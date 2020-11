Tytti Sirola menetti erossa takkansa ja saunansa mutta sai jäädä kokkailemaan vanhaan keittiöönsä.

Tytti Sirola nauttii lämpimistä syyspäivistä koiriensa kanssa terassilla. Asumisratkaisut on tehty paljolti koirien ehdoilla.­

Talo on Helsingissä, rauhallisella pikkutiellä, metsän reunassa ja erinomaisten yhteyksien päässä keskustasta. Kuka nyt sellaisesta paikasta haluaisi muuttaa pois?

Ei Tytti Sirolakaan halunnut. Vuonna 2018 parisuhde oli kuitenkin päättymässä ja 200-neliöisestä omakotitalosta oli tarkoitus eron myötä luopua.

”Minun olisi ollut mahdotonta lunastaa iso omakotitalo itselleni. Samoin olisi ollut mahdotonta yksin vastata sen asumiskustannuksista”, Tytti Sirola sanoo.

Hän ehti jo visioida vuokrakotiin muuttamista.

”Minulla on kolme koiraa ja miltei kaikissa vuokra-asuntoilmoituksissa lukee: ei lemmikkejä. Eläinten kanssa on mahdotonta päästä sellaiseen paikkaan, jossa on yhtä hyvät olosuhteet kuin vanhassa kodissa: tilaa sisällä ja ulkona ja vieressä Keskuspuisto.”

Sirolalla pyörii jaloissa kolme isoa koiraa: Cao, Gatsby ja Grizzly.

Tytti Sirola tiesi entisenä kiinteistönvälittäjänä, ettei talo ole sellainen, mitä vuoden 2020 asuntomarkkinoilla himoitaan. Iso sähkölämmitteinen yhden tason omakotitalo, joka on rakennettu 1980-luvun alussa, ei ole nyt sitä, mihin hullaannutaan ensimmäisellä asuntonäytöllä.

Mutta entä jos rakkaan talon puolittaisi?

1980-luvulla rakennettu yksitasoinen omakotitalo on nyt kahden perheen paritalo, jonka A-asuntoon Tytti Sirola jäi asumaan.­

Lokakuussa 2020 Tytti Sirola suihkuttaa puhtaaksi Caon tassuja suihkukaapissa, joka on hieman tavallista leveämpi. Sen hän valitsi juuri siksi, että siinä mahtuu pesemään koirat.

Sirolan uusi kylpyhuone on entisessä kodinhoitohuoneessa. Suuren suihkukaapin lisäksi sinne mahtui pesutorni, juuri ja juuri.

Entinen omakotitalo on nyt virallisesti paritalo, jossa on kaksi asuntoa, A ja B. Tytti asuu A:ssa.

”Takan ja saunan menetin. Ne jäivät B-puolelle. Varsinkin takkaa kaipaan.”

Talon puoliskot ovat miltei saman kokoisia. Sirola valitsi A:n, koska ei halunnut luopua olohuoneen ikkunoihin punaisena loistavasta ilta-auringosta.

Suihkukaappi on hieman tavallista suurempi, jotta isot koirat mahtuvat pesulle.­

Keittiöön ei tarvinnut puolittamisremontissa koskea, vaan se on entisessä kuosissaan eli sellaisessa, millaiseksi se remontoitiin 2011, kun Tytti miehineen taloon muutti.

Iso olohuone on nyt puolet entisestä, sillä siihen pystytettiin paritalon puolikkaat erottava seinä. ”Maailman isoin sohva” lähti kiertoon. Olohuoneessa on pienempi sohva, kapea vierassänky ja kuntolaite.

Neljän kuukauden muutostöiden ajan Tytti asui koirineen remontin keskellä.

”Keuhkot olivat kovilla. Vaikka kuinka pressutettiin, pölyä ja sahanpurua oli joka paikassa. Asunnot jakavan seinän elementit rakennettiin olohuoneessani.”

Tytti Sirolalle jäi pihaa 400 neliötä. “Ihan tarpeeksi.”­

Etupiha on puolikkaiden yhteistä aluetta, takapiha-alueen puolittaa pari metriä korkea ruskea puuaita.

Tytti Sirolalle pihaa jäi noin 400 neliötä.

”Se riittää ihan hyvin. Laitan kesällä vähän yrttejä sun muita, mutta en ole intohimoinen puutarhassa kökkijä. Ei piha saa liian työläs olla.”

