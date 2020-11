Kysy asumisesta

Hallitus voi päättää pyörävaraston lukituksen uusimisesta, mutta muutoksesta pitää viestiä riittävän selkeästi.

Päätöksenteko lukituksen uusimisesta mietityttää Helsingin Sanomien lukijan taloyhtiössä. Asukkaiden käytössä on pyörävarasto, johon on aiemmin päässyt huoneiston avaimella.

”Jostain syystä hallitus on nyt päättänyt, että pyörävaraston lukko sarjoitetaan erilliselle avaimelle. Avain on saatavilla hallituksen puheenjohtajalta kuittausta vastaan”, lukija kertoo.

Hänen mukaansa muutoksesta ei ole tiedotettu asukkaita kovin laajasti. Asiasta kerrottiin ilmoitustaululla jokusen päivän. Saako hallitus päättää pyörävaraston lukon sarjoittamisesta uudelleen omin päin?

Kyllä saa, sanoo kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Jaana Sallmén.

Hänen mukaansa pyörävaraston lukituksen uusiminen kuuluu hallituksen toimivaltaan: kyse on turvallisuudesta eikä kustannuksiltaan niin suuresta summasta, että yhtiökokouksen päätös asiasta olisi tarpeen.

”Tyypillisesti tällainen tilanne tulee vastaan, kun pyörävarastoon on murtauduttu. Tämäntyyppiseen toimenpiteeseen ryhdytään varmaan aika lailla aina vastaavissa tilanteissa”, Sallmén sanoo.

Hän korostaa viestinnän merkitystä aina, kun hallitus tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat osakkaiden ja asukkaiden arkeen.

”Ja mielellään etupainotteista viestintää. Lisäksi on hyvä avata taustaa, miksi näin on reagoitu. Jos asukas saa tiedon, että pyörävarastosta on vaikka hävinnyt pyöriä, palaset loksahtavat paremmin paikoilleen.”

Muutoksista on suotavaa viestiä myös mahdollisimman monen kanavan kautta, jotta tieto varmasti menee perille. Viesti ilmoitustaululla on melko heikkoa tiedottamista.

Toisessa taloyhtiössä hallitus on puolestaan antanut teleyhtiölle luvan asennuttaa kerrostalon katolle arviolta 8–10 metrin korkuisen antennin.

Lukijan mukaan yhtiökokouksessa ei ole ollut puhetta mistään tällaisesta vaan hallitus on päättänyt asiasta itsenäisesti.

Hän kertoo myös, että moni osakas on huolissaan säteilystä ja katon mahdollisista vaurioista. Toisaalta teleyhtiö maksaa taloyhtiölle vuotuisen korvauksen antennista.

Voiko tällainen menettely olla edes laillista, lukija kysyy.

Sallménin mukaan tämäkin on täysin sallittua. Kyse on taloyhtiön tilojen vuokraamisesta, mikä kuuluu niin ikään hallituksen tehtäviin.

”Mutta vaikuttaa siltä, että tässäkin viestintä on ollut heikkoa. Kyllä minäkin ihmettelisin, jos kotitaloni katolle yhtäkkiä ilmestyisi antenni.”

Päätöksenteon tueksi hallituksen tulee toki hankkia tietoa esimerkiksi antennin turvallisuudesta ja arvioida sen hyötyjä ja haittoja.

”Hyötynä on ainakin se, että taloyhtiö saa antennista rahaa.”

