Asiantuntija murtaa jätteiden lajitteluun liittyviä yleisiä myyttejä.

Edessä nököttää rivi jäteastioita: vihreä paperille, sininen kartongille ja lasille, keltainen muoville, ruskea biolle, musta metallille ja harmaa sekajätteelle.

Tämä on lajittelun helpoin tehtävä. Haastavinta on kotona, jossa pitää muistaa, mikä roska kuuluu mihinkin. Keittiössä kun ei ole värikoodeja apuna ja osa jätteistä tuntuu sopivan useampaan jäteastiaan.

Mihin esimerkiksi kumimainen viinipullonkorkki, rikkoutunut juomalasi tai muovia ja alumiinia sisältävä lääkepakkaus pitäisi panna?

Ensi vuonna omat jätteet on lajiteltava nykyistä tarkemmin, sillä jätehuoltomääräykset uudistuvat pääkaupunkiseudulla.

Kokosimme lajitteluun liittyviä väitteitä, jotka asiantuntija kumoaa tai vahvistaa. Myytinmurtajana toimii ympäristöasiantuntija Minna Partti Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

VÄITE 1: Viinipullonkorkki kuuluu biojätteeseen.

Osittain totta. Sitkeä luonnonkorkki hajoaa hitaasti, minkä takia sitä ei suositella biojätteeseen. Kiellettyä lajittelu bioon ei silti ole.

Halutessaan korkin voi murustaa, jotta se maatuu nopeammin. Mutta parhaiten luonnonkorkki sopii poltettavaksi sekajätteeksi.

Luonnonkorkkia jäljittelevä synteettinen korkki kuuluu niin ikään sekajätteeseen, muovinen korkki tietysti muovinkeräykseen ja metallinen korkki metallinkeräykseen.

VÄITE 2: Teepussista pitää poistaa lanka, metalliniitti ja paperietiketti ennen kuin pussin saa heittää biojätteeseen.

Tarua. Teepussin voi panna biojätteeseen sellaisenaan, vaikka lanka, niitti ja etiketti eivät ole biojätettä. Teepussin kääre on yleensä pinnoitettua paperia, joka kuuluu kartonginkeräykseen.

VÄITE 3: Lemmikkien jätökset saa kierrättää biojätteessä.

Osittain tarua. Kissojen, koirien ja muiden lihaa syövien eläinten ulosteita ei saa panna biojätteeseen pääkaupunkiseudulla muun muassa hygieniasyistä. Kakka kuuluu sekajätteeseen.

Biojäte on tarkoitettu ruoantähteille ja kasviperäisille jätteelle. Esimerkiksi häkkilintujen ja jyrsijöiden puupohjaiset kuivikkeet, kuten purut ja pelletit, saa panna biojätteeseen jätöksineen.

Kissan kikkareita voi myös vetää alas vessanpöntöstä. Tällöin täytyy varoa, ettei kissanhiekkaa päädy viemäriin suuria määriä. Mineraalipohjainen hiekka on sekajätetavaraa ja voi tukkia putkia.

VÄITE 4: Folio kuuluu sekajätteeseen.

Tarua. Alumiinifoliot ja -vuoat tulee lajitella metallinkeräykseen samoin kuin lämpökynttilän kuoret, tölkit ja purkkien metallikannet. Ruoantähteet kannattaa huuhtoa tai pyyhkiä pois ennen lajittelua.

VÄITE 5: Valkoista paperikassia ei saa panna kartonginkeräykseen.

Tarua. Valkoinen samoin kuin värillinen paperikassi kelpaa sekä kartongin- että paperinkeräykseen.

Ruskea paperikassi sen sijaan kuuluu vain kartonginkeräykseen. Tämä johtuu kuidun väristä: ruskeaa kuitua ei saa pesemällä valkoiseksi, jolloin ruskeasta paperikassista ei pysty valmistamaan vaaleaa paperia.

Tyhjät paperikassit kannattaa hyödyntää täyttämällä ne lehdillä tai kartongilla.

VÄITE 6: Laskut ja kuitit saa panna sekajätteeseen.

Osittain totta. Niin paperilaskut kuin lämpöpaperista valmistetut kassakuitit tulee lajitella ensisijaisesti paperinkeräykseen. Henkilökohtaiset paperit voi kuitenkin panna myös sekajätteeseen. Tärkeintä on huolehtia tietoturvasta.

