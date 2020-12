Naapurin vesivahinko vaurioitti alakerran asuntoa, ja taloyhtiön mielestä korjaus kuuluu osakkaalle – Kiinteistöjuristi kertoo, kenellä on korjausvastuu

Taloyhtiö ei voi maksattaa osakkaalla korjauksia, jos yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvassa osassa on selkeä ongelma.

Naapuri aiheutti vesivahingon, jonka takia rakenteista valui vettä alakerran kylpyhuoneeseen ja eteiseen.

HS:n lukija kertoo, että taloyhtiön hallitus on ollut tietoinen vahingosta mutta ei ole tehnyt mitään, koska asunnossa on pystynyt asumaan.

Kerrostalo on rakennettu ennen kuin nykyiset määräykset vedeneristyksestä ovat tulleet voimaan. Kylpyhuoneissa on muovimatot.

Nyt lukija aikoo korjata kylpyhuoneensa itse, ja isännöitsijä on yrittänyt saada osakasta maksamaan koko remontin. Taloyhtiö korvaisi pelkän vedeneristyksen.

Osakkaasta vaikuttaa siltä, että hänellä yritetään maksattaa taloyhtiön vastuulla olevia korjauksia.

Kuuluuko taloyhtiön korjata kylpyhuone alkuperäiseen kuntoon? Entä kuka korjaa eteisen vaurion?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on pidettävä huolta rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä.

”Jos näissä havaitaan puutteita, taloyhtiön on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin”, sanoo Kylppärit kuntoon -kirjan kirjoittanut lakimies Kirsi Ruutu.

Tämä on perussääntö, jota tulee noudattaa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty kunnossapitovastuusta jotain muuta.

Taloyhtiö ei voi siis maksattaa osakkaalla kylpyhuoneen korjaamista, jos yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvassa osassa on selkeä ongelma.

Ruutu muistuttaa, että huoneistojen korjaamisessa taloyhtiön kunnossapitovastuu rajoittuu kuitenkin niin sanottuun perustasoon.

Jos nykyinen tai edellinen osakas on teettänyt huoneistoon esimerkiksi sisustuksellisia parannuksia tai asennuttanut lisävarusteita, osakas maksaa niiden ennalleen saattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset.

Tällaisia parannuksia ja lisäyksiä voivat olla esimerkiksi perustasoa laadukkaammat laatat tai sadesuihku.

Ruudun mukaan osakas vastaa lisäksi merkittävistä ylimääräisistä kustannuksista, joita osakkaan omien lisäysten ja varusteiden purkamisesta mahdollisesti aiheutuu taloyhtiölle.

”Mutta vaikka osakas on toteuttamassa remontin oma-aloitteisesti, yhtiöstä tulee maksumies perustasoon asti, jos remontin yhteydessä löytyy puutteita tai virheitä, jotka kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle.”

Ruutu sanoo, että taloyhtiö vastaa myös eteisen kosteusvauriosta, jos vaurio johtuu yhtiön kunnossapitovastuulla olevista osista.

Vastaava vahinko tapahtui toisessa taloyhtiössä: yläkerran asunnossa oli putkirikko, ja vesi aiheutti vaurioita alakerran keittiöön ja kylpyhuoneeseen.

Korjaaja kertoi osakkaalle, että isännöitsijältä saa todistuksen, josta selviää, että korjaus on suoritettu ja kaikki on kunnossa. Dokumentti on hyödyllinen esimerkiksi asunnon myyntitilanteessa.

Voiko isännöitsijä kieltäytyä antamasta todistusta?

Lain mukaan osakkaalla on oikeus saada ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jos jokin päätös koskee hänen huoneistoaan.

Suoraa määräystä laissa ei ole siitä, mitä raportteja tai tietoja osakkaalla on muutoin oikeus saada esimerkiksi kosteusvauriokorjauksissa, Ruutu sanoo.

”Pidän kuitenkin perusteltuna sitä, että osakkaalle toimitetaan raportit ja tiedot, mikäli tilanne koskee nimenomaisesti kyseistä huoneistoa.”

