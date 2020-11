Etätyö ei ole ohimenevä ilmiö ja tutkimuksissa se on osoittanut myönteiset puolensa.

Moni on tänä vuonna joutunut etsimään itselleen sopivia etätyön muotoja. Etätyö ei ole heikentänyt työhyvinvointia tai asenteita työtä kohtaan, oikeastaan päinvastoin.

”Työtä on voitu tehdä itsenäisesti ja on opittu uusia työnteon tapoja. Työtä ja perhettä on voitu yhdistää sujuvasti ja työmatkoihin kuluvaa aikaa on säästynyt. Moni on myös kokenut, että kotoa löytyy työrauhaa, jota avokonttorissa on kaivannut”, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki sanoo.

Ruohomäki kollegoineen julkaisi marraskuussa katsauksen, jossa etätyön hyötyjä ja haasteita arvioitiin aiemman tutkimuksen sekä epidemian ensimmäisestä aallosta kertyneen tiedon valossa.

Elokuussa 2019 Harvard Business Review kysyi artikkelissaan, onko aika antaa työntekijöiden työskennellä missä vain. Artikkelin mukaan keskivertotyöntekijä on jopa valmis laskemaan palkkaansa joustavan työarjen vastineeksi. Työn tuottavuus kasvoi kotietätyössä ja elinkustannukset laskivat, kun työntekijä saattoi muuttaa edullisemmalle asuinalueelle. Työskentely missä vain näyttäisi lisäävän työn tuottavuutta edelleen.

Keväällä koulujen ollessa kiinni useat perheet siirtyivät työskentelemään mökille, lähelle luontoa. Kun sijainnin merkitys käy vähäiseksi, avautuu mahdollisuus miettiä, missä on hyvä työskennellä. Monet meistä viihtyvät kotonaan.

”Henkilöt, joilla on kotona erillinen työhuone tai työpiste, kokevat olevansa etätyössä tehokkaampia. Pieni ja ahdas asunto voi vaikeuttaa etätyön tekemistä ja sopivan työtilan löytämistä, etenkin jos asunnossa työskentelee useampi henkilö”, Ruohomäki sanoo.

” Suljettavan tilan tarve on ajanut ihmisiä työhön jopa saunaan.

Kotia ei ole alun perin suunniteltu jatkuvaan etätyöhön. Sen vuoksi kotietätyön ergonomia yltää harvoin toimiston tasolle. Sohvannurkka tai keittiönpöydän kulma eivät riitä jatkuvaan kotona työskentelyyn. Välioville tulee kysyntää silloin, jos kotona työskentelee tai käy koulua monta henkeä – suljettavan tilan tarve on ajanut ihmisiä työhön jopa saunaan.

Rakentajat ovat heränneet etätyön tulevaisuuteen ja pohtivat, miten asuntoon saisi tarvittaessa järjestettyä useammankin työpisteen. Aalto-yliopiston rakennussuunnittelun professori ja arkkitehtuurin laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho kaipaisi vaihtoehtoja perinteiseen huonejakoajatteluun.

”Nykyinen asuntosuunnittelun malli suosii avotiloja sekä totuttua käyttötarkoitukseen sidottua olohuone, makuuhuone ja keittiö -ajattelua. Muuntojoustavuus parantaa asunnon käytettävyyttä, mutta se edellyttäisi väljempää mitoitusta huonetiloihin. Muunneltavuudesta olisi etua muissakin tilanteissa, kuten vuoroviikkoperheissä.”

” ”Sijoittaisin työpisteen luonnonvaloon.”

Toimiva työpiste ei lopulta vaadi kovin paljon tilaa. Työpöydäksi riittää 60 senttiä syvä ja 80 senttiä leveä taso. Tuoli vie tilaa noin neliömetrin ja sähköpisteitä on hyvä olla lähistöllä. Äänieristys tai jonkinlainen tilanjako antavat työrauhaa.

”Sijoittaisin työpisteen luonnonvaloon, jos mahdollista. Lisäksi tarvitaan riittävästi keinovaloa työpöydälle. Silmät lepäävät ikkunamaisemassa ja viherkasveissa. Hyvä väritys on rauhallinen, eikä sisällä voimakkaita kontrasteja. Miellyttävällä akustiikallakin on merkitystä”, Sanaksenaho listaa.

Joskus etätyö imaisee mukaansa tavalla, joka pitkällä aikajänteellä voi kostautua.

”Tauot unohtuvat ja työpäivät venyvät, mikä ajan saatossa uuvuttaa. Myös kotona työtä on tärkeä rytmittää lounaan ja kahvi- tai jumppatauon avulla”, Ruohomäki muistuttaa.

Työn ja vapaan sekoittuminen voivat ahdistaa ja ehkäistä palautumista. Kun työmatka siirtymäriittinä jää pois, on työn ja vapaan ero tärkeää tehdä näkyväksi muilla keinoin. Ruohomäki kannustaa tietoisesti määrittelemään työpäivää.

”Työajasta päättäminen, koneen sammuttaminen ja kodin rentoutumisvyöhykkeiden rajaaminen työvapaiksi alueiksi voivat auttaa samoin kuin pieni kävelylenkki ennen ja jälkeen työpäivän. Nyt on loistava mahdollisuus hakea voimavaroja omaan työhön luonnosta, musiikin kuuntelusta ja käden töistä. Työpöydän ääreen ei kannata jäädä.”