Sekajätepussin sisällä paperit päätyvät epätodennäköisemmin vääriin käsiin kuin irtonaisina paperinkeräysastiassa. Sekajätteen mukana henkilökohtaiset paperit poltetaan.

Toisaalta sekajäte ei ole lukkojen takana sen paremmin kuin paperijäte. Henkilötunnisteet kannattaa ainakin repiä ja silputa, etteivät ne ole helposti luettavissa.

VÄITE 7: Rikkoutuneen juomalasin saa heittää lasinkeräykseen.

Tarua. Juomalasit ja muut lasiesineet kestävät kuumuutta ja haittaavat lasipakkausten kierrätystä. Rikkoutunut lasitavara kuuluu sekajätteeseen. Kiinteistön lasinkeräys on tarkoitettu lasipurkeille ja -pulloille.

VÄITE 8: Biojätteeseen saa panna minkä väristä paperia tahansa.

Totta. Biojätteeseen kuuluu pehmopaperi eli talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat. Niiden värillä ei ole väliä.

VÄITE 9: Paistopisteen paperipussit, joissa on myös läpinäkyvää muovia, saa panna joko kartongin- tai muovinkeräykseen.

Tarua. Paperipussit kuuluvat kartonginkeräykseen. Muovitus ei haittaa. Myös esimerkiksi maitotölkkien sisällä on muovitus, ettei neste imeydy kartongin läpi.

VÄITE 10: Tuorekelmu kuuluu muovinkeräykseen.

Tarua. Muovinkeräykseen kuuluvat erilaiset muoviset pakkaukset, kuten jugurttipurkit ja voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset, muovikassit ja -pussit sekä pesuaine-, saippua- ja sampoopullot. Tuorekelmu ei ole muovipakkaus eikä se siksi kuulu muovinkeräykseen.

VÄITE 11: Viili- ja jugurttipurkkien kannet voi panna muovin- tai metallinkeräykseen.

Osittain totta. Jos kansi on alumiinia, se kuuluu metallinkeräykseen. Alumiinin tunnistaa siitä, että kansi jää muotoonsa, kun sen taittaa tai rypistää. Muovinen kansi kuuluu tietysti muovinkeräykseen.

Osassa pakkauksista on sekä alumiinia että muovia. Tämä on tyypillistä esimerkiksi monille lääkepakkauksille. Sekamateriaalit ovat huonoja kierrätettäviä, ja ne tulee lajitella päämateriaalin mukaan.

Jos esimerkiksi muovisessa pillerilevyssä on ohut alumiinikalvo, pakkauksen voi laittaa muovinkeräykseen. Jos muoviosa on pvc:tä, pakkaus kuuluu sekajätteeseen. Pvc:tä voi tosin olla vaikea tunnistaa. Jos on epävarma materiaalista, sen voi laittaa sekajätteeseen.

VÄITE 12: Paistoöljyn voi panna muovipulloon ja muovipullon muovinkeräykseen.

Tarua. Muovinkeräykseen saa laittaa vain tyhjiä muovipakkauksia. Muovinkeräyksestä paistoöljy päätyy viemäriin, jonne se ei kuulu. Oikea paikka öljylle on sekajäte tiiviisti suljetussa pakkauksessa, kuten muovipullossa tai maitotölkissä.

Biojätteeseen tai kotikompostiin kuuluu puolestaan kiinteä ja hyytynyt rasva. Paistinpannulle jääneen vähäisen rasvamäärän voi pyyhkäistä talouspaperilla ja laittaa biojätteeseen.

VÄITE 13: Kartonkitölkeistä ei tarvitse irrottaa muovikorkkeja.

Tarua. Tämänhetkinen ohje on, että pakkausten irtonaiset muoviosat kuuluvat muovinkeräykseen.

VÄITE 14: Muovinkeräykseen ei saa panna mustaa roskapussia.

Tarua. Roskapussin värillä ei ole suurta merkitystä. Muovipakkaukset voi siis kerätä minkä väriseen muovipussiin tahansa. Lajittelukeskuksessa pussit revitään joka tapauksessa auki. Joskus lajittelulaite ei tunnista mustaa muovipussia ja pussi päätyy hylkyyn.

VÄITE 15: Styroksi kuuluu kartonginkeräykseen tai sekajätteeseen.

Tarua. Oikea paikka styroksipakkauksille on muovinkeräys, vaikka styroksia on vaikea kierrättää uusiomuoviksi.