysymyksen, onko toinen firma toista tehokkaampi”, Tossavainen sanoo.

Hän muistuttaa, että isännöitsijätodistuksen tiedot omistaa taloyhtiö, isännöitsijä ainoastaan kerää tiedot. ”Isännöitsijäpalkkioiden korotukset on hyväksyttävä kiinteiden palkkioiden tapaan taloyhtiön hallituksessa eikä niitä saa nostaa yksipuolisesti. Alussa se on usein selvää, mutta saattaa ajan kuluessa unohtua.”

Taloyhtiön tietojen omistusoikeus on noussut Tossavaisen mukaan yhä tärkeämmäksi kohdaksi taloyhtiön ja isännöitsijän välisissä sopimuksissa. Se on tärkeää isännöitsijää vaihdettaessa. Ennen tieto siirtyi mapeissa isännöitsijältä toiselle, mutta nyt tiedot ovat järjestelmissä.

”Osa isännöitsijöistä luulee, että tiedot ovat heidän tietojaan. He pyrkivät hankaloittamaan isännöitsijän vaihtamista sillä, että tietoja ei luovuteta asiallisesti.”

Isännöintiä koskevassa sopimuksessa onkin kirjattava mahdollisimman selkeästi se, että tiedot omistaa taloyhtiö ja miten tietojen luovuttaminen tapahtuu uudelle isännöitsijätoimistolle, esimerkiksi sähköisesti tai muistitikkua käyttäen.

”Tietojen luovuttamissa on ollut huomattavan paljon hankaluuksia. Asiasta kannattaa sopia heti alussa isännöitsijäsopimusta tehtäessä, silloin kun vasta ollaan lyömässä hynttyitä yhteen. Myöhemmin sopiminen voi olla vaikeaa.”

Isännöitsijän lainaosuuslaskelmasta perimä hinta on keskimäärin 60 euroa.

Muita erillisveloitettavia asioita voivat olla yhtiöjärjestyksen muutokset, kopiointi- ja kilometrikorvaukset. Kilometrikorvaukset ovat nousseet kolmessa vuodessa peräti 7,1 prosenttia. Samaan aikaan elinkustannusindeksi kallistui vain 2,9 prosenttia.