Taloyhtiöt

Miksi yksi taloyhtiö saa teettää parvekelasitukset, mutta toinen ei? Lupaa lasituksiin on vaikea saada tietyillä alueilla Helsingissä

Muun muassa Haagassa parvekelasituksia ei välttämättä saa asentaa.

Myöntääkö Helsingin kaupunki lupia taloyhtiöiden parvekelasituksiin mielivaltaisesti?

Kysymys nousi esille sen jälkeen, kun HS julkaisi jutun parvekelasituksista 31. lokakuuta.

Jutusta saadun palautteen perusteella muodostuu mielikuva, ettei taloyhtiöitä kohdella samalla tavalla parvekkeiden lasituksiin ja suurentamiseen liittyvissä lupahakemuksissa.

Otetaan pari esimerkkiä.

1950-luvulla valmistunut kerrostaloyhtiö Helsingin Herttoniemessä joutui tyytymään avonaisiin parvekkeisiin, mutta naapuriyhtiölle lupa parvekkeiden lasittamiseen heltisi.

Kannelmäessä sijaitseva 1960-luvun taloyhtiö sai kasvattaa sisäpihan puolella olevia parvekkeitaan 15 sentillä siinä, missä Lauttasaaressa olevassa 1970-luvun yhtiössä purettiin pikkuruiset betoniparvekkeet suurien lasitettujen parvekkeiden tieltä.

Lauttasaarelaisen talon parvekeremontista HS kertoi kesäkuussa 2019.

”Parvekkeelle mahtui aiemmin pieni pöytä ja kaksi tuolia, jakkara kukkaa varten. Nyt pöydän ympärille mahtuu juuri kolmas tuoli. Selkänoja on kaiteessa kiinni”, kertoo HS:n lukija Kannelmäestä.

Hänestä parvekkeiden leveyttä ja syvyyttä olisi voinut kasvattaa vaikka puolella metrillä.

”Isommat parvekkeet olisivat lisänneet parvekkeiden käyttöä. Mutta ei, sanoi kaupungin virkamies.”

Parvekelasituksilla on tutkitusti sekä taloudellisia että ympäristöä säästäviä vaikutuksia.

Lasitukset suojaavat parvekkeen rakenteita ja pidentävät niiden käyttöikää. Lisäksi ne lisäävät asunnon käyttömahdollisuuksia ja voivat pienentää asumisen hiilijalanjälkeä, kun lämmityksen tarve vähenee.

Mikä 1950–60-luvun taloissa on niin erityistä, että niiden parvekkeita vaalitaan asumisviihtyvyyden ja muiden myönteisten vaikutusten kustannuksella?

” ”Se, että parvekelasitukset ovat yksiselitteisesti hyvä asia, ei pidä aina paikkaansa.”

Korjaus- ja muutosrakentamisesta vastaavan lupayksikön päällikkö Salla Mustonen Helsingin kaupungilta aloittaa vastaamalla, etteivät parvekelasitukset tuo aina toivottua hyötyä.

”Se, että parvekelasitukset ovat yksiselitteisesti hyvä asia, ei pidä aina paikkaansa. Jos esimerkiksi korvausilma otetaan parvekkeelta, se on joskus johtanut siihen, että parvekkeen takana olevan huoneen lämpötila nousee kesällä.”

Mustosen mukaan yksi olennainen tekijä lasitusten kannalta 1950-luvun ja sitä vanhemmissa taloissa on se, että parvekkeet ovat teknisesti haastavia.

”Silloin ei ole suunniteltu, että parvekkeet katetaan tai lasitetaan. Parvekkeet ovat usein kattamattomia, ja kerroskorkeudet saattavat olla ihan eri luokkaa kuin nykypäivänä. Parvekkeiden välillä voi olla hirvittävän iso välimatka.”

Vanhojen parvekkeiden lasittamista hankaloittaa myös se, että parvekkeet ovat usein pieniä ja niissä on kevyt kaiderakenne, Mustonen sanoo.

”Jos lasituksista seuraa parvekkeiden kattamista, kiinteitä rakenteita kahden parvekkeen välille ja kaiteiden uusimista, se on iso muutos sen takia, että saadaan parvekelasit. Rakennuksen ominaispiirteet ovat hyvin olennainen tekijä.”

