”Ainahan naapurimme on ollut hurja”– HS keräsi lukijoiden kokemuksia paritaloasumisesta

Paritaloissa naapuri voi ilahduttaa — tai pilata koko elämän.

Paritalo on pelätty asumismuoto. Pyysimme lukijoita kertomaan kokemuksiaan paritaloasumisesta. Saimme tositarinoita ihanasta yhteisöllisyydestä, joka kuitenkin naapureiden vaihduttua on muuttunut huudoksi ja herjaamiseksi. Seuraavat kokemukset julkaistaan nimettöminä. Ne ovat pääkaupunkiseudulta.

Kun naapurilla on muistisairaus

”Ainahan paritalonaapurimme oli ollut vähän hurja, kulmikas ja arvaamatonkin. Hyvinä vuosina tultiin kuitenkin juttuun ja siedettiin toistemme erikoisuuksia. Yhteisistä taloon liittyvistä projekteistakin selvittiin kunnialla. Sitten räjähti:

Alkoivat kiroukset, nimittely ja öiset huutokohtaukset. Minua syytettiin terroristiksi ja gangsteriksi. Arvelen, että naapuria vaivaa paheneva muistisairaus.”

Huutoa ja heippalappuja

”Asuimme kahdeksan vuoden aikana kahdessa eri paritalossa.

Ensimmäisessä osoitteessa kaikki oli ok. Meillä ehti olla kaksi eri naapuria, ja molempien kanssa kaikki sujui.

Toisessa kohteessa kaikki ei mennyt yhtä kivuttomasti. Jo ensimmäisellä viikolla, kun olimme muuttaneet, tuli postilaatikkoon lappu, jossa meille annettiin ohjeet oikeanlaiseen auton parkkeeraamiseen. Perhe ei tervehtinyt meitä pihalla. Naapurista kuului monta kertaa viikossa huutamista.

Nyt asumme kerrostalossa ja elämä on paljon rauhallisempaa.”

Kieltäytyy korjauksista

”Paritalon omistajien keskinäiseen käyttäytymiseen ei ole erityistä lainsäädäntöä. Paritalon osapuolet vastaavat yhdessä paritalon hoidosta ja muista velvollisuuksista. Asukas voi kuitenkin myydä asuntonsa kenelle hyvänsä ilmoittamatta siitä paritalon toisen asunnon omistajalle.

Asun pattitilanteessa: nykyinen naapurimme kieltäytyy järjestään korjauksista. Meillä on hallinnanjakosopimus, mutta se ei ole kyllin kattava.”

Sääntöjä pakoon paritaloon

”Paritalo, jossa asumme, valmistui 16 vuotta sitten. Meillä oli ensimmäisen naapurin kanssa samanlaiset kukkaistutukset, puut ja pensaat. Oikea ja vasen puolisko olivat identtiset. Vieressä menee kävelytie ja usein näki ihmisten pysähtyvän siihen ihastelemaan pihojamme. Kun naapureina on samanhenkisiä ihmisiä, asuminen on mukavaa.

Valitettavasti naapurit vaihtuivat. Uudet naapurit kertoivat, että heillä on ollut vaikeuksia asua kerrostaloissa, koska niissä on liikaa sääntöjä.

He ovat rakentaneet omalle hallinta-alueelleen tukimuurin sekä aidan, joka ulottuu myös meidän puolellemme, eivätkä suostu purkamaan meidän puolen osuutta pois. Kaupungin sääntöjä tai ohjeistuksia he eivät haluta noudattaa. Rakennusta on maalattu millä värillä sattuu. Kiinteistön huoltotoimenpiteitä ei ole tehty.”

Talon arvo on hävinnyt

”Niin kauan kuin paritalonaapurimme mies oli voimissaan, hän teki osuutensa. Mutta hänen kuoltuaan me eli mieheni ja minä teimme yli 20 vuoden ajan kaiken. Naapurin nainen vastasi siihen moittimalla meitä. Hän esti mieheni suunnittelemat parannukset kuten siirtymisen maalämpöön. Mitään ei saanut muuttaa. Niinpä vain aivan pakolliset korjaukset on tehty. Rakennuksella ei enää ole juuri olekaan arvoa; arvoa on vain tontilla.”

Naapuri toi sirkkoja

”Paritaloasuminen on sujunut ilman kitkaa. Meillä on ehkä vähän erilaiset käsitykset pihan siisteydestä, ja välillä naapuri onkin yllätykseksemme leikannut meidän heinikoksi venähtäneen nurmikkomme säädylliseen mittaan. Mutta yleensä me molemmat perheet suhtaudumme asumiseen rennosti.

Talo on rakennettu 1950-luvulla, ja vanhoihin taloihin nyt vain kuuluu se, että asiat ovat vähän rempallaan. Kaikkea ei sännätä heti korjaamaan ja modernisoimaan, vaan ensin tuumaillaan — ja sitten tuumaillaan vähän lisää.”

Naapurin rouva on innokas ruuanlaittaja, ja välillä mekin saamme maistiaisia uusista reseptikokeiluista. Kuinka moni muu on saanut kotiin toimitettuna karamellisoituja sirkkoja?”