Moni haluaa kylpyhuoneestaan nyt oman minikylpylän. Näin se onnistuu.

Kotia sisustaessa kylpyhuone jää helposti vähemmälle huomiolle. Siellähän käydään vain muutaman kerran päivässä: nopeasti tekemässä tarpeet, pesemässä hampaat ja ottamassa pakolliset suihkut.

Näin on moni ajatellut aiemmin, mutta nyt tämä on muuttumassa.

Ihmiset viettävät kotonaan enemmän aikaa kuin aiemmin, ja kylpyhuoneessa täytyy voida rentoutua siinä missä olohuoneen sohvalla.

Muutoksen on huomannut myös sisustussuunnittelija Seija Strand. Hänen kokemuksensa mukaansa suurin osa ihmisistä on alkanut kaivata kotiinsa levollista spa-tunnelmaa. Sitä saa jo pienillä muutoksilla.

Strand jakaa vinkkinsä, miten kylpyhuoneesta tulee rentouttava kotikylpylä.

1. Sama laatta kaikille pinnoille

Kylpyhuoneremonttia tehdessä yksi olennaisimmista kysymyksistä on tämä: millaista laattaa valita seiniin ja millaista lattiaan.

Laattakaupan myyjä saattaa ehdottaa eri värejä eri pinnoille ja ehkä vielä tehosteseinää luomaan kontrastia. Strand suosittelee kuitenkin yksinkertaistamaan: valitsemaan yhden ja saman laatan.

”Se rauhoittaa tilan, ja unohdamme neliöt. Kun viivaisuutta on vähän, psykologinen silmä hämääntyy tilan koosta. En lähtisi kikkailemaan tehosteseinillä.”

Koska kylpyläkokemukseen liittyy rauhallisuus ja luonnollisuus, spa-henkeä tavoittelevaan kylpyhuoneeseen sopivat luonnon materiaalit eli kivi ja puu sekä maanläheiset sävyt.

Puulle luontainen paikka on paneelikatto, jota ei tarvitse piilotella maalin alle.

2. Isot laatat helppohoitoisia

Kookkaat laatat ovat nyt suosittuja, ja niitä näkee myös kylpylöissä ja laadukkaissa hotelleissa.

Jos sellaisen valitsee kotiin, tärkeää on, että lattialaattaa on karhennettu riittävästi: iso laatta on pientä liukkaampi, koska siinä on vähemmän saumoja. Toisaalta vähäisten saumojen vuoksi ison laatan etuna on helppohoitoisuus.

Mitä lähempänä sauma on laatan sävyä ja mitä pienempi se on, sitä vähemmän se korostuu.

Kaikkiin kylpyhuoneisiin isoja laattoja ei saa lainkaan lattian kaatojen takia. Jos valitusta laatasta ei ole saatavilla pienempää kokoa, isosta laatasta voi leikata pienempiä laattoja. Joissakin sarjoissa on samaa sävyä erikokoisina.

Laattaa valitessa kannattaa vielä muistaa, että seinälaatta ei sovi lattialle, mutta lattialaatta sopii myös seinälle.

3. Huomio pieniin yksityiskohtiin

Strandin mielestä kylpyhuoneen pitäisi rauhoittaa jo sisään astuessa, eikä aina tarvitse tehdä isoa remonttia saadakseen kylpylätunnelmaa.

Pienetkin muutokset ja harkitut yksityiskohdat piristävät.

Kylpylälle tyypillistä tuoksumaailmaa saa esimerkiksi aromaattisilla kynttilöillä, joita voi pitää lyhtyjen sisällä. Turvallisempi vaihtoehto ovat tuoksutikut ja diffuuserit.

Kaamea sekamelska ei kuulu kylpylään. Siitä pääsee eroon piilottamalla ylimääräisen roinan kaappeihin. Riittää, että esillä on kaunis saippuapullo, mahdollisesti myös koristevaasi tai viherkasvi.

”Meidän kotona on aina tuoreita kukkia vessassa”, Strand sanoo.

Yhtenäisyyttä ja rauhallisuutta korostavat samansävyinen suihku, hana, pyyhekoukut ja vessapaperiteline.

Arkisuutta on mahdollista vähentää valitsemalla vaihtoehtoja perinteiselle kromille. Tilalle on tullut esimerkiksi mattamustaa, messinkiä ja harjattua terästä.

Kylpyammeet tuovat pientä luksusta arkeen, mutta kaikkiin kylpyhuoneisiin sellainen ei mahdu.

Tavallista suihkuakin saa muokattua rentouttavammaksi sadesuihkulla ja laadukkailla hoitotuotteilla, niin kuin spassa.

4. Laatua tekstiileihin

Miellyttävä kylpyläkokemus perustuu kaikkien aistien hemmotteluun. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös tekstiileihin.

Muhkeissa pyyhkeissä, kylpytakeissa ja -tossuissa sekä kylpyhuonematoissa ei kannata pihistellä. Ne ovat helpoimpia tapoja tehdä elämästä ylellistä.

5. Valaistuksella pehmeää tunnelmaa

Valolla on iso merkitys kylpyhuoneen tunnelman luomisessa.

Värilämpötilaksi kannattaa valita mieluummin rentouttava lämmin kuin piristävä kylmä, jos tavoitteena on kylpylämäisyys.

Paras on kuitenkin valaistus, jota pystyy säätämään eri tilanteisiin: kirkasta meikkaukseen, pehmeää nautiskeluun.

Jos kylpyhuoneessa on vain yksi valokatkaisin, sähköasentajaa voi pyytää vaihtamaan sen himmentimeksi.