1960-luvun ja uudemmissa taloissa parvekelasitukset onnistuvat Mustosen mukaan yleensä ilman suuria ongelmia.

” ”Kun tulee tulkinnanvarainen kohde, käymme rakennusvalvonnan sisällä keskustelua.”

Helsingissä korjausrakentamista koskevat päätökset rakennus- ja toimenpideluvista tekee alueiden lupakäsittelijät henkilökohtaisella virkavastuullaan.

Mustonen kuitenkin kieltää, että kaupunki myöntäisi lupia mielivaltaisesti ja että päätökseen vaikuttaisi se, millä tuulella lupakäsittelijät sattuvat olemaan.

”Ei yksittäinen viranhaltija rupea sooloilemaan. Jos on selvät ennakkotapaukset eli aiemmin on toimittu tietyllä tavalla tietyntyyppisissä rakennuksissa, lupakäsittely on helppoa. Kun tulee tulkinnanvarainen kohde, käymme rakennusvalvonnan sisällä keskustelua.”

Lupapäätökset parvekkeiden lasittamisesta ja suurentamisesta perustuvat Mustosen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakiin eikä esimerkiksi tarveharkintaa tehdä.

Toisaalta lain soveltaminen käytäntöön edellyttää tulkintaa.

Laki linjaa, että korjaus- ja muutostyössä tulee huomioida rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus suunniteltuun tarkoitukseen. Muutosten takia rakennuksen turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä terveydelliset olot heikentyä.

Parvekelasituksia koskevassa Helsingin ohjeessa todetaan, että ennen vuotta 1950 rakennettujen parvekkeiden lasitus voi olla mahdotonta sekä kaupunkikuvallisesti että teknisesti.

Ohjeen mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaissa rakennuksissa parvekkeiden lasittaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa.

Osittain tai kokonaan ulkonevien parvekkeiden lasitus ei ole suositeltavaa, jos lasitus muuttaa häiritsevästi parvekkeen luomaa avonaisuus-, keveys- tai syvyysvaikutelmaa, ohjeessa kerrotaan.

Kielteisiä päätöksiä parvekelasituksista on Mustosen mukaan annettu hyvin harvoin, muutamia kertoja. Syitä ovat olleet rakennuskiellot käynnissä olevan asemakaavoituksen takia ja rakennustaiteelliset ja historialliset arvot.

Toisinaan taloyhtiöt luopuvat itse hankkeista, kun selviää, että kaupunki edellyttää pätevää suunnittelijaa ja kunnollisia selvityksiä ja perusteluja muutoksille.

Mustonen arvioi, että tällaisia tapauksia on eniten alueilla, joilla rakennuskanta on vanhaa, käytännössä 1950-luvulta tai aiemmilta vuosikymmeniltä. Esimerkkinä hän mainitsee Haagan.

”Tuon ajan rakennukset ovat hankalimpia. Suunnitteluratkaisut ovat paljon yksilöllisempiä. 1960-luvulla oli jo sarjatuotettua rakentamista, ja rakennukset ovat hyvin samankaltaisia keskenään.”

Mustosen mukaan isotkin muutokset voi olla mahdollisia, jos suunnittelija etsii rakennukseen sopivan ratkaisun. Suunnittelu tosin maksaa, ja päätös kaupungilta tulee vasta, kun kuviot ovat selvillä.

Hän myöntää, että tilanne on taloyhtiöille vaikea: maksuhalukkuutta ei välttämättä ole, jos suunnitelman toteutuminen on epävarmaa.

Alussa mainittua esimerkkiä Herttoniemestä Mustonen perustelee juuri suunnittelulla.

”Taloyhtiössä on tehty todella iso muutostyö. Ennen lupaa se on käynyt ison prosessin läpi kaupunkikuvaneuvottelukunnan kautta. Siinä on ollut hyvä suunnittelija, suunnitelma ja perusteet.”

Kannelmäen tapausta hän ei tunne tarkemmin, mutta arvelee, että syyt ovat teknisiä.

”Kyse voi olla siitä, että jos parvekkeita olisi kasvatettu enemmän, se olisi vaatinut ulkopuolisia kannatinrakenteita. Vanhoissa rakennuksissa uloketta ei voi kasvattaa määrättömästi.”