Oma rauha on taattu, naapuria ei tarvitse välttämättä takapihalla nähdä ja moikata. Tällä hetkellä naapuri on kyllä hyvinkin tuttu: ex-puoliso.

Entiset aviopuolisot ovat seinänaapureita, jotka auttavat toisiaan koirien hoidossa.

”Aidosti olemme onnellisia toistemme uusista elämistä. Elämänasenteeseeni ei kuulu turha kaunan kantaminen. Olisi hukkaan heitettyä energiaa tapella rahasta tai menneisyyden asioista. Katson aina eteenpäin”, Sirola miettii.

Olohuoneen ikkunat ovat Tytti Sirolan lempiasia asunnossa.­

Juuri nyt on hyvä näin, mutta jos ex-puoliso lähtee muualle asumaan, B-asunto menee vuokralle tai myyntiin. Talon hallinnonjakosopimus määrittelee omat ja yhteiset tilat. Esimerkiksi Tytti Sirolalla on kellari, joka on B-asunnon autotallin alla.

Sirola työskentelee kelluvan rakentamisen ratkaisuja toteuttavan firman toimitusjohtajana. Yrityksen käsialaa on muun muassa Helsingin keskustan Allas Sea Poolin kelluva allasalue. Ennen nykyistä uraansa hän teki pitkän työrupeaman kiinteistönvälittäjänä ja saman alan kehitysjohtajana. Tapa nähdä asunnoissa ja taloissa mahdollisuuksia on verissä.

” ”Paritalo oli oikein kirosana.”

Kun talon puolittamista suunniteltiin, autotallin tilalle visioitiin minitaloa. Minitalot kiinnostavat Sirolaa ja hän uskoo, että tulevina vuosina pääkaupunkiseudulla omakotitontteja lohkotaan ja minitaloja pystytetään. Kun korona-ajan jälkeen taas muistetaan ilmastonmuutos, muistetaan myös yleinen pyrkimys kohti tiiviimpää asumista.

Mutta paritalojen suosio tuskin nousee. Paritaloa pidetään hankalana asumismuotona.

”Kyllä, muistan välittäjävuosiltani, että paritalo oli oikein kirosana”, sanoo Tytti Sirola.

”Ihmiset yhdistävät mielessään paritalot ja hirveät riidat puolikkaissa asujien välillä. Paljon on liikkeellä turhaakin pelkoa. Naapuririitojahan saa aikaiseksi missä tahansa asumismuodossa paitsi metsän keskellä erakkona asuessa.”

” ”Nyt maksamme laskut puoliksi.”

Paritalojen epäsuosiosta kertoo esimerkiksi Taloustutkimuksen kaksi vuotta sitten tekemä tutkimus. Sen mukaan 55 prosenttia vastaajista valitsisi omakotitalon, jos voisi vapaasti valita, missä asuu. Joka neljäs vastaaja piti parhaana asumismuotona kerrostaloa, ja rivitalon valitsi ihanteekseen 15 prosenttia. Paritalo sai kannatusta vain neljä prosentilta.

Paritalo voi olla asunto-osakeyhtiömuotoinen tai kiinteistömuotoinen, jossa on hallinnanjakosopimus. Tytti Sirolalla ja ex-puolisolla on hallinnonjakosopimus. Se on tarkka, mutta jos B-asunto menee myyntiin tai vuokralle, sopimusta pitää vielä tarkentaa.

”Sitä emme ole vielä tehneet, että molemmilla puolille olisi laitettu omat vesi- ja sähkömittarit. Nyt maksamme laskut puoliksi. Jos toiselle puolelle tulee vieraat ihmiset, sitten pitää laittaa omat mittarit ja laskut.”

Tytti Sirola uskoo kaiken järjestyvän. Jos seinänaapuri vaihtuu, Tytillä on vain yksi toive:

“Toivottavasti he ovat mukavia ihmisiä, joilla on koira, jotta he ymmärtävät, että koirat haukkuvat.”

” ”Takan aion saada pian elämääni takaisin.”

Kun iso talo on nyt saatu jaettua paritaloksi, on seuraavien asumisen haaveiden aika: omaa puolikasta voisi hieman “upgreidata” ja laajennella.

Tytti Sirola haaveilee ulkosaunasta ja olohuoneensa laajentamisesta terassille. 1980-luvun pitkulamallinen yksitasoinen talo kun taipuu moneksi.

”Iso kylpyhuone on kallis, kaukainen haaveeni, mutta takan aion saada pian elämääni takaisin.”