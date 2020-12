Kysy asumisesta

Taloyhtiön pitää huolehtia siitä, että ilmanvaihto toimii.

Suodattimien vaihto on syytä tehdä kahdesta kolmeen kertaan vuodessa.­

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää terveyden, asumisviihtyvyyden ja asumismukavuuden kannalta. Helsinkiläisessä taloyhtiössä ilmanvaihtoa ei ole kuitenkaan saatu toimimaan.

Helsingin Sanomien lukija kertoo, että hänen kerrostalossaan on painovoimainen ilmanvaihto ja osa ilmanvaihtoaukoista on muurattu umpeen. Jotkut osakkaista ovat itse asennuttaneet korvausilmaventtiilejä koteihinsa.

Hallituksen mukaan suodattimella varustetut korvausilmaventtiilit eivät kuulu taloyhtiön perustasoon, minkä vuoksi niiden ylläpito kuuluu osakkaille. Mutta miten on vanhojen, umpeen muurattujen ilmanvaihtoaukkojen laita?

Kiinteistölakimies Tommi Leppäsen mukaan lähtökohta on, että ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapitovastuu kuuluu taloyhtiölle.

Yhtiöjärjestyksessä ilmanvaihdon kunnossapitovastuusta on periaatteessa voitu määrätä toisinkin. Kerrostaloyhtiössä se on kuitenkin hyvin poikkeuksellista.

Leppänen sanoo, että taloyhtiön tulisi korjata ilmanvaihto perustason mukaiseen kuntoon eli käytännössä avata umpeen muuratut ilmanvaihtoaukot ja varmistaa, että ilmanvaihto asunnoissa on riittävä.

Jos tiedossa on, kuka ilmanvaihtoaukot on peittänyt ja remontista on kulunut alle kymmenen vuotta, tekijälle voidaan osoittaa vahingonkorvauksena kustannukset, joita korjauksesta koituu.

Ellei taloyhtiö suostu avaamaan ilmanvaihtoaukkoja, apua voi pyytää kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

Näin toimi erään toisen taloyhtiön osakas, joka oli ostanut kerrostaloasunnon Helsingin Punavuoresta. Hän havaitsi, että kylpyhuoneen ilmanvaihto toimii väärinpäin eli poistoilmaventtiili puhaltaa ilmaa huoneistoon.

Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja kehotti taloyhtiötä ryhtymään korjaustoimenpiteisiin esimerkiksi lisäämällä korvausilmaventtiilejä olo- ja makuuhuoneisiin.

HS on nähnyt ympäristötarkastajan laatiman raportin asunnontarkastuksesta.

Osakkaan mukaan taloyhtiö ei aluksi puuttunut ongelmaan, vaan isännöitsijä kehotti pitämään kylpyhuoneen ovea ja keittiön ikkunaa auki suihkussa käydessä.

Yksikön päällikkö Päivi Vepsäläinen Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksiköstä kertoo, että asunnontarkastuksen perusteella annettu korjauskehotus ei ole velvoittava määräys.

”Mutta se voi johtaa määräykseen, mikäli kehotusta ei noudateta.”

Viranomainen valvoo määräyksien noudattamista tekemällä tarkastuksia, ja tarvittaessa se asettaa uhkasakon määräyksen tehosteeksi.

Punavuoressa asuva osakas kertoo avauttaneensa kiinni muuratut korvausilmaventtiilit ja asennuttaneensa niihin suodattimet sekä oviin ritilät ilmanvaihtoa tehostamaan.

Nämä hän on teettänyt omalla kustannuksellaan.

Leppänen sanoo, että asunto-osakeyhtiölaissa on pykälä tilanteeseen, jossa yhtiö ei hoida omaa kunnossapitovastuutaan.

Lain mukaan osakkaalla on lisävahingon välttämiseksi oikeus teettää huoneistossaan taloyhtiön kustannuksella kiireellinen työ, joka on yhtiön vastuulla.

Lisäksi osakas voi teettää kunnossapitotyön, jonka tekemättä jättämisestä aiheutuisi osakkaalle vähäistä suurempaa haittaa ja jonka korjaamiseen yhtiö ei ole ryhtynyt kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Jos yhtiön hallitus ja isännöitsijä toimivat lain vastaisesti, Leppäsen mukaan vahingonkorvausta voidaan vaatia myös heiltä.

