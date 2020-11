Espoolainen Ingrid Viertola kiinnostui viherkasvien hoitamisesta jo lapsena. Nyt kotona on jo yli 300 huonekasvia.

Kun astuu sisään punaiseen puutaloon Espoon Nöykkiössä, ensimmäisenä tuntee viileyden. Ingrid Viertolan, 37, kotona lämpöasteita on tarkoituksella kaksikymmentä. Makuuhuoneessa on vielä viileämpää. Syynä ovat kasvit, joita Viertolalla on yli kolmesataa.

”Taloa ostaessani kiinteistönvälittäjä pahoitteli, että kellari on kylmä ja remontin tarpeessa, mutta itse ajattelin, että tämä on juuri täydellinen kasveilleni”, hän sanoo.

Viertola kiinnostui kasveista jo lapsena. Hänen äitinsä sai kasvit kukoistamaan ja opetti tyttärensäkin hoitamaan perinteisiä vanhanajan kasveja. Kun Viertola muutti 18-vuotiaana pois lapsuudenkodistaan Tapiolaan, hän osti hetken mielijohteesta perhosorkidean. Hän luki Esko Puupposen orkideakirjan ja hurahti kasveihin lopullisesti.

”Silloin, kaksikymmentä vuotta sitten, kaverit sanoivat, että minulla on mummojen harrastus. Nyt tilanne on toinen.”

Ingrid Viertola tutkii parsakasvin lehtiä.­

Viertola on vuosien varrella myynyt ja vaihtanut pistokkaita. Kasvien harrastamisesta on tullut trendikästä. Viertolan asiakkaiksi on alkanut tulla nuoria ja miehiä. Myös koronapandemia on Viertolan mukaan selvästi lisännyt kiinnostusta kasveihin.

”Tämähän on tosi turvallinen kotona tehtävä harrastus.”

Aluksi harrastus vaati paljon opiskelua ja opettelua, mutta nykyään Viertola ei juuri katso hoito-ohjeita.

”Olin tosi innostunut ja ostin kaikki kirjat mitä vain löysin, mutta totesin, ettei niihin aina kannata uskoa. Pitää oppia itse kokeilemalla.”

Viertolalla kuluu kasviensa hoitoon viikossa useampi tunti. Kastelun ja lannoituksen lisäksi kasvien hoitoon kuuluu tarkkailu.

”Kun kerran viikossa käy kasvit läpi, pystyy nopeasti reagoimaan, jos jotain on vialla. Kasvi kertoo jos sillä on jokin hätänä.”

Viertola ei istuta joka vuosi kaikkia kasveja uudelleen, mutta keväisin hän kurkkaa ruukkujen pohjaan.

”Silloin kun juuria on paljon ja kasvilla on selkeästi ahdasta, sen joutuu istuttamaan isompaan ruukkuun tai jakamaan.”

Viertola sanoo, että ennen kasvit piti saada kukkimaan, mutta nyt kaikkia kiinnostaa kauniit lehdet ja lehtikuviot. Kasveihin liittyy vahvasti myös vihersisustaminen, se miten kasvit saa sopimaan oman kodin tyyliin.

Posliinikukka 'Mathilde' ja pino huonekasvikirjoja olohuoneen kaapin päällä.­

Aloittelijalle helppoja kasveja ovat Viertolan mielestä esimerkiksi kultaköynnökset. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei halunnut häneltä niiden pistokkaita, mutta nyt ne ovat trendikkäitä. Helppoja ovat myös posliinikukat.

”Vaativimmasta päästä taas ovat matit ja maijat sekä nukkuleenat.”

Trendikäs peikonlehti ei Viertolan mielestä ole erityisen vaikea hoidettava. Muodissa olevien vehkojen joukosta löytyy myös helppoja kasveja, ja sellaisia jotka eivät ole valon suhteen niin vaativia.

”En itse ihan usko viherpeukaluuteen. Kaikille voi löytyä omat kasvit samaan tapaan kuin jokaiselle voi löytyä vaikka lempiviini.”

” ”Olen kerran saanut poliisit kotiini.”

Viertolan mukaan useimmiten riittää, että kasvit jättää omaan rauhaan, mutta tarkistaa säännöllisesti miten ne voivat. Kodin olosuhteet, kuten lämpötila ja valo, vaikuttavat kasvien viihtyvyyteen. Suomessa etenkin valo on haaste, jolloin kasvivaloista voi olla apua.

”Nykyään on todella helppo saada myös nättejä sisustukseen sopivia kasvivaloja. Jo led-nauhasta voi olla apua.”

Kymmenen vuotta sitten kasvivalot olivat isoja ja useimmiten monivärisiä.

”Olen kerran saanut poliisit kotiini. Huonekasvit olivat silloin yläkerran vierashuoneessa sinipunaisen kasvivalon alla”, Viertola nauraa muistolle.

Viertolan makuuhuoneessa on kasveja, jotka tarvitsevat tehohoitoa tai jotka viihtyvät viileässä. ”Haluan, että näen kasveja heti herätessäni.”­

Valon suhteen kasveilla on erilaisia tarpeita, mutta Viertolan mukaan yleisenä sääntönä voidaan pitää kaksitoista tuntia valoa vuorokaudessa. Hän vinkkaa, että kasvivaloon kiinnitettävä ajastin on hyvä ja edullinen keino.

” ”Minulla on myös paljon kasveja, joita ei saa kasvikaupoista.”

Viertola ostaa kasvinsa enimmäkseen pistokkaina.

”Alussa kasvi ei ole näyttävä, mutta näin se sopeutuu paljon paremmin oman kodin oloihin.”

Myös tuholaisilta on helpompi välttyä, kun kasvattamisen aloittaa alusta asti itse.

Viertola myy useimpia pistokkaitaan eteenpäin muutamalla eurolla. Joistakin erikoisemmista pistokkaista saatetaan maksaa satoja euroja, mutta sellaisia hän ei itse myy.

”Minulla on myös paljon kasveja joita ei saa kasvikaupoista, niitä on myös kiva vaihdella.”

” ”Olen oppinut arvostamaan peruskasveja ja vanhoja huonekasveja.”

Erikoisempia pistokkaita Viertola on tilannut ulkomailta tai tuonut mukanaan matkoiltaan. Hän on panimoalalla töissä ja on matkustanut työnsä puolesta paljon. Nyt matkustaminen ja työt ovat hiljentyneet, ja se on saanut hänet vakavasti pohtimaan alanvaihtoa.

”Olen pitkään haaveillut, että tekisin kasveista ammatin. Tässä tilanteessa se ei tunnu ollenkaan mahdottomalta ajatukselta.”

Aiemmin Viertola tykkäsi kokeilla harvinaisia ja vaikeita kasveja, mutta nyt hän on palannut pitkälti peruskasveihin.

”Olen oppinut arvostamaan peruskasveja ja vanhoja huonekasveja, sellaisia joita ei juuri saa kasvikaupoista vaan jotka leviävät ikkunalta ikkunalle. Niiden kantoja on tärkeä pitääkin, ja sellaisia olen viime aikoina paljon kasvattanut.”

Kun ennen kasvit täyttivät Viertolan kodin kaikki nurkatkin, nyt hän pyrkii pitämään vain sellaisia kasveja, jotka oikeasti viihtyvät hänen kotonaan.